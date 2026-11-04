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Marius Jampolskis papasakojo, kokį kiekį alkoholio anksčiau vartodavo kasdien: sunku patikėti

2026-11-04 21:30 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-04 21:30
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TV3 laidoje „KK2 savaitė“ vyko diskusija, koks gyvenimas yra geresnis: ilgas, bet ribojant save, ar nesveikas, bet smagus ir laimingas? „Elito“ korespondentas Domininkas Ramonas kalbino drąsiai apie savo praeitį kalbantį aktorių bei režisierių Marių Jampolskį. 

TV3 laidoje „KK2 savaitė“ vyko diskusija, koks gyvenimas yra geresnis: ilgas, bet ribojant save, ar nesveikas, bet smagus ir laimingas? „Elito“ korespondentas Domininkas Ramonas kalbino drąsiai apie savo praeitį kalbantį aktorių bei režisierių Marių Jampolskį. 

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Paklaustas, kiek dienų iš eilės jis daugiausiai yra tęsęs alkoholio vartojimą, M. Jampolskis atskleidė, kad reikėtų skaičiuoti ne dienomis, o metais.  

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„Aš nebuvau tas tipas, kuris eina į užgėrimą ir po to išnyra. Aš buvau maratonininkas, kur iš pradžių nedaug gėrė, bet kasdien. Po to tas „nedaug“ didėja. Po to pamatai, kad sprinto tempu bėgi maratoną. Ir čia prasideda didelės problemos“, – pasakojo M. Jampolskis.

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FOTOGALERIJA. Marius Jampolskis

Pradėjo nuo vieno stikliuko, baigė – buteliais

Jis atskleidė, kad jo priklausomybė prasidėjo nuo nedidelio kiekio alkoholio, kurį vartojo kasdien – 50 mililitrų. 

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„Bet aš ėjau toliau. Iki litro per dieną. Ir gerdavau brendį. Ne dėl to, kad jis buvo skaniausias, bet dėl to, kad jis mane prognozuojamai veikdavo. O neprognozuojamai veikdavo viskis, tekila, alus. Aš būdavau draugiškas. Labai draugiškas, labai daug draugų turėjau. Bet po to stebuklingai visi dingo, kai nustojau gerti“, – juokėsi M. Jampolskis.

Bet paskendęs linksmybėse M. Jampolskis susižėrė ne vieną prestižinį Lietuvos apdovanojimą. D. Ramonas pasiteiravo, ar posakis, kad talento pragerti neįmanoma, yra teisingas.

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„Talento nepragersi, bet gyvenimą – gali. Visa tai kainuoja. Nesakau, kad apdovanojimus pelniau būdamas girtas. Viskas buvo bangom. Bet paskutiniais metais viskas ėjo viena ištisine linija“, – atviravo žymus menininkas.

Anoniminiai alkoholikai ir nauja priklausomybė

Marius atskleidė, kad jau ilgai vaikšto į anoniminių alkoholikų susitikimus. Kaip įrodymą, kad nustojo vartoti alkoholį ir gydosi priklausomybę, jis nešiojasi auksinės spalvos žetoną. 

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Auksinė spalva reiškia, kad jis skirtas metams. Prieš tai Marius turėjo sidabrinį, kuris simbolizuoja mėnesius. 

„Aš vis dar vaikštau, nors negeriu virš 7 metų. Tai švenčiu kiekvieną dieną“, – sakė M. Jampolskis. 

Jis atskleidė, kad dabar susikoncentravo į vieną veiklą, kuri padeda sunkiais gyvenimo momentais. Tai – sportas. Jis neneigė, kad sportas – taip pat priklausomybė, tačiau ši priklausomybė nekenkia jo sveikatai ir šeimai. 

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„Pradedu nekaip jaustis, jei man nieko neskauda. O kai ką nors skauda – jautiesi gyvas“, – pasakojo M. Jampolskis. 

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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