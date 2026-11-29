Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo trumpu palinkėjimu bei nuotrauka, kurioje pozuoja kartu su vakaro jubiliatu.
Pasidalijo kadrais
Socialiniuose tinkluose Radži rašė:
„Gerb. Arūnai, su gražiu jubiliejumi!
Linkiu stiprios sveikatos, laimės, sėkmės ir kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo ir geros nuotaikos!“
Kiek vėliau dainininkas pasidalijo ir akimirkomis iš pačios šventės programos.
Matyti, kad į sceną žengė pats Radži – jo atliekami žinomi kūriniai išjudino susirinkusius, o pagal populiariausias dainas kartu linksminosi visi vakaro svečiai.
„Gražu, stilinga, prabangu ir gera atmosfera! Dar kartą gerb. Arūnai su jubiliejumi! Gražių nepamirštamų akimirkų! Ir Ilgiausių metų“, – rašė jis.
Primename, kad šeštadienio vakarą Arūnas Valinskas savo bičiulių ratą subūrė į įspūdingą 60-mečio šventę viename iš prabangių sostinės viešbučių. Vakaro metu netrūko pakilios nuotaikos, smagių akimirkų, dainų ir šokių iki paryčių.
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