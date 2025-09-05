Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Rimas Bružas pirmą kartą viešai pasirodė su nauja mylimąja

2025-09-05 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 15:25

Žinomas dokumentinių filmų kūrėjas bei žurnalistas Rimas Bružas ketvirtadienio vakarą praūžusiame Elle mados renginyje pirmą kartą viešai pasirodė su mylimąja komunikacijos eksperte Berta Čaikauskaite.

Rimas Bružas (nuotr. Organizatorių)

Žinomas dokumentinių filmų kūrėjas bei žurnalistas Rimas Bružas ketvirtadienio vakarą praūžusiame Elle mados renginyje pirmą kartą viešai pasirodė su mylimąja komunikacijos eksperte Berta Čaikauskaite.

8

Rimas Bružas, žinomas žurnalistas bei dokumentinių filmų kūrėjas,  savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru su mylimąja Berta Čaikauskaite, komunikacijos eksperte.

Šiuo kadru Rimas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Parodė įvaizdį

Dauguma renginio svečių dėvėjo juodas aprangas. Rimas ir Berta – ne išimtis. Vyras pasirodė su visiškai juodu kostiumu, demonstravo klasikinį įvaizdį, o Berta pasirinko dirbtinės odos juodą suknelę. Jos akcentu tapo raudonos lūpos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

