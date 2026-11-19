Konkurencijos taryba pranešė leidusi „Civinity“ įsigyti daugiau nei 50 proc. „KK Statybos“ dalių ir netiesiogiai, per ją – Vilniaus „Ryto“ klubo atributikos kūrimo, gamybos ir prekybos įmonės JBR ir neveikiančios įmonės Vilniaus sporto namai kontrolę.
„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – pranešė taryba.
Kaip rašė BNS, „Civinity“ pasirašė sutartį su Vilniaus krepšinio klubu „Rytas“ dėl bendrovės tapimo klubo dalininke ir sumokėjo pirmą 500 tūkst. eurų įnašą dėl 13 dalių įgijimo, tačiau pilnateise dalininke „Civinity“ taps tik gavus Konkurencijos tarybos leidimą.
Anot klubo, suplanuoti trys „Civinity“ piniginiai įnašai į klubo dalininkų kapitalą. Gavus atitinkamus leidimus ir atlikus dar du mokėjimus grupė įsigis 41 balsą – 50,6 proc. „Ryto“ dalių.
BNS rašė, kad grupė taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo „Rytas“ dalininke, už 50,6 proc. dalių sumokėdama 1,5 mln. eurų. Spalio pradžioje klubo dalininkams tam pritarus „Civinity“ pranešė, jog lėšos už naujas dalis būtų skiriamos klubui, jas papildys ir investicijų į infrastruktūrą suma.
D. Jacka anksčiau BNS teigė, kad bendra numatytų piniginių įnašų suma siekia 1,5 mln. eurų – šios lėšos būtų skirtos klubui ir jo veiklai stiprinti. Tuo metu bendra „Civinity“ pasiūlyme numatyta suma į dalis ir infrastruktūrą – 4,2 mln. eurų.
Anot jo, į infrastruktūrą planuojama investuoti 2,2 mln. eurų, be to, klubui per penkerius metus būtų skirta 0,5 mln. eurų paramos.
Pagal klubo dalininkų sprendimą, kuriam pritarta spalio pradžioje, prisijungus „Civinity“ klubo dalininkai valdytų 81 dalį, iš kurių Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 16, Dariui Gudeliui – dešimt, Sostinės krepšinio mokyklai – devynios, Olegui Šibkovui ir „Norvelitai“ – po dvi, aktyviai sirgalių grupei „B Tribūna“ – viena dalis.
„Civinity“ anksčiau BNS patvirtino, kad yra pateikusi pasiūlymą išpirkti Sostinės krepšinio mokyklos aštuonias dalis, taip pat D. Gudelio ir O. Šibkovo „Ryto“ turimas dalis, tai padidintų įmonės paketą nuo 50,6 proc. iki 75,3 proc., tačiau dėl to dar yra deramasi su klubu. Bendrovė nekomentavo, už kiek siūlo išpirkti šias dalis.
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