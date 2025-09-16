Kalendorius
Simono Storpirščio gyvenime – naujas vingis

2025-09-16 10:55
2025-09-16 10:55

Vienam scenoje suvaidinti keturiasdešimt skirtingų personažų – iššūkis rimtas. Visgi tam pasiryžo visiems pažįstamas aktorius Simonas Storpirštis – jis, kartu su režisieriumi Ričardu Vitkaičiu, artėjantį rudenį žiūrovus kviečia į naują ir stulbinančiai juokingą muzikinį monospektaklį „Viskas užimta“.

Simonas Storpirštis (Fotobankas)
Vienam scenoje suvaidinti keturiasdešimt skirtingų personažų – iššūkis rimtas. Visgi tam pasiryžo visiems pažįstamas aktorius Simonas Storpirštis – jis, kartu su režisieriumi Ričardu Vitkaičiu, artėjantį rudenį žiūrovus kviečia į naują ir stulbinančiai juokingą muzikinį monospektaklį „Viskas užimta".

Net keturiolika Lietuvos miestų aplankysiantis spektaklis pasakos apie įtemptą ir itin kuriozišką bedarbio aktoriaus, stovinčio prie įkaitusios populiaraus restorano skambučių linijos, dieną. Bežongliruodamas pažįstamų visuomenės veikėjų, politikų ir aukštuomenės atstovų užgaidomis, jis turės išspręsti ir savo asmeninio gyvenimo bei karjeros problemas.

Būsimas spektaklis 

Apie būsimą spektaklį ir pasiruošimą jam pasakojantis Simonas pripažįsta, kad tai – išbandymas ir galimybė viename.

„Laukia tikrai nemenkas iššūkis. Manau, sudėtingiausia bus, jei kas nepavyks ar norėsis kam nors suversti kaltę, o nebus kam – scenoje juk būsiu vienas, – sako aktorius. – Visgi žiūriu į šį projektą labai azartiškai, netgi – kaip į viešą atranką. Tegul ateina visi režisieriai, parodysiu, ką moku!“

Simonas džiaugiasi, kad komiškame spektaklyje „Viskas užimta“ turės galimybę pakalbėti ir apie rimtus, jam pačiam svarbius dalykus – santykius su tėvu, karjerą, darboholizmą, muziką.

„Mano tikslas, kad žiūrovas ne tik nubrauktų juoko ašarą, bet grįždamas namo dar ir paskambintų savo artimiausiam žmogui“, – sako jis.

Spektaklio „Viskas užimta“ premjera – spalio 4 d. Elektrėnuose. Spalio mėnesį žiūrovai taip pat galės jį išvysti Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Plungėje, Jonavoje, Vilniuje, Telšiuose ir Panevėžyje. Lapkričio mėnesį spektaklis aplankys Šilutę, Kauną, Alytų, Ukmergę, Marijampolę, Uteną ir Birštoną.

