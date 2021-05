Šiemet šias žinomas moteris aplankė gandrai: išgyvena gražiausias motinystės akimirkas

Antrasis Ingos Žuolytės sūnus

Balandžio pradžioje nuomonės formuotoja Inga Žuolytė su vyru Adomu susilaukė antrosios atžalos. Porai gimė berniukas.

Šia žinia I.Žuolytė pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„...ir pasirodei Tu kaip tikras pavasaris.. kiek netikėtas, bet labai lauktas. Pripildęs mūsų širdis saulės, šilumos bei dvigubos meilės. Ir vėl tas pilnatvės jausmas. Ir vėl kosmosas. Velykos, šiemet, tikrai šventos. Su Šventomis Velykomis ir jus!“ – dalijosi moteris.

Pirmojo sūnaus pora sulaukė 2018 metų spalio mėnesį, likus valandai iki pačios Ingos gimtadienio.

Žinias, kad laukiasi Inga pranešė socialinio tinklo „Instagram“ asmeninėje paskyroje. Pasidalijusi jaukia šeimos nuotrauka, kurioje pozuoja su vyru Adomu ir sūnumi Gabrieliumi, Inga rašė:

„…kartais, vis dėlto, net sunkiai suplanuojami dalykai į gyvenimą pasibeldžia tada, kuomet jų laukei bei tikėjaisi labiausiai, dar paauglystėje aplankiusi svajonė būnant jauno amžiaus sukurti didelę savo šeimą, atrodo, kad priartėja prie realybės, o šventų Kalėdų laukimas tampa dar stebuklingesnis… 2020-tieji buvo įsiminti metai. Ir mes tikrai jų niekada nepavadinsime nevykusiais.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Inga neseniai minėjo ir savo gimtadienį, kurio metu prabilo tiek apie 2020-uosius, tiek ir apie motinystę.

2020-uosius metus daugelis yra linkęs vertinti neigiamai, neva, tai vieni prastesnių metų. O štai Inga per šiuos metus išgyveno ir daugybę gražių, teigiamų akimirkų, kurios atmintyje liks dar ilgai.

Vis dėlto ji sutinka, kad kartu šie metai buvo ir visai kitokie – į daugelį dalykų tai Ingą privertė pažiūrėti visai kitu kampu: „Turbūt išmokau vertinti tuos paprastesnius dalykus, tą patį laiko leidimą lauke ar laiko leidimą su draugais, kompanijose, kas įprastai kasdienybėje atrodydavo normalu. O per pandemiją ėmiau elementariai ilgėtis draugų. Į paprastus dalykus, kurie atrodydavo kasdieniai, pradėjau žiūrėti kur kas labiau juos vertindama, o nevaržomos kelionės šiai dienai atrodo kaip laimingos pasakos pabaigos scenarijus.“

Paklausta, ar jaučiasi pasikeitusi per pastaruosius metus, Inga atviravo, kad labiausiai ją pakeitė motinystė. „Ji per pastaruosius 2 metus mane subrandino taip, kaip nesubrandino ankstesni 24 gyvenimo metai. Ji atskleidė man pačiai tokių jautrių ir gražių mano pusių, apie kurias pati nebuvau susimąsčiusi – negalvojau, kad tokia galiu būti. Manyčiau, kad motinystė mane labai stipriai keičia, priverčia suaugti, priverčia būti atsakingesne. Manau, su laiku ji tik dar labiau mane keis, o po to, kai vaikai užaugs, gali būti, jog bus priešingai – pamesiu galvą ir grįšiu į paauglystę“, – juokėsi I. Žuolytė.

Ketvirtoji Tatjanos ir Kšištofo Lavrinovičių atžala

Tatjana ir Kšištofas šeimoje išgyvena gražiausias akimirkas – pora susilaukė ketvirtosios atžalos. Balandžio 12-ąją porai gimė trečiasis sūnus.

Naujagimiui jie išrinko graikų kilmės vardą ir pavadino Kristianu.

Tatjana naujienų portalui tv3.lt atviravo, kad nėštumas nebuvo sunkus: „Panašus kaip ir su kitais vaikais. Aišku, natūraliai šiek tiek jaudiniesi dėl vaikelio, bet viskas praėjo gan sklandžiai“, – džiaugėsi T. Lavrinovič.

