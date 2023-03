Renginiai, koncertai, parodos: ką siūlo kalendorinio pavasario vidurys

Muzika

Balkaniška fiesta pavadinimu „Balkanaktis“ – balandžio 1 dieną „Opera Social House“ salėje Vilniuje, o ten pat balandžio 6 dieną Planeta Polar pasirodymas.

UNITED for Ukraine koncertas – labdaros renginys, suvienysiantis Vilniaus džiazo ir gospel kolektyvus, balandžio 3 dieną Šv. Jonų bažnyčioje.

Karolis Šarkus International Quintet balandžio 5 dieną Teatro klube Kaune.

Organum koncertų salėje Vilniuje fortepijoninis duetas RE:SONO (Jungtinė Karalystė): Lauryna ŠABLEVIČIŪTĖ ir Nicholas ASHTON balandžio 5 dieną, o Alexander Paley (fortepijonas) ir Marius Dominykas Sakavičius (violončelė) balandžio 16 dieną.

Vokietijos post-punk grupė Pink Turns Blue balandžio 6 dieną Sodas 2123 Vilniuje erdvėse.

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras balandžio 6 dieną kviečia į koncertą „Stabat Mater“ kartu su choru „Jauna muzika“ Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

MIGLOKO koncertas balandžio 6 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekoje.

Raskovic (GR), Užameckis (LT/DK), Osgood (DK) trio koncertas balandžio 7 dieną Ideas Block Kompresorinės galerijos erdvėje.

Italijos kompozitoriaus ir pianisto Fabrizio Paterlini koncertas balandžio 12 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Los Andželo kvartetas „The Soft Moon“ Vilniuje pristatys naują albumą balandžio 12 dieną Vilniaus klube „Kablys“.

Balandžio 13 dieną „Vilnius JJAZZ Ensemble“ vinilinės plokštelės „American Stories“ pristatymas muzikos klube „Tamsta“.

Balandžio 13 dieną Kauno valstybinėje filharmonijoje – A. Paley ir jaunųjų debiutai.

Golden Parazyth: Vėlyvo vakaro pasakos balandžio 13 dieną Kaune Žalgirio arenoje, o balandžio 14 dieną arenoje – Sisters on Wire koncertas.

„Tamsta klube“ balandžio 14 dieną „Saulės kliošo“ koncertas, balandžio 15 dieną muzikos klubas „Tamsta“ švęs savo 18-ąjį gimtadienį kartu su „Tamsta orchestra“ ir populiariais Lietuvos atlikėjai, o balandžio 20 dieną vyks „Baltasis kiras“ koncertas.

Balandžio 14-15 dienomis vyksiantis renginys „Kilpos“ – klube Kablys + Club, Vilniuje.

Jonathan Crow (smuikas, Kanada) ir Luko Geniušo (fortepijonas) koncertas „Žiūrint į žvaigždes“ – rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus (1929-2023) atminimui balandžio 15 dieną Organum koncertų salėje.

Grupė Garbanotas naują studijinį albumą „Kūnas dangaus“ pristatys balandžio 14 dieną Sinagoga Studio Kaune, o balandžio 28 dieną Vilniaus kultūros erdvėje „Kablys“.

Balandžio 9 dieną Palangoje, o balandžio 22 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje vyks grupės „Baltos Varnos“ koncertas.

Jazz Cellar 11 klube Vilniuje balandžio 20 dieną Amber Hunters pasirodymas, balandžio 22 dieną – Ramiro Olaciregui & D. Golovanov No Name Jazz, o balandžio 29 dieną – Papanosh „A Very Big Lunch“ (FR).

1-asis Vilniaus Rotušės Muzikos Festivalis „Žaižaruojančių žiežirbų žaismas“ vyks 2023 m. balandžio 18-22 dienomis.

Rytų muzikos festivalis ORIENT: Sacharos klajokliai (Alžyras) ir Fanna-Fi-Allah (Kanada/Pakistanas) balandžio 21 dieną Kauno kultūros centre, o balandžio 22 dieną – Dūmų fabrike Vilniuje; Dhoad Gypsies of Rajasthan (Indija) balandžio 25 dieną Dūmų fabrike.

Ottorino Respighi dainų ciklas „Deità silvane“ (Miško dievai) balandžio 23 dieną Užutrakio dvaro sodyboje.

