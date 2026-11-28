Simona Šernė ir M. Lipnius 2026 m. rugpjūtį oficialiai baigė savo santuoką ir pasiekė taikos susitarimą dėl skyrybų bei bendro verslo. Simona visiškai pasitraukė iš „Simitri“ veiklos, taip pat pasikeitė pavardę.
Pasikeitė požiūris į verslą ir santykius
Kalbėdama apie verslą S. Šernė užsiminė, kad šiuo metu iš šešių parduotuvių liko penkios. Ji taip pat pripažino, kad skyrybų procesas pakeitė jos požiūrį į bendrą verslą ir santykius.
„Pasitikėjimas, tai žinai... Čia yra jo dalykas. Taip atsitiko. Man tik dabar emociškai viskas susidėlioja. Vykstant skyrybų procesui išaiškėjo tam tikri dalykai ir supratau, kad nepasiliksiu šio verslo. Ir nieko nedariau, kad jį pasilikčiau, jį savinčiausi. Verslas niekada nebuvo nei jo, nei mano. Tai buvo mūsų. Ir aš pasirinkau pasitraukti, viską palikti, už tai nieko negauti. Bet viską pradėti nuo pradžių“, – pasakojo S. Šernė.
Paklausta, ar užleisdama verslą nieko negaus, ji atsakė, kad svarbiausia jai buvo susigrąžinti ramybę ir pasirūpinti savimi.
„Bet už tai aš gausiu ramybę. Išsiskirdama aš pasirinkau laisvę, ramybę, save, savo sveikatą. Nes ji buvo pradėjusi griūti. Ir pasirinkau tokį gyvenimą, kokio aš noriu. Gal geriau liksiu be nieko, bet ne tame“, – teigė žymi moteris.
Kaip vaikus moko finansinio raštingumo?
S. Šernė atskleidė, kad filmuodama reklamines integracijas su vaikais ji visada jiems už tai sumoka. Taip ji moko vaikus finansinio raštingumo – už gautus pinigus jie patys nusprendžia, ką norės pirkti, ir taip, pasak verslininkės, jie priima žymiai protingesnius sprendimus.
D. Ramonas pasidomėjo, ką devynmečiai perka už uždirbtus pinigus. Elektronines cigaretes?
„Jiems dar 9, tai dar ne. Bet mano draugas... – Draugas tavo? – Ne, ne, ne, draugo neturiu. Mano vaikas prašė nupirkti kažką iš „Fortnite“ žaidimo. Tai aš jam nupirkau, bet išskaičiavau iš tos sumos, kurią gautų už nusifilmavimą reklamoje. Tokių dalykų aš neperku, bet kai jie patys užsidirba, kitaip leidžia pinigus“, – atskleidė S. Šernė.
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