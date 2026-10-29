Rolando ir Ievos Mackevičių šeimoje – ypatingas įvykis

Moteriai sukanka 38-eri.
Skyrė šiltus žodžius
Džiugia proga ją jautriai socialiniuose tinkluose pasveikino vyras Rolandas, įrašu jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Bendra judviejų nuotrauka pasidalijęs vyras negailėjo mylimai žmonai gražių žodžių. Savo Instagram paskyroje jis rašė:
„Tu mano laimė, meilė, gėris, grožis ir artimiausias žmogus! Šiandieną Tavo gimtadienis. Jis man visada sukelia tiek pat džiaugsmo ir nerimo, kaip Tau!
Aš, aišku, nerimauju, ar patiks dovana, ar tu būsi geros gimtadieninės nuotaikos, nes dievinu matyti Tave besišypsančią.
Ir džiaugsmo, kad turiu tokį gyvenimo švyturį ir kompasą, kuris padeda nepasimesti ir nepaklysti, suteikia drąsos ir pasitikėjimo, kuris palaiko judėti pirmyn! Ir koks esu dabar didžia dalimi dėkingas Tau! Šalia Tavęs jaučiuosi laimingas!
Su gimimo diena, MEILE MANO!“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.