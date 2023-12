Ryanas Goslingas uždainavo: išleido muzikos albumą „Ken The EP“

Rekordus ir apdovanojimus susižeria ne tik filmas, bet ir juostos muzikinis takelis.

Kalėdinę dovaną šįkart gerbėjams įteikia filme Keną suvaidinęs žymusis Ryanas Goslingas ir pristato albumą „KEN THE EP“.

Šalia visiems žinomis ir „Grammy“ nominuotos dainos iš filmo „Barbė“ „I’m Just Ken“ rasime dar tris jos versijas.

Kaip tik šventiniu laiku pasirodžiusiame albume rasime ir kalėdinę nuotaiką – „I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)“, akustinę ir remix versijas.

Ryanas Goslingas ir Markas Ronsonas – „I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)“

Šį albumą aktorius kūrė draugė su vienu žymiausių pasaulio prodiuserių, daugybę apdovanojimų pelniusiu Marku Ronsonu.

Socialiniuose tinkluose galima rasti medžiagą, kurioje užfiksuota visas albumo gamybos kūrybinis procesas.

Turinti daugiau nei 100-tą milijonų perklausų visame pasaulyje, prestižiniame „Billboard“ muzikos tope patenkanti į penketuką karščiausių dainų, ši daina tapo Goslingo proveržiu į muzikos pasaulio aukštumas. „I’m Just Ken“ tik įrodo savo kultūrinį fenomeną iš visiems puikiai pažįstamo ir pasaulį sudrebinusio albumo „BARBIE THE ALBUM“.

Visą pasaulį užbūręs „BARBIE THE ALBUM“ ir toliau skina pačius įvairiausius rekordus bei nenusileidžia filmui „Barbė“, kuriame pagrindinius vaidmenis kuria aktoriai Margot Robbie bei Ryanas Goslingas.

Albumo perklausos visame pasaulyje jau viršija net tris milijardus.

„BARBIE THE ALBUM“ uždominavo ir prestižinius „Grammy“ apdovanojimus, kur jis yra nominuotas daugelyje kategorijų, tarp kurių ir „Metų albumo“ bei „Metų dainos“ kategorijos.

Albumas neliko nepastebėtas ir „Auksiniuose gaubliuose“ bei „Critics Choice Award“, kur dainos „I’m Just Ken“, „Dance The Night“ ir „What Was I Made For?“ nominuotos „Geriausios dainos“ kategorijoje.

Ryanas Goslingas ir Markas Ronsonas – „I'm Just Ken“ (In My Feelings Acoustic)

Juosta pasakoja apie Barbę (aktorė Margot Robbie), gyvenančią nuostabioje šalyje, kur kiekviena diena yra šventė: visuomet šviečia saulė, visi šoka, dainuoja ir linksminasi.

Žodžiu, kiekviena diena Barbei yra pati nuostabiausia. Tik staiga tobulas jos gyvenimas tampa ne toks tobulas ir Barbė panyra į egzistencinę krizę.

Ieškodama atsakymų, ji patraukia į Tikrąjį Pasaulį, o kartu su ja ir ištikimai tarsi šunytis iš paskos sekiojantis Kenas (vaidina Ryanas Goslingas).