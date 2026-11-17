Apie ypatingą šeimos istoriją Rokas papasakojo socialiniame tinkle „Instagram“, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Pasidalijęs jautriu pasakojimu, vyras kreipėsi ir į savo sekėjas, ragindamas nepamiršti norų bei svajonių, nepaisant amžiaus.
Roko Galvono poelgis sujaudino ne vieną
„Laikas svajonėms yra dabar. Ir čia aš ne apie save, o apie savo babą, kuriai ne tiek jau ir mažai – devyniasdešimt.
Vasarą atsitiko nelaimė – sudegė babos ir senelio Volga. Senelis jau seniai mus stebi iš už debesų ir kadais taip mylėtos Volgos reikalais nebesirūpina, o baba labai dėl to pergyveno Nes sudegė ne mašina, ne metalo gabalas, o labai brangus gražiausio gyvenimo laiko prisiminimas. Kiek su ja važiuota! Kiek svečių aplankyta, kiek nuotykių išgyventa, kiek Lietuvos pamatyta... Didelis dalykas buvo anuomet Volgą turėti!
Taigi prieš keletą dienų sėdi baba prie stalo, gniaužo rankoj plastikinę kortelę, deda ant stalo ir sako: „Paimkit pinigų ir naują Volgą nupirkit“.
Šiandien Volga jau kieme.
Neklausėm babos, kam jos reikia, vis tiek baba neatsakys. Tik vieną dieną tyliai susiruoš ir paprašys pavežėti tuo pačiu įprastu maršrutu. O mes žinosim – nors babos ir senelio pasimatymai dabar visiškai tylūs, jam patiks, kad baba į juos atvažiuoja ne bet kaip. Pasipuošusi, susikaupusi ir su blizgančia Volga.
Moterys, nenustokite svajoti, norėti ir gyventi taip, kaip širdis diktuoja. Svajonės amžiaus limito neturi. Net jei kiti jų ir nesupranta...“ – rašė R. Galvonas.