Moteris juokėsi, esą pirmąsias dienas po gimdymo jautėsi šiek tiek „pritrenkta“: „Dabar jau geriau jaučiuosi, bet pirmomis dienomis buvau taip gerokai apdujusi. Šiek tiek laiko teko praleisti reanimacijoje, kad atsigaučiau, bet dabar jaučiuosi gerai.“

Pora berniuką pavadino krikščionišku vardu – Kristian. Vardas kilęs iš senovės graikų kalbos ir reiškia „Kristaus sekėją, krikščionį“.

Paklausta, kodėl išrinko tokį vardą, Tatjana sakė, kad toks vardas tiesiog tiko: „Buvo keli variantai. Bet tiesiog gimus žiūrėjom į sūnų ir „tas netinka, šitas irgi netinka“. Liko Kristian. Tarptautinis vardas yra gerai, kai daug keliauji, patogiau ištarti. Man atrodo nėra ko čia varžytis, kad nelietuviškas vardas ar dar kažkoks“, – svarstė T. Lavrinovič.

Krepšininko žmona atviravo, kad vyresni vaikai dėl tėvų dėmesio su mažyliu nekonkuruoja: „Nėra taip, kad liūdėtų... tik minutes skaičiuoja, kiek kuris laiko brolį palaikys, ir bučinius susiskaičiuoja kiekvienas, kad po lygiai būtų“, – juokėsi keturių atžalų mama.

Pora apie ketvirtąjį nėštumą pranešė per Kalėdas. Tatjana savo Instagram paskyroje pasidalijo šventiškomis nuotraukomis, kuriose matėsi šeštą mėnesį nėščios moters suapvalėjęs pilvukas.

„Šie metai buvo nepaprastai keisti... Ir daug skausmo liks mūsų širdyse. Bet vis tiek yra kažkas, už ką aš visada būsiu dėkinga išeinantiems metams! Ir tai stebuklas, kurį jau šeštą mėnesį nešioju po širdimi. Rūpinkitės vienas kitu, tikėkite, mylėkite, pasitikėkite ir vertinkite! Linksmų Šv. Kalėdų!!!“ – šventiškame įraše rašė T. Lavrinovič.

Krepšininkas K. Lavrinovičius su žmona Tatjana jau augina tris vaikus – septynerių dukrą Emily, bei vienuolikos ir trylikos metų sūnus Dominyką ir Danielių. Pora susituokė 2006 metų vasarą.

Rudenį kalbinta du sūnus ir dukrą turinti Tatjana prisipažino, kad vaikus auginti buvo išties sunku. Kai vaikai buvo maži ir šeima gyveno užsienyje, vyras retai būdavo namuose, o jai padėdavo tik auklė.

Pasak T. Lavrinovič, yra labai didelis skirtumas, kiek vaikų turi: „Žinoma, jei kalbėtume apie pripratimą, tai yra lengviau, nes jau žinai, kas tavęs laukia, tačiau visi vaikai yra skirtingi. Vienas jautrus, kitas turi tvirtą charakterį, mano vaikai turi skirtingus charakterius. Jaunesnieji stengiasi mėgdžioti vyresnįjį. Pavyzdžiui, antrasis mėgdžioja pirmą, o jauniausioji – vyresnėlius. Kartais galiu iš dukros kalbėjimo manierų atpažinti savo vieną iš sūnų. Tokiu atveju visuomet vaikui liepiu nemėgdžioti, o pasakyti savo nuomonę.“

„Labai smagu, kai vaikų yra daug, rūpesčių yra daugiau, tačiau jie užsiima vienas su kitu. Vienas vaikas visuomet reikalauja daugiau dėmesio iš tėvų. Dabar, kai jie jau dideli, vienas kitą prižiūri ir mums lieka daugiau laiko sau“, – džiaugėsi moteris.

