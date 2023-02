Riedučių sportas: ruošiantis pramogai naudinga pagalvoti apie savo saugumą

REKLAMA

Dažniausiai važinėjantys riedučiais patiria tokias traumas, kaip kaulų lūžiai ir minkštųjų audinių sužalojimai. Dažniausiai lūžta dilbis, riešas, plaštaka ir alkūnė. Itin skausmingos yra sąnarių ir raumenų traumos, be to, jos ir ilgai gyja, po to reikalinga reabilitacija.

Medikai pastebi, kad viena dažniausių traumų, nuo kurios neapsaugotas niekas – tiek profesionalūs sportininkai, tiek riedučių, riedlenčių, tinklinio, teniso entuziastai – iš dalies ar visiškai plyšęs meniskas.

Įdomu tai, kad įvykus šiai traumai, žmogus dar gali tęsti įprastą gyvenimą kelias valandas, nenutuokdamas, kad jau netrukus sąnarys pradės lėtai tinti, o po maždaug 6-12 valandų prasidės skausmas. Tokią traumą atpažinti paprasta: nors skausmas yra pagrindinis simptomas, reikia atkreipti dėmesį, kad dėl menisko plyšimo gali būti sunku sulenkti, ištiesti sąnarį arba atlikti pilną jo judesį. Deja, bet šios traumos gydymas užtrunka itin ilgai, gali būti reikalinga operacija, o po jos – reabilitacija.

Dėl šių priežasčių, pirmiausia raginama pasirūpinti savo ir artimųjų apsaugomis, t.y. šalmais, sąnarių apsaugomis, naudinga pagalvoti ir apie draudimą. Kalbant apie riedučių ar bet kokį kitą aktyvų sportą, ekspertai prašo itin atidžiai apie jį pagalvoti ir suaugusius.

„Matome ir tėvų neatsakingumą, kai leidžia važiuoti paspirtuku be šalmo, be kitų apsaugos priemonių. Tai šalia paspirtukų yra ir riedučiai, ir dviračiai“, – anksčiau yra sakęs Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Tomas Kolenda.

Susižeidus prireikia reabilitacijos ir tuomet kiek ramiau gali jaustis tie, kurie traumą patyrė apsidraudę, mat žmonės patiria išties daug nuotolių. BTA Asmens draudimo rizikų vertintojas Andrius Žilėnas skaičiuoja, kad iki šiol didžiausia išmoka dėl traumos su riedučiais yra 1 700 eurų.

„Dažniausios traumos – galūnių lūžiai ir galvos sumušimai, sutrenkimai“, – vardija ekspertas.

Nors atrodytų, kad riedučiai daugiau yra jaunimo ar paauglių sportas, draudikų duomenys rodo, kad vidutinis traumas patiriančių asmenų amžius yra 20 metų, o apie žalas praneša žmonės nuo 7 iki 46 metų.

Be to, važinėjantis riedučiais vaikams, pasitaiko atvejų, kai nukenčia ir juos mokantys važiuoti tėvai.

„Tėvai yra linkę rūpintis savo atžalų sveikata, o ir traumos pastarųjų tikrai neaplenkia. Mūsų manymu, verta rūpintis ne tik mažųjų, bet ir suaugusiųjų draudimu. Jis didesnę svarbą įgauna tuomet, kai susižeidžia šeimą išlaikantis asmuo ir visa šeima laikinai netenka pajamų“, – paaiškina A. Žilėnas.

Draudikai pastebi, kad dažniausiai traumas sukelia netinkamai pasirinktas greitis ar nenaudojamos papildomos apsaugos priemonės, todėl labai svarbu ruošiantis pramogai įvertinti savo galimybes ir apgalvoti, kokios gali būti patirtų traumų pasekmės.