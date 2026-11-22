V. Mačiulis socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino vaizdo įrašą.
Roko Jokubaičio reakcija nustebino
Jame matyti, kaip žurnalistas, susitikęs su R. Jokubaičiu, sveikina jį su gimtadieniu.
„Sveikinu su 26-uoju gimtadieniu. Sveikinu, sveikinu, sveikinu“, – tarė V. Mačiulis.
„Ačiū labai, ačiū labai. Pasimatom tada“, – trumpai atsakė R. Jokubaitis.
Vis dėlto ilgesnio pokalbio jis neužmezgė – krepšininkas netrukus patraukė autobuso link.
Tokia R. Jokubaičio reakcija sukėlė diskusijas – kai kuriems internautams ji pasirodė pernelyg šalta.
„Galėtų daugiau pagarbos parodyti žmogui, kuris sveikina“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas taip pat neslėpė nusivylimo: „Nu jo, sakyčiau nelabai gražiai jis čia, tikrai pritariu, kad galėjo parodyti daugiau pagarbos.“
„Čia taip sužvaigždėjai?“, – klausė gerbėja.
„Trūksta žodžių apie jaunuolį“, – antrino internautas.
Ne bet siaip tokie sveikintojai irgi biski knisa, garantuotai dar ranka pajeme ir nepaleidzia kol neisplesi pats