Rimas Bružas pirmą kartą viešai pasirodė su nauja mylimąja

Rimas Bružas, žinomas žurnalistas bei dokumentinių filmų kūrėjas, savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru su mylimąja Berta Čaikauskaite, komunikacijos eksperte.
Šiuo kadru Rimas sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė įvaizdį
Dauguma renginio svečių dėvėjo juodas aprangas. Rimas ir Berta – ne išimtis. Vyras pasirodė su visiškai juodu kostiumu, demonstravo klasikinį įvaizdį, o Berta pasirinko dirbtinės odos juodą suknelę. Jos akcentu tapo raudonos lūpos.
