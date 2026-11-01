Šiame Lietuvos dvare – Nemirtingųjų pokylis

„Tik vienam vakarui į Pakruojo dvaro rūmus sugrįš tie, kurių vardai jau seniai turėjo būti pamiršti. Amžių elegancija ir paslaptimi dvelkiantys svečiai, kurių atvaizdo veidrodyje geriau neieškoti, rinksis į pokylį, kuriame ribos tarp gyvųjų ir nemirtingųjų taps pavojingai plonos“, - taip skelbė pokylio organizatoriai, kviesdami rafinuotai Šiurpnakčio pramogai.
Susirinkę rūmų menėse mėgavosi vakariene žvakių šviesoje, gyva muzika ir buvo kviečiami pasiduoti akimirkoms, kurios paskatina trokšti amžinybės.
Žadinantį gyvenimo geismą ir spindesio kupiną pasirodymą surengė burleskos artistė Bona Dawn, paskatinusi atsirasti ne vieną tikram pokyliui deramą paskalą.
Pakruojo dvaro makabriškų eksponatų pilname Panoptikume pokylio svečiai galėjo sužinoti apie šiurpinančius aristokratų eksperimentus. O pikantiškas aukštuomenės paslaptis saugančiame „Cabinet de Secret“ tarp aksominių užuolaidų jų laukė erotinio Japonijos meno „shunga“ paveikslai, Peterio Fendi litografijos bei ilgus metus kaupta dvaro keistenybių kolekcija.
Nemirtingųjų pokylio idėją įkvėpė šią vasarą pirmą kartą Pakruojo dvare surengtas Didysis vasaros pokylis. Pastaraisiais metais visame pasaulyje sparčiai populiarėja „Bridgerton“ įkvėpti koncertai ir pokyliai – nuo Italijos bei Jungtinės Karalystės iki Jungtinių Amerikos Valstijų ir Indijos. Įvariuose pasaulio kraštuose rengiami teminiai vakarai tampa ne tik išskirtine pramoga, bet ir galimybe pabėgti nuo kasdienybės į romantizuotą aristokratų pasaulį.
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