Tatjana tikino, kad šeimoje galioja tam tikros taisyklės: „Vyriausias sūnus galvoja, kad gali vadovauti ir visko reikalauti iš jaunesniųjų, kai šie jo neklauso, sūnus labai nervinasi. Todėl įvedėme taisyklę, kad kai namuose yra mama arba tėtis vyresnėlis nebus autoritetas. Tačiau jei mes su tėčiu kažkur išeiname, vaikams pasakau, kad klausytų vyresniojo sūnaus, taip ugdau vaiko atsakomybę. Jei vyresnysis sūnus užimtas, tuomet antrasis rūpinasi dukra, o ji jo klauso. Jei tarp vaikų kyla konfliktas visuomet prašau, kad jie tai išsiaiškintų tarpusavyje ir į tėvus kreiptųsi tik iškilus rimtai problemai.

Kiekvienam vaikui atsiradus šeimoje vis padaugėdavo taisyklių. Atsiradus pirmajam visą dėmesį skirdavau jam, visur veždavausi su savimi ar jis to norėdavo, ar ne. Dabar vaikai gali rinktis ar keliaus su mumis, ar ne. Jei vaikai lieka namuose, prašau jų susitvarkyti namuose, pasigaminti valgyti, jie labai mėgsta suktis virtuvėje. Taip pat riboju jų laiką su telefonu ir kompiuteriu, vaikams neleidžiu jais žaisti visą dieną.“

Moteris neslepia, kai vaikai buvo mažesni, prireikdavo ir auklės pagalbos: „Turėjome auklę, kuri buvo kaip šeimos narys, lyg trečioji močiutė. Kai antrajam buvo vieneri, ji su mumis išvažiavo gyventi į Italiją. Tuo metu Kšištofas žaidė čempionate ir Eurolygoje, todėl retai būdavo namuose. Tuo metu buvo sunku vienai susitvarkyti su vaikais, todėl pasisamdėme auklę, kurią rekomendavo dėdė. Taip pat dabar padeda seneliai, jei reikia padėti Darjušo šeimai ir mūsų, pas mus ateina senelis, o pas Darjušą senelė.“

Tatjana prisipažino, kad šeimoje ji griežtesnė: „Esu labai griežta mama, kartais net pati ant savęs pykstu. Anksčiau vyro nebūdavo namuose, reikėjo vaikams atstoti ir mamą, ir tėtį. O kai Kšištofas grįždavo namo jis atpirkdavo savo nebuvimą būdamas vaikams geras. Dabar jis supranta, kad vaikus reikia ne tik lepinti, bet ir griežtai kažką pasakyti, nes vaikai ne visada supranta, būna išsiblaškę.“

Pirmą kartą tapo mama

Kovo pabaigoje aktorė Marija Chlebopaševaitė-Vaidilė susilaukė pirmagimio, jai ir vyrui Kęstučiui gimė berniukas.

„Į šį pasaulį atėjo mūsų Angelas Gabrielius. Aukštas kaip tėvelis ir labai stiprus. Mylim jį iki begalybės, – sako laiminga mama. – Gimdymas tai yra tai, ką supras tik moterys. Tai buvo su niekuo nepalygina patirtis. Ir kas pasakys, kad pasaulyje nėra stebuklų? Tai, kas įvyko naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo mano pats didžiausias lig šiol patirtas stebuklas. Dėkoju savo vyrui Kęstučiui už tai, kad gimdė kartu. Jo buvimą šalia jaučiau kaip niekad. Ši patirtis mus dar labiau suartino. Nekantrauju kada mažąjį galės pamatyti jo nuostabieji seneliai”, – rašė Marija.

Primename, kad Marija papasakojo, kad nėštumas jai tarsi suteikė naujų jėgų, padėjo pasijausti kur kas moteriškesne ir pastūmėjo link tikslų, kurie ilgą laiką tebuvo svajonėmis, įgyvendinimo.

Likus paskutinėms akimirkoms iki gimdymo, M. Chlebopaševaitė-Vaidilė papasakojo apie nėštumą ir iš to atėjusias jėgas, naują savo drabužių liniją, bei kodėl modeliais čia tapo ne profesionalūs modeliai, o garsios merginos – krepšininkė Dalia Belickaitė ir aktorė Ingrida Voverytė.

