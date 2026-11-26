TV3 Žinių šaltinių duomenimis, buvęs dvasininkas berniukus esą viliodavo tiek gyvai, tiek internetu, vesdavosi į pirtis, viešbučius, girdydavo alkoholiu, grasindavo niekam neprasitarti.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Lapkričio 25-ąją, nieko nekomentuodamas, jau į ketvirtą teismo posėdį atvyko buvęs kunigas Tadas Švedavičius. Kodėl buvęs dvasininkas užsitvėręs tylos siena, paaiškino jo gynėjas.
„Žinot, tos pozicijos – kiekvienas laisvas rinktis savo elgesio poziciją ar taktiką, tai šiuo atveju – visiška laisvė“, – teigė T. Švedavičiaus advokatas Arūnas Kazlauskas.
Švedavičius kaltę pripažįsta iš dalies
Prieš vieną iš posėdžių prokuroras atskleidė, kad T. Švedavičius kaltę pripažįsta iš dalies. Tačiau praėjusį kartą tuo advokatas suabejojo.
„Negalėčiau komentuoti prokuroro pasisakymų, nes gal kartais kolega nebuvo pakankamai įdėmus ar dėmesingas posėdžio metu“, – lapkričio 13 d. sakė A. Kazlauskas.
„Jis neišsiplėtė. Paminėjo, kad pripažįsta iš dalies, todėl nepratęsė savo minčių ir nepasakė, kodėl, kokioje dalyje. Jis tokią teisę turi“, – komentavo prokuroras Egidijus Motiejūnas.
Teisme toliau apklausiami nukentėjusieji. Kada prabils pats T. Švedavičius, kol kas neaišku.
„Matot, kol kas mėginama šokti į priekį dar nė nepamačius, per ką teks šokti, todėl į klausimą atsakyčiau, kad priklausys nuo įrodymų tyrimo eigos“, – sakė A. Kazlauskas.
Aukas viliodavo ir gyvai, ir internetu
Trečiadienį vykusiame teisme pavyko apklausti dar du nukentėjusiuosius. Tad iš vienuolikos parodymus kol kas davė penki.
„Tikėjomės daugiau, bet kitą posėdį bus apklausti likę nukentėjusieji“, – sakė nukentėjusiųjų advokatas Tomas Januškevičius.
„Nukentėjusieji atsimena esmines, reikšmingas aplinkybes, kurios svarbios įrodant pareikštus kaltinimus. Be abejo, tai žmogiška situacija, nes ne visas detales gali atsiminti, bet pačią esmę, pačius faktus jie gerai prisimena. Be jokios abejonės, tai yra iššūkis ir emociškai žlugdanti patirtis “, – pridėjo T. Januškevičius.
TV3 Žinių šaltinių duomenimis, su nepilnamečiais berniukais T. Švedavičius susipažindavo tiek gyvai, tiek internetu. Juos kviesdavo į įvairias vietas – pirtį, viešbučius. Berniukus girdydavo alkoholiu, fotografuodavo apnuogintus, taip pat juos prievartaudavo. Baugindavo tiek žodžiais, tiek pinigais, kad šie apie susitikimus niekam neprasitartų.
Iš viso pareigūnai nustatė 34 galimų nusikaltimų epizodus 2002–2025 metais. Buvusiam kunigui gali grėsti iki 10 metų kalėjimo.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.