Serialo „Prakeikti“ žvaigždė ryžosi suvaidinti meilužę: jos elgesys išmuša iš vėžių

N.Jančikina vaidina prokurorę – Irma Radavičienė, Borto meilužė, turi keblius santykius su vyru, dėl kieto charakterio kolegų pravardžiuojama „S****a“.

„Pamenu, kai skaičiau vaidmens aprašymą ir ties paskutiniu žodžiu sukikenau, tačiau ir labai apsidžiaugiau, kad vaidmuo bus daugiasluoksnis. Kuo vaidmuo sudėtingesnis, tuo įdomiau dirbti, stebėti save, kritikuoti ir mokytis. Ką radau artimo su kurtu personažu, tai užsispyrimą, griežtumą ir jautrumą, kurį taip pat, kaip ir mano personažas Irma, kartais stengiuosi užmaskuoti ir neparodyti“, – atviravo aktorė.

N.Janičkina prisipažįsta, kad labai pamilo šį vaidmenį: „Kaip keistai tai beskambėtų, man jis pasirodė labai moteriškas. Iš išorės ji atrodo akmenine, arogantiška ir bejausmė, viduje – gyvenanti pastovioje įtampoje. Byranti santuoka, tačiau būnant viešu asmeniu, sunku pasiryžti sprendimui, laimė kito glėbyje, tačiau komplikuota, ir baimė bet kurią akimirką mylimąjį prarasti. Taip pat nesėkmių juosta vykdomoje darbinėje operacijoje. Jos visos stygos išdirgintos, tačiau mano personažas, kad ir per sukastus dantis, rasdavo jėgų išlikti stipri.“

Aktorė džiaugėsi, kad jai teko dirbti su smagiausia komanda: „Visa komanda, tiek už kadro, tiek kadre – labai profesionali, todėl neteko nerimauti einant į darbą. Labai džiaugiausi režisieriaus Ramūno Rudoko darbu, jautėsi, kad jis turi stiprią viziją ir tikrai mokėjo vairuoti visą komandą ta pačia juosta. Kuriozų daug turėjome su lietuvišku oru. Penkias minutės šviečia saulė, kitas penkias pila vanduo it iš kibiro, pamenu, vieną kartą dviejų sakinių scenelę filmavome keturias valandas.“

Ne paslaptis, kad N.Janičkina gyvenimą kuria Kipre, tačiau pandemijos metu, jai nekilo nesklandumų keliauti į Lietuvą: „Man tiesiog labai pasisekė! Vasaros metu abi šalys priklausė kategorijai A, todėl pavyko „praslysti“ be jokių keblumų. Filmavome virš dviejų mėnesių, ir tik išvykus iš Lietuvos, vos ne tą pačią dieną, visi suvaržymai ir reikalavimai pakito!“

Per TV3 rodomas serialas pasakoja apie Koganų šeimą toliau lydinčius išbandymus. Kaip Fredas Koganas išsižada jį išdavusio sūnaus Slimo ir mėgina iš naujo lipdyti griūvančios verslo imperijos pamatus. Per stebuklą po sprogimo likęs gyvas Slimas bando stotis ant kojų ir pradėti gyvenimą nuo balto lapo. Netikėtas įvykis iš pagrindų pakeičia Marko ir Levio gyvenimus. Žiūrovų laukia pinigai, kerštas, išdavystės ir, be abejo, meilė.

Daugiau nei dešimtmetį besiplėtojanti serialo istorija, šiame sezone pasieks aukščiausią tašką. Naujame sezone žiūrovai išvys dar daugiau įspūdingų veiksmo scenų, tarp kurių – kovinės scenos ir kaskadininkų parengtos įspūdingos automobilių gaudynės. Kovinėms scenoms įtaigumo suteikė vienas geriausių pasaulio kikbokso sportininkų Sergejus Maslobojevas-Kuvalda. Filmavimo aikštelėje žinomas vyras nustebino ne tik įspūdingais koviniais gebėjimais, bet ir aktoriniais sugebėjimais – jis seriale įtikinamai suvaidino kriminalistą, tiriantį nusikaltimą.

„Tuo ką žiūrovai išvys šiame sezone, bus sunku patikėti, tai bus tikras kriminalas ir labai gerai, kad tai tik serialas“, – sako serialo režisierius Ramūnas Rudokas. Ir atskleidžia, kad serialą filmuoti pandemijos akivaizdoje tikrai nebuvo lengva. Teko laikytis visų saugumo apribojimų, nesibūriuoti, dirbti kuo mažesnėmis grupėmis, o kur dar ribojimai patekti į tam tikras vietas – restoranus, viešbučius – kur buvo planuota filmuoti. Tačiau visi šie iššūkiai ir sunkumai sėkmingai įveikti ir žiūrovai galės mėgautis serialo tęsiniu.

Žiūrovai pamatys net 80 serijų, kuriose suvaidino daugiau nei 50 aktorių iš visos Lietuvos. Seriale šalia serialo senbuvių: Albino Kelerio, Simono Storpirščio, Dovydo Stončiaus, Roberto Lenartavičiaus ir kt. žiūrovai išvys Alvydą Anužį, Žiedūnę Mardosaitę, Saulių Siparį, Karolį Kasperavičių ir daugelį kitų.

„Prakeikti III“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3!