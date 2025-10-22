Roku Jokubaičiu apsimetinėjęs aferistas siaučia toliau: sugalvojo naują aferą

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, ji sutiko pasidalinti įrašu bei asmeninėmis žinutėmis su aferistu.
Apsimetinėjo oro uosto darbuotoju
Prieš keletą metų Viktoras Babajevas apgaudinėjo moteris apsimesdamas krepšininku Roku Jokubaičiu, o šį kartą vyras vykdė kitokią apgavystę. Viktoras Babajevas apsimetinėjo oro uosto darbuotoju ir pardavinėjo lėktuvo bilietus už 120 eurų.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi ji atskleidė, jog šį vyrą oro uoste su apranga jau yra tekę matyti:
„Aferistą su oro uosto uniforma esu mačiusi gyvai 2 kartus“.
Moteris sumokėjusi pinigus už bilietą, bet jų negavusi, Viktorui asmeniškai parašė, jog bus kreiptąsi į tam reikiamas institucijas, o parašius šias žinutes, aferisto paskyra socialiniame tinkle buvo ištrinta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!