Marija, vienos moterys kalba, kad nėštumas dažnai vargina, joms trūksta jėgų, o štai jūs, atrodo, trykštate didžiule energija. Galbūt nėštumas jus netgi įkvepia?

Manęs dar niekas nėra taip stipriai įkvėpęs kaip nėštumas. Kai kas nors paklausia, iš kur tiek energijos, aš atsakau, kad ji visa iš mažylio. Aš jam vieną dieną už visą tai padėkosiu. Už tai, kad pajutau, ką reiškia gyventi pilna koja..

Galbūt nėštumo laikotarpiu ir pati jaučiatės kur kas moteriškesnė?

Be abejo. Fiziniai pokyčiai, atrodo, šiek tiek keičia net ir charakterį. Prisidėjęs svoris padarė mane ramesne, tikslesne, nebe tokią besitaškančią į visas puses. Taip pat ir padidėjusios krūtys davė savo (šypsosi). Atrodo, tai tik krūtys, bet iškart pradėjau jaustis seksualiau.

Šeimos pagausėjimo sulauksite jau visai netrukus – ar jaudinatės? O gal kiekvieną dieną skaičiuojate laiką, kai pagaliau išvysite savo vaikelį?

Esu rami, kai belgas. Nusiteikusi bet kada gimdyti, nes „ant dienų“ ir įvyks mūsų gimimo stebuklas. Sakau „mūsų“, nes su juo kartu, atrodo, gimsiu iš naujo ir aš… Jaučiuosi pasiruošusi.

Laukė penkerius metus

Metų mamos titulą pelniusi tinklaraštininkė Sotera Šveikauskaitė ant rankų sūpuoja naujagimę, moteris vasarį susilaukė antrosios atžalos.

Tiesa, anksčiau Sotera užsiminė, kad 5 metus kartu su vyru jie laukė ne šiaip sau, o ryžtis dar vienam vaikeliui, buvo ir ganėtinai sudėtinga užduotis emociškai. Prieš pat gimdymą naujienų portalui tv3.lt S.Šveikauskaitė pasakojo, kad šis nėštumas žymiai skyrėsi nuo pirmojo ir buvo sunkesnis.

„Šis nėštumas yra ženkliai sunkesnis, pirmus keturis mėnesius labai blogai jaučiausi, nuolatos svaigdavo galva, negalėdavau važiuoti automobiliu, nes pykindavo. Paskutinius mėnesius kankina pilvo skausmai, keista savijauta, kartais tiesiog kelias dienas guliu, nes silpnai jaučiuosi. To nebuvo su pirmuoju nėštumu, įdomu, koks bus gimdymas. Kaip mano daktaras sako, kad kiekvienas neštumas yra skirtingas, čia kaip obelis, ant jos auga daugybė obuolių ir jie visi skirtingi“, – atviravo moteris.

Šalyje įvesti apribojimai neramina daugelį būsimų mamų, tačiau Sotera stengiasi išlikti pozityvi.

„Manau bijosiu, ar nebijosiu, man vis vien reikės gimdyti, – juokėsi Sotera. – Paskutiniu metu į visas gyvenimiškas situacijas žiūriu pozityviai ir stengiuosi nepritraukti neigiamų emocijų. Žinau, kad mintys materializuojasi, jei nusiteiksi gerai – tai ir bus gerai, nereikia galvoti apie blogus dalykus. Žinoma, tai nėra pats tinkamiausias laikas susilaukti vaikų, kai šalyje tokia situacija, bet tai yra gyvenimo išbandymai ir iššūkiai, o vaikai ateina tada, kada jiems reikia. Mūsų dukra nusprendė, kad reikia ateiti dabar, todėl mes jos labai laukiame.“

Paklausta, kaip į žinią, kad greitai taps sese, reaguoja Soteros penkiametė dukrelė, moteris atviravo, jog teko konsultuotis su specialistais: „Anksčiau mano dukra nereaguodavo į mažus vaikus, jai patikdavo žaisti su vyresniais, kai pasakėme, kad laukiame sesutės, ji pasikeitė kardinaliai, Dukra ėmė rodyti dėmesį mažiesiems, juos šnekinti. Ji labai laukia ir ruošiasi sesutės gimimui, taip pat ir aš stengiuosi ją paruošti.

