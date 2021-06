Šeštadienis (06-26)

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Savaitgalio TV programoje – net dvi premjeros, filmai visų skoniams ir variklių gausmas lenktynių pristatyme

09.00 val. per TV3 laida „Skaniai ir paprastai“. Kulinarinė laida „Skaniai ir paprastai“ nepaliks abejingų. Šįkart profesionalus virtuvės šefas Gediminas Endriukaitis pateiks idėjų užkandžiams. Vyras išmokys, kaip paruošti vegetarišką tostadą su ananasų salsa ir ant grilio keptą sūrį tešloje su grilintomis alyvuogėmis.

09.30 val. per TV3 laida „Maisto kelias“. Tai – pirmoji 4-ojo kulinarinių kelionių po Lietuvą sezono „Maisto kelias“ laida. Prie laidos vairo stoja užkietėję keliautojai, egzotinius kraštus skersai ir išilgai išmaišę, charizmatiški ir humoro jausmo nestokojantys bičiuliai, Audrius Bružas ir Leonardas Pobedonoscevas. Jau pirmojoje laidoje jie lankysis Druskininkuose, Juodkrantėje bei mėgausis havajietiškos ir azijietiškos virtuvės šedevrais, picomis bei ypatingais žuvies patiekalais.

19.30 val. per TV3 veiksmo filmas „Greitis 2“. Žavioji Sandra Bullock ir vėl pasirodo veiksmo kupinoje juostoje. Šįkart ji vaidina Enę, kuri kartu su savo mylimuoju – policininku Aleksu – leidžia į romantišką kelionę kruiziniu laivu. Pora svajoja atsipūsti ir ramiai praleisti laiką. Deja, tokius planus netrukus sutrikdo Džonas Geigeris. Jis – kruizinio laivo kompiuterinės sistemos kūrėjas, turintis tik vieną tikslą – perimti laivo valdymą. Ar Enei ir Aleksui pavyks jį sustabdyti?

10.00 val. per TV6 laida „Autopilotas“. Paskutinėje laidoje – naudoto „Volvo XC60“ apžvalga. Tai – vidutinio dydžio, didesnio pravažumo premium segmentui priskiriamas modelis. Tiesa, jis turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų… Kitas „karštas“ automobilis – „Hyundai i20N“. Tai – sportiškiausia nedidelio miesto hečbeko versija, tačiau ar jis pakankamai geras, kad būtų įrašytas į karštųjų hečbekų sąrašą?

17.00 val. naujas serialas „Čigonaitė“. Pagrindinis serialo veikėjas Maksimas – gudrus, šarmingas ir tiesiog toks, kuriam neįmanoma atsispirti. Vyras atsidavęs mokslams ir tai laiko svarbiausiu savo uždaviniu. Įkalbėtas bendramokslės Liubos, kartu su ja Maksimas atvyksta reikalingos informacijos savo moksliniams darbams rinkti į kaimą. Tačiau jis nežino, jog moteris atvykti čia, pas jos tetą, skatino ne šiaip… Liuba – beprotiškai įsimylėjusi Maksimą, ir padarytų viską, kad tik gautų jo meilę ir pripažinimą. Moteris svajingai tikisi, kad jiems praleidus daugiau laiko jos šeimos namuose, Maksimas pagaliau šiltus jausmus pradės jausti ir jai. Deja, prieš likimą nepakovosi… Anksčiau meile nė netikėjęs Maksimas kaime sutinka žavią čigonaitę Radą. Mergina, didžiausiam Liubos skausmui, netrukus visiems laikams pavergia Maksimo širdį, o jų šilti jausmai ima keisti ne tik jų pačių, bet ir visų su jais susijusių serialo personažų likimus.Ar pavyks Liubai paveikti Maksimą? O gal šis bus pasiruošęs atsisakyti savo gražių tikslų ir leisis į meilės sūkurį su savo simpatija Rada? https://bit.ly/3h7t7yP

13.00 val. naujienų portale tv3.lt ir TV3 Play – speciali „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių pristatymo transliacija. Palangoje organizuojamos „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės jau tapo nuo vasaros neatsiejamu renginiu, kasmet į vieną vietą suburiančiu automobilių ir adrenalino gerbėjus. Likus kiek mažiau nei mėnesiui iki varžybų starto, tradiciškai Vilniuje, Gedimino prospekte, rengiamas ir specialus lenktynių pristatymas. Jį automobilių gerbėjai galės sekti ir internete – naujienų portale tv3.lt bei internetinėje vaizdo platformoje TV3 Play. Renginio organizatoriai žada, kad lenktynių pristatymo renginys nepaliks abejingų. Be jau tradicija tapusio taurės perdavimo, lenktynių gerbėjų laukia ir įspūdingų automobilių variklių gausmas bei žinomų veidų susitikimas. https://bit.ly/3xSXn7o

Sekmadienis (06-27)

19.30 val. filmas „Laiko vingis“. Juostojo „Laiko vingis“ pasakojama jaunosios Megės istorija. 13-metė sunkiai pritampa mokykloje, o daugelis vaikų nevengia iš jos pasityčioti. Iš tiesų mergaitė slepia skaudžią istoriją – prieš daugelį metų dingo jos tėtis Aleksas, kuris buvo pasaulinio garso mokslininkas. Vieną dieną, kartu su savo broliu ir klasės draugu, Megė, padedama netikėtai atsiradusių trijų magiškų būtybių, leidžiasi į kelionę ir bando surasti dingusį brangų tėtį. Prasideda nuotykių ir daugybės iššūkių kupina kelionė – tačiau kaip ji baigsis? Ar išsipildys didžiausia Megės svajonė ir tėtis vėl bus šalia?

22.00 val. per TV6 – filmas „Ledas“. 2011 metais sukurtas filmas nukelia į dabartinius laikus. Čia gamtos tyrinėrojas ir tikras profesionalas, Tomas Arčeris, atskleidžia kraupią tiesą. Korporacija, kuri gręžinėja ledynus Grenlandijoje, specialiai skatina jų tirpimą. Deja, į Tomo perspėjimus niekas nereaguoja – jam pačiam tenka keliauti į Arktį bei iš čia parsivežti įrodymų. Deja, pagaliau čia atvykus, jis supranta, kad iš tiesų viskas yra dar blogiau…

18.10 val. per TV8 – filmas „Reikalinga meilė“. Džo – romantinių knygų autorė, kuri pastaruoju metu niekaip negali rasti įkvėpimo. Negana to, ji net du mėnesius vėluoja atiduoti knygą leidyklai. Jos leidėja to nebetoleruos – arba Džo susiima, arba su pamiltu darbu teks atsisveikinti. Įkvėpimo savo ruožtu Džo ima ieškoti besikalbėdama su jūrų pėstininku Kolinu. Jie – itin skirtingi, tačiau įdomūs jų pokalbiai, netrukus nugula Džo knygos lapuose… Tačiau ar Kolinas taip ir liks tik knygos herojumi?