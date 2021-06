Naujam nuotykiui besiruošiantis Bružas – apie sportą, mitybą bei patiekalą, kuriam negali atsispirti

Kai kam galėtų pasirodyti, kad mūsų šalyje keliauti jau nebėra kur, tačiau Leonardas ir Audrius skuba patikinti – anaiptol. Gerą maistą ir įdomias vietas sujungianti laida visuomet turi kuo nustebinti.

„Visai filmavimo komandai pavyksta atrasti naujų vietų, nes vykstame ne tik konkrečiai į tam tikras lokacijas, bet pakeliui dar leidžiamės į naujus nuotykius, visko ragaujame, skrendame su parasparsniais ir veikiame kitus įdomius dalykus. Galiu garantuoti, kad žmonės laidą žiūrės išsižioję ir nustebę. Mes tapsime gidais po Lietuvą ir net savotiška degustacija, kurią pamatę žmonės vėliau patys galės rinktis, ką pamatyti ir paragauti“, – sako A. Bružas.

Projektu be galo patenkintas ir Leonardas, kuris neslepia, kad šis darbas – daugiau primena net savotišką poilsį, kadangi pastaruoju metu žinomas vyras paskendęs statybų darbuose.

„Man šis „Maisto kelio“ projektas – yra tikros atostogos ir didžiulė atgaiva, mat jau kuris laikas esu įsisukęs į statybų procesą. Visus metus įsirenginėjau trobą Alksnėnų kaime Vilniaus rajone, o dabar darbuojuosi naujai įsigytame butelyje Vilniaus Paupio rajone. Tačiau dabar, kartu su Bružu, kaip senais gerais laikais, leidomės į keliones. „Maisto kelias“ mus kaskart nubloškia į vis kitą Lietuvos kraštą, kuriame galime pamatyti bei sužinoti tai, ko vadovėliuose nebuvo parašyta. Kiekvienas šalies regionas turi savo istoriją, filosofiją, savitą virtuvę su specifiniais, tik jai būdingais patiekalais, kurių nerasi jokiose kitose kavinėse, o gali paskanauti tik tose vietose, iš kur jie kilę“, – sako jis.

Savo ruožtu aktyvų gyvenimo mėgstantis A. Bružas kasdien stengiasi laikytis sveikos mitybos principų. „Mano racione – grynesnis maistas, naudingi produktai, neriebūs angliavandeniai ir kiti

sveiki dalykai. Tuo tarpu cukraus aš stengiuosi vengti. Tačiau kadangi su laida važinėsime po tikrai geras ir kokybiškas vietas, dėl mitybos nė kiek nesijaudinu“, – prideda jis.

Taip pat laisvu nuo filmavimų ir kitų darbų laiku, aktorius neapleidžia ir sporto – jo socialinių tinklų sekėjai gali matyti, kaip kartu su kitais žinomais žmonėmis Audrius po valandą kasdien pluša sporto salėje. Tačiau prabilęs apie motyvaciją sportui, jis neslepia – jam jos nereikia nei čia, nei kitose gyvenimo srityse.

„Nežinau, kas yra motyvacija, ir, jei atvirai, man jos nereikia ir nereikėjo. Man ir taip patinka įvairios veiklos, iššūkiai, užduotys, kurias sugalvoju. Man patinka mokytis ir save ugdyti. Vietoje motyvacijos, greičiau galėčiau kalbėti apie koordinacijos, įgūdžių, disciplinos, tvarkos, netgi estetikos vystymą. Manau, kad svarbiausia yra mokytis būti savarankišku ir suprasti, kad viskas susideda į posakį, kad koks esu aš, toks yra ir pasaulis“, – sako jis.

Nepaisant to, A. Bružas turi ir silpnybių, o keliaujant po Lietuvą, jų išties nemažai…: „Kokiam lietuviškam patiekalui negaliu atsispirti? Pirmas šovęs į galvą – kastinys, kadangi jis yra unikalus ir pasauliniame kontekste. Tačiau laidoje ragausime ir daugybės kitų skirtingų patiekalų. Vienur baltibarščių, kitur – beigelių ar labiau europietiškos virtuvės patiekalų.“

Leonardas vegetariškai maitintis stengiasi jau dešimtmetį, tačiau nepaisant to, projektas jam pateikė iššūkių – kaip susilaikyti nuo gardumynų, kuriuos įmanoma rasti skirtinguose mūsų šalies kampeliuose?

„Mėsos stengiausi vengti, tačiau šiame projekte to laikytis yra be galo sunku, mat keliaujant norisi paragauti nacionalinių virtuvės ypatumų. Laimei, kad nesu radikalas šiuo klausimu, nes kiekvieną filmavimą nuo stalo pakylame pilnais pilvais. Keliaujant sutinkame be galo svetingus žmones, kurie noriai vaišina savo sukurtais gastronominiais šedevrais“, – pripažino jis.

Audrius įsitikinęs – kartu su Leonardu jie taps žaisminga jungiamąja laidos grandimi. „Laidoje mes turėsime daug pašnekovų, išgirsime daug įdomių pasakojimų iš kitų. Kaip yra daugybę sluoksnių turintis tortas, kuris viską sujungia, taip ir mes. Pažadu, kad projektas bus be galo dinamiškas, žaismingas, sodrus ir spalvingas“, – kalbėjo jis.

Visą 2021-ųjų vasarą Leo ir Audrius keliaus po unikaliausius šalies kampelius, dvarus, muziejus, pramogaus ir, svarbiausia, ragaus daugybę gastronominių šedevrų bei domėsis jų kulinariniu keliu iki mūsų pietų stalo.

Nuo birželio 26-ios dienos į televizijos ekranus sugrįžtanti žiūrovų pamilta kulinarinių kelionių po Lietuvą laida „Maisto kelias“ ketvirtąjį sezoną pasitinka su geriausia nuotaika, o pirmoji laida – jau šį šeštadienį, 09.30 val per TV3!