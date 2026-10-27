Rolandas Mackevičius nesulaikė ašarų: vaizdo įrašas plinta masiškai

Dalindamasis prisiminimais apie neseniai įvykusias jo ir sūnaus atostogas, kurias jiedu leido dviese, vyras buvo atviras, kad pats su savo tėčiu tokio ryšio neturėjo.
Nesulaikė ašarų
Tinklalaidės ištraukoje Rolandas pasakojo, kad neseniai laiką leido tik su sūnumi Motiejumi, su kuriuo mėgavosi gamta ir pasivaikščiojimais.
„Geriausias gyvenimo laikas buvo kartu su juo. Mes einame, kalbamės, žvengiame iš kažko“, – tikino laidų vedėjas.
Pasak Rolando, būtent atostogų metu jį ypač sujaudino laikas, praleistas kartu su sūnumi. Vyras neslėpė, kad šios akimirkos jam buvo itin brangios, nes jose jautė ypatingą ryšį su vaiku.
„Jis su tavimi nori būti, nori bendrauti. Aš to su savo tėvu neturėjau“, – atviravo Rolandas.