Stengiuosi dukrai išaiškinti, kad ji turės būti savarankiškesnė, nežinau, kaip jausiuosi po gimdymo, galbūt savaitę nepasikelsiu iš lovos, todėl jai reikės pačiai pasikloti lovą, apsirengti. Nenoriu, kad dukra jaustų stresą ir jaustųsi gaunanti mažiau dėmesio, todėl stengiuosi jai viską išaiškinti ir ją paruošti. Jai dar tik penkeri, ji mažutė, bet vis vien turiu jai viską paaiškinti. Labai daug šnekėjau su psichologais, ką reikėtų daryti, pasiklausiau tam tikrų nuomonių, tačiau darau viską, ką jaučia širdis. Aš išvadas pasidarau pati ir sistemą susigalvoju pati, ji man puikiai veikia. Džiaugiuosi, kad viskas gerai, dabar labai laukiame.“

Didžiausia svajonė

Metų pradžioje socialinių tinklų garsenybė Karolina Meschino ir jos mylimasis, reperis Dominykas Ježeris-OG Version tapo tėvais. Jiems gimė dukrelė, kurią pavadino Isabelle.

Nors pati Karolina su sekėjais nebijojo dalintis savo jausmais ir išgyvenimais tapus mama, ji kelis mėnesius nerodė savo dukrelės veido socialiniuose tinkluose.

Anksčiau savo „Instagram“ ji sakė, kad tam yra tikrai ne viena priežastis. Tačiau antrąją Velykų dieną viena daugiausiai sekėjų turinti lietuvė nusprendė dukrelės veido daugiau nebeslėpti ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ne tik matomas Isabelle veidas, tačiau ir mielos akimirkos iš jų šeimos gyvenimo.

Po šiuo vaizdo įrašu instagrame Karolina rašė.

„Mūsų stebuklas, didžiausia įmanoma meilė, mūsų gyvenimas – ISABELLE.

Kiekvienas rytas kaip šventė, nuo tada, kai ji gimė, nori greičiau atsimerkti, kad pamatytum ir išbučiuotum ją.

Montuodama video, aišku, verkiau, atrodo širdis dabar užima 99% kūno nuo tada, kai tapau mama.

Nesuvokiu kaip man pasisekė, kad turiu JUS ABU. Ogversion, gerai užcollabinom. MYLIU“.

Tiesa, pora pasirodė ir viešumoje. Per 10-uosius M.A.M.A muzikos apdovanojimus neseniai tėvais tapę Karolina ir Dominykas žengė raudonuoju kilimu.

Pora atrodė išties įspūdingai – nuo raudonos Karolinos suknelės buvo sunku atplėšti akis. Nepaisant to, jog K. Meschino visai neseniai tapo mama, tačiau rodos, kad priaugtų kilogramų neliko nė kvapo.

„Daug streso, daug dirbu. Nežinau tai mitas ar ne mitas, bet taip būna maitinančioms mamoms“, – apie kūno pokyčius kalbėjo ji.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad liepos mėnesį Karolina pranešė, jog laukiasi pirmagimio.

„Mūsų kartu su Dominyku didžiausia svajonė išsipildė labai greitai. Keturis mėnesius slėpti tikrai nebuvo lengva, bet tiems, kas bent kažkiek mus pažįstate ar atidžiai sekate tikriausiai nebuvo sunku atspėti. Bandžiau mėtyti pėdas, bet išėjo gan juokingai. Esame be proto laimingi ir jaučiamės apdovanoti likimo.

Sunku jausmus šia tema sudėti į žodžius, tik tie, kas iš meilės yra atvedę į pasaulį gyvybę, supras, kas tai per stebuklingas jausmas. Man už šeimą niekada gyvenime nebuvo nieko svarbiau ir dabar yra neįtikėtina, jog atėjo mūsų laikas kurti savo mažytę šeima. Greit būsime trise“, – džiaugėsi mergina.

Vėliau vaikelio lytį mergina atskleidė „Kitokiuose pasikalbėjimuose“, tada ji prisipažino, kad laukiasi mergaitės.