TV3 naujienos > Žmonės

Roku Jokubaičiu apsimetinėjęs aferistas siaučia toliau: sugalvojo naują aferą

2025-10-22 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 15:55

Prieš kurį laiką paplito skandalas, jog Rokas Jokubaitis turi antrininką, kuriuo apsimetinėja aferistas Viktoras Babajevas. Panašu, kad vyras vėl siaučia ir užsiiminėja aferomis. Vienoje Facebook grupėje pradėjo plisti moters įrašas, kur moteris paviešino istoriją ir susirašinėjimus su minėtu asmeniu, kuomet šis apsimetinėjo oro uosto darbuotoju ir pardavinėjo lėktuvo bilietus.

Rokas Jokubaitis ir Viktoras Babajevas (Nuotr. BNS ir socialinių tinklų)
8

Prieš kurį laiką paplito skandalas, jog Rokas Jokubaitis turi antrininką, kuriuo apsimetinėja aferistas Viktoras Babajevas. Panašu, kad vyras vėl siaučia ir užsiiminėja aferomis. Vienoje Facebook grupėje pradėjo plisti moters įrašas, kur moteris paviešino istoriją ir susirašinėjimus su minėtu asmeniu, kuomet šis apsimetinėjo oro uosto darbuotoju ir pardavinėjo lėktuvo bilietus.

0

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, ji sutiko pasidalinti įrašu bei asmeninėmis žinutėmis su aferistu.

Viktoras Babajevas vėl užsiima aferomis
Apsimetinėjo oro uosto darbuotoju

Prieš keletą metų Viktoras Babajevas apgaudinėjo moteris apsimesdamas krepšininku Roku Jokubaičiu, o šį kartą vyras vykdė kitokią apgavystę. Viktoras Babajevas apsimetinėjo oro uosto darbuotoju ir pardavinėjo lėktuvo bilietus už 120 eurų.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi ji atskleidė, jog šį vyrą oro uoste su apranga jau yra tekę matyti:

„Aferistą su oro uosto uniforma esu mačiusi gyvai 2 kartus“.

Moteris sumokėjusi pinigus už bilietą, bet jų negavusi, Viktorui asmeniškai parašė, jog bus kreiptąsi į tam reikiamas institucijas, o parašius šias žinutes, aferisto paskyra socialiniame tinkle buvo ištrinta.

