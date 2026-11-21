A. Kudabienė ir M. Stasiulis pasirinko klausimo temą „Tangomanija“. Kapitonas prisiminė projektą „Tangomanai“, kuris, anot jo, jam iki šiol yra vienas įsimintiniausių darbo projektų.
„Dvi su viršum savaitės Argentinoje – tai yra mano geriausias laikas TV gyvenime. Niekur geriau nebuvo, net su tavimi „Lietuvos garbėje“, – juokaudamas į komandos draugę kreipėsi M. Stasiulis.
Pavojingame rajone gelbėjo Ironvytas
Klausimas, kurį išgirdo M. Stasiulo komanda, skambėjo taip: „Kuris Argentinoje vykusio projekto „Tangomanai“ dalyvis sudomino vietinius gangsterius?“
Atsakymo variantai:
A. Ineta Stasiulytė
B. Ironvytas
C. Dainius Kazlauskas
Vyras pasakojo, kad Argentinoje filmuojamas projektas kartą nusikėlė į La Bokos (La Boca) rajoną, kuris, anot M. Stasiulio, yra itin pavojingas. Apie rajono pavojingumą pridūrė ir M. Katleris, kuris jame svečiavosi atostogų metu.
M. Stasiulis tikino, kad atvykus į La Bokos rajoną, vienas iš projekto dalyvių paliko nemenką įspūdį vietiniams gangsteriams.
„Jie iškart išrašė mums, sako: „Respecto“. Ironvytas mums padėjo nusifilmuoti vieną seriją La Bokos rajone“, – atsakymą išdavė M. Stasiulis.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
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