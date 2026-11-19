Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2026 m. spalio 28 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
„Civinity“ grupės įmonės Lietuvoje administruoja daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektus, atlieka pastatų techninę priežiūrą, statybos, inžinerinius darbus, tvarko ir valo teritorijas, centralizuotai organizuoja kitas veiklas, tokias kaip klientų aptarnavimas, apskaita ir informacinių technologijų paslaugos.
Viešoji įstaiga „KK Statyba“ administruoja Lietuvos profesionalaus krepšinio klubą Vilniaus „Rytas“, kurio pagrindinė komanda dalyvauja Lietuvos krepšinio lygoje, Karaliaus Mindaugo taurės varžybose ir tarptautiniame FIBA Čempionų lygos turnyre. Be pagrindinės profesionalios komandos veiklos, organizacija plėtoja Vilniaus „Ryto“ jaunimo krepšinio programą, apimančią skirtingų lygių Lietuvos krepšinio čempionatuose rungtyniaujančias komandas: Vilniaus „Rytas-2“ dalyvauja antroje pagal pajėgumą Nacionalinėje krepšinio lygoje, o Vilniaus „Rytas-MRU“ rungtyniauja trečioje pagal pajėgumą Regionų krepšinio lygoje.
„KK Statyba“ vykdo ir komercinę veiklą: parduoda bilietus bei sezonines narystes, plėtoja partnerystės projektus (tarp jų, reklamos bei rėmimo) su verslo klientais, kuria kitus komercinius produktus.
Jos kontroliuojama bendrovė JBR kuria, gamina ir prekiauja oficialia Vilniaus „Ryto“ klubo atributika. Vilniaus sporto namai šiuo metu veiklos nevykdo.
Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją metais Lietuvoje yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvoje paskutiniais prieš koncentraciją metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.
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