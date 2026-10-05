Šeima pranešė apie dainininkės mirtį: „Ji išlieka mūsų širdyse...“

„2026 metų spalio 2-ąją, apsupta mylinčios šeimos, Sass Jordan ramiai iškeliavo į kitą pusę“, – rašė artimieji.
Pranešė apie netektį
Šeima taip pat jautriai atsisveikino su atlikėja, pabrėždama, kad jos atminimas išliks artimųjų širdyse, skelbė tmz.com.
„Ji išlieka mūsų širdyse – neprilygstama gamtos jėga. Nepakeičiama šviesos ir džiaugsmo būtybė!“ – rašoma pranešime.
Sass Jordan gimė Birmingame, Anglijoje, tačiau vėliau gyveno Monrealyje. Per savo muzikinę karjerą ji pelnė ne vieną svarbų įvertinimą ir buvo laikoma viena ryškesnių Kanados roko atlikėjų.
1989 metais Sass pelnė „Juno“ apdovanojimą kaip perspektyviausia metų atlikėja moteris. Šis įvertinimas jai atiteko po debiutinio albumo „Tell Somebody“ pasirodymo.
1992 metais žurnalas „Billboard“ ją paskelbė metų moterimi roko atlikėja – tai įvyko po albumo „Racine“ išleidimo.
Sass karjera buvo susijusi ir su dabar jau legendine grupe „Foo Fighters“. Prieš Taylorui Hawkinsui prisijungiant prie grupės, jis kartu su Sass Jordan leidosi į koncertinį turą.
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