Balandžio 28 dieną smuiko žvaigždės Janine Jansen (Olandija) ir „Camerata Salzburg“ (Austrija) koncertas, sveikinant Vilnių, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Balandžio mėnesį džiazo festivalis „Kaunas Jazz“: tarp renginių Zara McFarlane koncertas – balandžio 29 dieną Kaune Nacionaliniame Kauno dramos teatre, o 30 dieną Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje, taip pat būgnininko Billy Cobhamo pasirodymas balandžio 28 dieną Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Jau gegužės 1-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vienas garsiausių pasaulio džiazo dainininkų Kurtas Ellingas pristatys pasaulinę premjerą – programą, atliekamą su Kauno miesto simfoniniu orkestru.

Pasibaigus Kaunas Jazz, gegužės mėnesį į džiazo renginius kvies „Mama Jazz“.

Parodos

Lewben Art Foundation savo erdvėse Vilniuje pristato Nikitos Kadano (Kyjivas) parodą „Oda ir kiautas“ (Skin&shell), kuri dar veikia iki balandžio 7 dienos.

Galerijoje „Vartai“ dar iki balandžio 14 dienos veikia Lino Jusionio personalinė paroda „Horizonto kilpa“.

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikia paroda-ekspozicija „Lygtis su nežinomaisiais. Lietuvos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 iki dabar“, skirta Lietuvos menininkams Vokietijoje. Nors paroda veiks iki lapkričio mėnesio pabaigos, tačiau parodos dalys: „Lietuvių kūryba Vakarų Vokietijoje” ir „Laisva eiga“ veikis tik iki balandžio 30 dienos.

VDA galerijoje „Akademija“ iki balandžio 14 dienos veikia paroda „Ištikimas klasikai. Skulptoriui Leonui Žukliui – 100“.

Vilniaus fotografijos galerijoje veikia personalinė Artūro Šeštoko ambrotipų paroda „Portretas Nr. 21“. Paroda veiks iki balandžio 15 dienos.

„Prospekto“ galerijoje (Vilnius) veikia Aleksandro Ostašenkovo personalinė fotografijų paroda „Kelias į atmintį“. Paroda veiks iki balandžio 15 dienos.

Ideas Block erdvėje (Vilnius) – paroda „Transitions“. Paroda veiks iki balandžio 20 dienos.

Nacionalinėje dailės galerijoje nuo balandžio 7 dienos iki birželio 11 dienos veiks miesto jubiliejui skirta paroda „Svetimšalio žvilgsnis į Vilnių“, o iki birželio 18 dienos veikia nauja tarptautinė paroda „Sutrikus tai tampa apčiuopiama. Infrastruktūros ir solidarumai už posovietinės būklės“.

Radvilų rūmų dailės muziejuje atvertas naujai suremontuotas pietinis architektūrinio komplekso korpusas, o jame – dvi senosios Vakarų Europos tapybos meistrų parodos „Gyvastingieji senojo pasaulio profiliai“ ir „Nuostabieji karo pabėgėliai“.

Vilniaus grafikos meno centre iki balandžio 15 dienos veikia Mato Dūdos kūrybos paroda Gibaras bauzdint, o iki balandžio 22 dienos – Tomos Šlimaitės kūrybos paroda „Odė Marinai“.

Donato Jankausko-Duonio „Komercinė paroda Milijuons“ galerijoje (AV17) veiks iki balandžio 20 dienos.

Vilniaus rotušėje iki balandžio 20 dienos veikia paroda „Mariupolis – nepalaužtas“.

VDA galerijoje Artifex nuo balandžio 4 iki 21 dienos veiks MultiWeave | Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu (EE) paroda.

Iki balandžio 22 dienos galerijoje „Drifts“ (Vilnius) veikia Vytenio Buroko personalinė paroda „Pamušalai“.

VDA galerijoje „5 malūnai“ nuo balandžio 3 iki 22 dienos veikia Roko Bilinsko paroda „Slaptos kelionės”.

„AP galerijoje“ (Vilnius) iki balandžio 23 dienos eksponuojama R. Čeponio paroda „Vertikalė“.

Galerijoje „Meno Parkas“ Kaune iki balandžio 23 dienos veikia Julijos Pociūtės ir Tiina Sarapu (EE) paroda DULKĖS bei Simonos Žemaitytės paroda „Pokalbiai apie mirtį“.

Silvestro Džiaukšto kūrinių paroda Pylimo galerijoje Vilniuje balandžio 4–22 dienomis.

Nuo balandžio 6 iki 26 dienos galerijoje „Arka“ (Vilnius) veikia Adelės Liepos Kaunaitės paroda „Šviesa tarp debesų“ bei jubiliejinė Audriaus Gražio paroda „Užšalęs atsitiktinumas arba DNR“.

