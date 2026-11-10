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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Teletabių“ saulės vaidmenį atlikusi moteris atskleidė, kiek už tai gavo: suma nustebins

2026-11-10 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 12:25
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Daugeliui vaikystę primenantis televizijos serialas „Teletabiai“ neįsivaizduojamas be besišypsančio kūdikio saulėje. Tačiau mergina, kurios veidas tapo vienu įsimintiniausių šio legendinio vaikų serialo simbolių, už vaidmenį gavo stebėtinai nedidelį atlygį. Dabar 31-erių Jess Smith atskleidė, kaip pateko į televiziją ir kiek jai buvo sumokėta.

Jess Smith (nuotr. Instagram)

Daugeliui vaikystę primenantis televizijos serialas „Teletabiai“ neįsivaizduojamas be besišypsančio kūdikio saulėje. Tačiau mergina, kurios veidas tapo vienu įsimintiniausių šio legendinio vaikų serialo simbolių, už vaidmenį gavo stebėtinai nedidelį atlygį. Dabar 31-erių Jess Smith atskleidė, kaip pateko į televiziją ir kiek jai buvo sumokėta.

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Jess buvo vos devynių mėnesių, kai tapo serialo saulės kūdikiu. Kaip ji pasakojo leidiniui UNILAD, viskas prasidėjo nuo įprasto apsilankymo ligoninėje.

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„Mama mane nusivedė į ligoninę įprastinei apžiūrai. Ten darbuotojų paprašė perduoti prodiuserių kompanijai kūdikių vardus, nes buvo ieškoma mažylių naujam televizijos serialui. Mama sutiko“, – prisiminė moteris.

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Vėliau Jess dalyvavo keliose atrankose. Kaip pati spėjo, prodiuseriams buvo svarbu įsitikinti, kad mergaitė moka juoktis pagal komandą ir koks yra jos juokas. Galiausiai ji buvo atrinkta vaidmeniui.

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Vis dėlto už vieną atpažįstamiausių vaikų televizijos vaidmenų Jess gavo vos 285 eurus ir kelis pliušinius žaislus. 

Moteris atskleidė žinanti nedaug detalių apie serialo filmavimą. Savo scenas ji filmavo vieno iš prodiuserių namuose, o originali filmavimo aikštelė vėliau buvo užlieta vandeniu, nes žemės savininką erzino į šią vietą plūstantys lankytojai.

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Įdomu tai, kad nors Jess tapo vienu ryškiausių „Teletabių“ simbolių, pati vaikystėje šio serialo beveik nežiūrėjo.

„Netikiu, bet visiškai neprisimenu, kad būčiau jį žiūrėjusi. Niekada nebuvau linkusi daug kalbėti apie serialą ar savo pasirodymą jame. Tai tiesiog visada buvo mano gyvenimo dalis“, – pasakojo ji.

Šiandien Jess gyvenimas gerokai kitoks – ji yra dviejų dukrų mama ir visą laiką skiria šeimai. Moteris neslepia, kad jai patinka būti namuose su vaikais ir nieko nenorėtų keisti.

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Jos dukros jau žino, kad besišypsantis saulės kūdikis ekrane yra jų mama. Pamačiusios serialą jos rodo į televizorių ir sako „mamytė“.

„Teletabiai“ pirmą kartą pasirodė BBC eteryje 1997 metais ir buvo rodomi iki 2001-ųjų.

Vėliau serialas sugrįžo su naujomis serijomis, o 2022 metais jo atnaujintą versiją pristatė ir „Netflix“.

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