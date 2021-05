Šeštadienis (05–15)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Savaitgalio programoje – „Didžiojo šou burbulas“ finalas bei filmų ir serialų premjeros

19.30 val. per TV3 ir Go3 turiningiausias žaidimas „galvOK“. Į kovą stos dvi komandos, kurias sudarys puikiai žinomi komandos kapitonai bei svečiai – dainininkas Alanas Chošnau ir Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius bei TV laidų vedėjas Leonardas Pobedonoscevas. Žaidimas bus tikrai linksmas ir priversiantis atkakliai apmąstyti visus galimus atsakymų variantus! Kodėl monetos turi rantytas briaunas? Ką galima pagaminti iš apelsino ir aliejaus? Kurio instrumento gamyba susijusi su artimojo mirtimi? Sužinokite jau šeštadienį vakare!

21.30 val. per TV3 premjera – kriminalinės dramos filmas „Aferistės“. Filme „Aferistės“ atskleidžiama populiariame Niujorko klube pasirodančių šokėjų istorija. Pagrindinė herojė – Ramona (akt. J. Lopez) – visoms kitoms šokėjoms yra tarsi mama. Ilgiausiai dirbanti Ramona mato neteisybę – ją, kaip ir kitas moteris, be galo erzina turtuoliai klientai. Šokėjos įsitikinusios, kad turtuoliai Volstryto vilkai yra kalti dėl visų jų nelaimių, o ypatingai – dėl skurdo. Neapsikentusios, jos parengia planą, ir slapta pradeda švarinti savo klientų kišenes. Tačiau netrukus istorija pasisuka netikėta linkme...

09.00 val. per TV6 laida „Nematoma pusė“. Laidos herojus – vienintelis lietuvis, tapęs UEFA čempionų lygos nugalėtoju, Edgaras Jankauskas. Kas buvo jo treneriai? Kokia Edgaro sėkmės paslaptis? Visi atsakymai – jau šeštadienį!

17.05 val. per TV8 ir TV3 Play naujas serialas „Įsimylėjusios moterys“. Rusų seriale atskleidžiama 4 skirtingų, tačiau nuo vaikystės viena be kitos gyvenimų neįsivaizduojančių draugių istorija. Katia – gydytoja, kuriai nėra lygių. Svetlana – sėkminga verslininkė, kuri, panašu, rado ir tobulą vyrą. Tamara – laiminga 2 vaikų mama, o Ženia – talentinga nekilnojamo turto agentė. Visos moterys svajoja įsimylėti, tačiau gyvenimas joms pažers daugybę netikėtumų. Įtraukiantis, be galo moteriškas ir tikras serialas „Įsimylėjusios moterys“ primins pirmuosius įsimylėjimo džiaugsmus bei tai, kad jokios negandos nesitęsia amžinai. Ar pavyks draugėms pasiekti tikslą, o visus sunkumus įveikti drauge? Pamatykite jau visai netrukus! https://bit.ly/3h1xX2e

Optibet A lyga per TV3 Play ir naujienų portalą tv3.lt. Nuo penktadienio prasidėjo 14-asis turas, o šeštadienį į kovą nuo 13 val. stos „Kauno Žalgiris“ ir „Džiugas“. https://bit.ly/2Rca7qi

Sekmadienis (05-16)

09.30 val. per TV3 kulinarinė laida „La Maistas“. Pavasariški orai kvies į gamtą pasivaikščioti, o po pasivaikščiojimo gaminti išskirtinius bei sultingus mėsainius. Kaip teisingai juos paruošti? Kokie pagardai ir padažai tinkamiausi? Grilio ekspertas Vylius Blauzdavičius siūlys mėsainius su populiariosiomis chorizo dešrelėmis, o Tomas Rimydis pristatys mažai kam girdėtą, kitokią mėsainio variaciją, kurią pramins „bulvainiu“.

19.30 val. per TV3, TV3 Play ir Go3 populiariausio projekto „Didysis šou burbulas“ finalas. Čia – paskutinės savaitės nuveikti darbai ir net 8 įspūdingi dalyvių pasirodymai! Būtent šis vakaras vainikuos visą projektą – kiekvienas dalyvis visą savaitę įnirtingai ruošėsi bei jautė didžiulę atsakomybę prieš save ir žiūrovus. O dabar atėjo lemtinga akimirka – tik žiūrovai nuspręs, kas vertas laimėti didįjį prizą ir išsinešti nugalėtojo titulą! https://bit.ly/33HVUUr

12.00 val. per TV8 laida „Sveikatos medis“. Aktualiausios sveikatos temos apie stuburo išvaržų gydymą, pėdų ir kulnų skausmus malšinančius specialiuosius vidpadžius, kraujospūdį ir jo sukeliamą riziką bei dar daugiau. Būkite sveiki!

22.30 val. per TV6 NBA rungtynės. Jutos „Jazz“ – Sakramento „Kings“.

Optibet A lyga per TV3 Play ir naujienų portalą tv3.lt. Penktadienį prasidėjęs 14-asis turas žada padovanoti netikėtumų. Sekmadienį 15 val. rungsis „Sūduva“ ir „Banga“. https://bit.ly/2SKTOAV