Vilniaus meno erdvė „GODÒ galerija“ pristato menininko Giedriaus Jonaičio personalinę parodą „VISI darbai“. Paroda veiks iki balandžio 26 dienos.

„The Room“ galerijos organizuojama Eglės Gineitytės tapybos paroda „Mokytojas ant akmens“ veiks Vilniaus Rotušėje nuo balandžio 4 iki 29 dienos.

Nuo balandžio 4 iki 29 dienos Pamėnkalnio galerijoje (Vilnius) veikia Gedimino Akstino kūrybos paroda „Noriu namo“.

Markučių dvare Vilniuje iki balandžio 28 dienos Boženos Naruševič paroda „Angelai Vilniuje“.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Kaunas) iki balandžio 29 dienos veikia paroda „Tadas Daugirdas (1852–1919): ukrainietiškų margučių atvaizdai“ bei Aušros Andziulytės ir Laimos Drazdauskaitės akvarelių paroda „LYGIAGRETĖS-2“.

Vilniuje Dailės akademijos alternatyvioje ekspozicijų erdvėje „Kreatoriumas | Meno krosnys“ nuo balandžio 4 iki 30 dienos veiks menininko Viačeslavo Jevdokimovo-Karmalitos kūrinius pristatanti paroda „Peizažas su karve“.

VDA parodų salėje „Titanikas“ iki balandžio 29 dienos veikia menininkų paroda „□“, o nuo balandžio 6 dienos iki gegužės 6 dienos – grupinė paroda „Ruja”.

Paroda ,,Ar tu ne kanukas?“ iki gegužės 8 dienos veikia Business Stadium Gallery Vilniuje.

Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje (Vilnius) iki gegužės 10 dienos veikia paroda-tyrimas POZITYVAI.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje iki gegužės 11 dienos veikia paroda „Ukraina: nenugalimos tautos dvasiniai lobiai“.

Dūmų fabrike Vilniuje veikia vienuolio Prana Govinda Das fotografijų paroda „Indijos Širdis“.

Prano Domšaičio galerijoje nuo balandžio 6 dienos iki rugsėjo 17 dienos veiks Alvydo Lukio fotografijų parodos „Ne tik šaknys. Pagal tėvo Juozo Lukio Sibire sukauptą archyvą“ ir „Ars Botanica“.

Energetikos ir technikos muziejuje paskutinį mėnesį veikia tęstinio projekto „Salve, Vilnius“ galutinė grupės menininkų paroda „Salve, Vilnius’DCC“, skirta Vilniaus miesto unikalumui įamžinti jo 700 metų jubiliejaus proga. Paroda eksponuojama Katilų salėje ir stogo terasoje.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kaunas) vis dar veikia tarptautinė paroda „Kraupios istorijos: Aleksandra Waliszewska ir Rytų bei Šiaurės Europos simbolizmas“ bei pianisto ir tapytojo Viktoro Paukštelio paroda, skirta muzikos ir tapybos sąsajoms „Chromatika. Tapyba (2020-2023)“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į parodą „Vilniaus ORT technikumas – langas į ateitį“, skirtą Vilniaus 700 metų jubiliejui susipažinti su Žydų aukštesniąja technine mokykla (paroda veiks iki gegužės 31 dienos) bei parodą „Kadro metafizika“, kurioje pristatoma lietuvių kino operatoriaus Audriaus Kemežio (1973–2018) ankstyvosios kūrybos retrospektyva (paroda veiks iki gegužės 11 dienos).

MO muziejus veikia Žilvino Kempino paroda, kurioje eksponuojamos vasario mėnesį dirbtuvėse nulietos gipso kaukės. Paroda veiks iki rugpjūčio 6 dienos. Balandžio 22 dieną Mo muziejus pakvies į naują parodą „Vilniaus pokeris“.

Kauno paveikslų galerijoje nuo balandžio 6 iki birželio 4 dienos veikia Gintauto Velykio paroda „PortalAi“.

Valdovų rūmuose iki gegužės 28 dienos veikia tarptautinė paroda „Lvivas sveikina Vilnių. Europos tapybos šedevrai iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio dailės galerijos“.

Vilniaus muziejuje veikia paroda „Vilkas, bokštas ir bažnyčia. Vilniaus suvenyrai“.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje veikia paroda „Roko rifai: muzika sovietmečiu 1950-1990 m.“, paroda veiks iki rugpjūčio mėnesio.

Laikrodžių muziejuje Klaipėdoje veikia paroda „Kasdienybės architektės. Gyvenamųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“. Paroda veiks iki rugsėjo 4 dienos.

