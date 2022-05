Skandalinga „Eurovizijos“ vedėjo Mikos išpažintis: apie orientaciją mamai prisipažino tik po vieno įvykio

Nors Mika buvo neabejotinai jautrus, ankstyvųjų interviu metu jis buvo linkęs vengti atsakyti į klausimus, ar jis yra gėjus. Daugelis LGBT+ žmonių prisimins tą epochą dėl karštligiškos, triukšmingos seksualumo manijos, rašo pinknews.co.uk.

Pats atlikėjas Mika sako, kad regis, yra nesvarbus, ar žmogus yra pasirengęs prisipažinti turintis netradicinę orientaciją, tačiau svarbiau buvo skambi antraštė, nei nuoširdi citata.

Mika viešumoje prisipažino esantis gėjus 2012 m., praėjus penkeriems metams po to, kai jis pakilo į Jungtinės Karalystės topų viršūnę. Tačiau tų interviu šmėkla jį vargina iki šiol.

„Seksualumas, seksualizuotos ir lyčių temos buvo labai svarbios muzikoje ir visada buvo neatsiejama mano kūrybos dalis, – „PinkNews“ pasakoja Mika. – Interviu dalis jautėsi kaip tam tikras išnaudojimas netinkamu būdu, ir labai greitai tapo tokia didelė sensacija. Visi manęs klausė to paties net nesistengdami paklausti kažko kito. Tai buvo periodas, kai aš net nebuvau prisipažinęs savo mamai, kad esu gėjus – kodėl aš tai pasakosiu žurnalistui, kurį matau pirmą kartą?

Žvelgiant atgal, mane tikrai labai spaudė klijuoti sau etiketes. Anksčiau dėl to jaučiausi blogai. Dabar suprantu, kad iš tikrųjų žurnalistai, kurie man daro tiek daug spaudimo, turėtų jaustis blogai. Tai nesveika“.

Mika dabar mano, kad visas gyvenimas „eina etapais“ ir žmonėms turėtų būti leista „eiti savo natūralia eiga“, tyrinėjant savo seksualumą. Jis tai padarė per savo muziką. „Sukūriau muziką tam, kad išreikščiau save ir savo tapatybę, taip pat atrasčiau savo seksualinę orientaciją, kol neturėjau žodžių ar galimybių tai daryti įprastame kasdieniame gyvenime.

Ir dėl to aš kuriu muziką – norėdamas išreikšti tai, ką man sunkiau išreikšti žodžiais arba kam man reikia laiko išreikšti. Dėl to žmonės taip pat klauso muzikos. Neturėtume to nuvertinti, tai nereiškia, kad tai nėra gerai, tai puiku. Tai tikrai būtinas dalykas“.

Jis sako, kad susitaikyti su savo seksualumu galiausiai „prireikė laiko“, o jam jau buvo apie 20 metų, kai tai galiausiai pripažino.

Kai jis galiausiai išėjo į viešumą – į tarptautines antraštes – dainininkui tai buvo savotiška patirtis. „Jaučiuosi taip, lyg aš jau [išėjau į viešumą] per savo muziką“, – aiškina Mika.

„Niekada neapsimečiau tuo, kuo nesu, ir buvau labai dėkingas, kad gyvenimas suteikė man tokią privilegiją. Tai leido man pereiti prie antrosios atviresnių, nuoširdesnių santykių dalies su didesne empatija savo šeimai. Ir tai buvo svarbiausias dalykas – leisti tam vystytis, leisti, kad tai vyktų savaime.“

Muzikos industrija šiandien labai skiriasi nuo to, kas buvo 2007 m. Šiandien kai kurie atlikėjai gali būti akivaizdžiai, atvirai keistoki, nesukeldami didelio sujudimo. Tačiau daugelis LGBT+ muzikantų atviravo apie spaudimą, su kuriuo jie susidūrė savo karjeroje, norėdami pasirodyti su kitokia orientacija, siekdami patikti platesnei auditorijai. Mika nesusidūrė su atvira įrašų kompanijų homofobija, tačiau jis susidūrė su kai kuriais ankstyvais iššūkiais savo laukinei, spalvingai estetikai.