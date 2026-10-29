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TV3 naujienos > Žmonės

Rolando ir Ievos Mackevičių šeimoje – ypatingas įvykis

2026-10-29 18:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 18:05
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Rolando ir Ievos Mackevičių šeimoje – džiugus įvykis. Šiandien, spalio 29-ąją, savo gimtadienį pasitinka I. Mackevičienė.

Rolandas ir Ieva Mackevičiai (nuotr. Instagram, nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (5)

Rolando ir Ievos Mackevičių šeimoje – džiugus įvykis. Šiandien, spalio 29-ąją, savo gimtadienį pasitinka I. Mackevičienė.

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Moteriai sukanka 38-eri.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rolandas ir Ieva Mackevičiai

Skyrė šiltus žodžius

Džiugia proga ją jautriai socialiniuose tinkluose pasveikino vyras Rolandas, įrašu jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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Bendra judviejų nuotrauka pasidalijęs vyras negailėjo mylimai žmonai gražių žodžių. Savo Instagram paskyroje jis rašė:

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„Tu mano laimė, meilė, gėris, grožis ir artimiausias žmogus! Šiandieną Tavo gimtadienis. Jis man visada sukelia tiek pat džiaugsmo ir nerimo, kaip Tau!

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Aš, aišku, nerimauju, ar patiks dovana, ar tu būsi geros gimtadieninės nuotaikos, nes dievinu matyti Tave besišypsančią.

Ir džiaugsmo, kad turiu tokį gyvenimo švyturį ir kompasą, kuris padeda nepasimesti ir nepaklysti, suteikia drąsos ir pasitikėjimo, kuris palaiko judėti pirmyn! Ir koks esu dabar didžia dalimi dėkingas Tau! Šalia Tavęs jaučiuosi laimingas!

Su gimimo diena, MEILE MANO!“

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