Vilniaus paveikslų galerijoje vis dar veikia šiuolaikinės menininkės, vienos žinomiausių šiuolaikinės konceptualios tapybos atstovių Patricijos Jurkšaitytės paroda „Iliuzoriumas“. Paroda veiks iki gegužės 28 dienos.

Teatras, šokis, performansai

Kaip kasmet tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis“ balandžio 26 – gegužės 14 dienomis! Pagrindinėje programoje Vilniuje Nacionalinis Marselio baleto teatras kartu su (LA)HORDE (Prancūzija) komanda, Catherine Gaudet (Kanada), Marco de Silva Farreira (Portugalija) ir Oona Doherty (Airija).

Kauno šokio teatro „AURA“ Kauno kino centre Romuva balandžio 5 dieną pristatys šokio spektaklį „Godos“, o balandžio 19 dieną – šokio spektaklį „Sprendimas“, kurį balandžio 22 dieną taip pat rodys Vilniuje Menų spaustuvėje.

Balandžio 5-6 dienomis Valstybiniame jaunimo teatre spektaklis „Barbarai“ (rež. Árpádas Schillingas) pagal J. M. Coetzee romaną „Barbarų belaukiant“.

Kauno miesto kameriniame teatre balandžio 6 dieną spektaklis „Baseinas. Be vandens”, o balandžio 16 dieną spektaklis „Nepalaidoti mirusieji“ pagal Jean-Paul Sartre pjesę.

Spektaklis „Emigrantai“ pagal Sławomiro Mrożeko pjesę balandžio 11 dieną Klaipėdos koncertų salėje, o balandžio 13 dieną Menų spaustuvėje Vilniuje.

Menų spaustuvėje balandžio 14 dieną Šeiko šokio teatro spektaklis | La CALASH La Latin-LT, o balandžio 23 dieną Vilniaus miesto šokio teatras Low Air pristatys šokio spektaklį ritualą – SU(si)TIKIMAS.

Balandžio 14 dieną Girstučio kultūros ir sporto centre Kaune Keistuolių teatro spektaklis Marsha Norman „Labanakt, mama“.

Režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklis „Tėtis“ pagal Floriano Zellerio pjesę „Tėvas“ balandžio 14 dieną Vilniaus senajame teatre, o balandžio 29-30 dienomis spektaklio „Šeimyninės scenos“ (rež. Viktor Marvin) premjera.

Artūro Areimos teatras balandžio 15 dieną pristato spektaklį „Hamletmachine“ pagal Heiner Müller pjesę, balandžio 22-23 dienomis – spektaklį „Faust is dead“ pagal Mark Ravenhill pjesę, o balandžio 29-30 dienomis spektaklio „Three Kingdoms. Part I : London“ pagal Simon Stephens pjesę premjerą.

Balandžio 20 ir 21 dienomis Menų spaustuvėje Vilniuje Operomanija pristato operą „Geros dienos!“.

Dmitrijaus Krymovo režisuoto spektaklio „Fragmentas“ premjera Klaipėdos dramos teatre balandžio 20 ir 21 dienomis.

Spektaklio „Fossilia“ pagal Dalios Grinkevičiūtės kūrinį „Lietuviai prie Laptevų jūros“ premjera balandžio 21-23 dienomis Lietuvos nacionalinio dramos teatre.

Nacionaliniame Kauno dramos teatre balandis 23 dieną spektaklis „Kauno pavasaris'72“ įkvėptas Romo Kalantos protesto.

Spektaklio „Helverio naktis“ pagal Ingmarą Villqistą (rež. Jonas Vaitkus) premjera balandžio 25 dieną Vilniaus Senajame Teatre.

Gedimino Rimeikos spektaklis „Brilijant advenčers“ pagal Alistairo McDowallo pjesę balandžio 25 dieną Menų spaustuvėje Vilniuje.

Bernard‘o-Marie Koltès pjesę „Medvilnės laukų vienatvėje“ vaidins teatro ir kino žvaigždės John‘as Malkovich‘ius ir Ingeborga Dapkūnaitė balandžio 26 ir 27 dienomis „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje.

Keistuolių teatre (Vilnius) balandžio 27-28 dienomis spektaklio „Šekspyro raštai sutrumpintai“ pagal „Reduced Shakespeare Company“ pjesę premjera.

Balandžio 29 ir 30 dienomis Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje įvyks Aleksandro Špilevojaus spektaklio „Jona“ premjera.

Pavasaris pats tinkamiausias laikas pradėti naujus nuotykius!

p.s. Visi atrinkti renginiai yra tik asmeninis pasirinkimas.