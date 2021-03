Pritrenkianti paslaptis: Harry ir Meghan prabilo apie slaptas vestuves, likus 3 dienoms iki tų, kurias matė pasaulis

Jiedu ne tik papasakojo savo įvykių versiją, bet atskleidė ir tokių detalių, apie kurias niekas nė nenumanė.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Harry ir Meghan prabilo apie slaptas vestuves, likus 3 dienoms iki tų, kurias matė pasaulis

Pora papasakojo, kad iš tiesų jiedu susituokė anksčiau, nei buvo parodyta visuomenei. Harry ir Meghan žiedus paslapčiomis sumainė ir įžadais apsikeitė likus 3 dienoms iki tikrųjų karališkųjų vestuvių.

Tai pora padarė savo namų kieme, tik su arkivyskupu, o taip pat čia nebuvo jokių svečių.

Meghan apie vestuves, kurios įvyko gegužės 19-ąją, kalbėjo kaip apie „spektaklį pasauliui“. O štai apie jų tikrąsias vestuves nežinojo beveik niekas.

Tiesa, abu kartus – tiek tada, kai vestuvės buvo slaptos, tiek tada, kai jas matė visas pasaulis – juos sutuokė tas pats arkivyskupas, Justinas Welby.

Taip pat pora neatskleidė ir to, ar apie šias jungtuves dar kažkas iš karališksios šeimos žinojo.

Šio ilgai pasaulio laukto interviu metu Harry ir Meghan atskleidė ir kitokių įdomių detalių, pavyzdžiui, faktą, kokios lytis vaikelio jiedu dabar laukiasi.

Toks atvirumas Harry ir Meghan nebūdingas, o detales apie pirmąją savo atžalą jiedu slėpė kaip tik galėdami. Tačiau šio interviu metu pripažino, kad šįkart jiems gims dukrelė.

Karališkajai porai antrasis vaikelis turėtų gimti jau šią vasarą. Tiesa, prieš šį vaikelį M. Markle buvo patyrusi persileidimą.

Harry pasakojo, kad jo pirma mintis, pagalvojus apie tai, kad gims dukrelė, buvo susijusi su dėkingumu. „Turėti vieną ar kelis vaikus yra tiesiog nuostabu. Bet turėti berniuką ir po to mergaitę… Ko dar galėtum prašyti? Dabar mes turime savo šeimą. Esame keturiese ir turime du šunis“, – sakė jis.

Oprah poros paklausė, ar pora ketina susilaukti dar dviejų vaikų? Abu jie atsakė, kad dviejų užtenka.

Skandalingo interviu metu M. Markle nesulaikė ir ašarų. Moteris prabilo apie faktą, kad karališkoji šeima privertė ją galvoti net apie savižudybę, kai ji laukėsi pirmojo vaikelio. „Daugiau nebenoriu gyventi“ – tokius žodžius ji prisiminė pasakiusi savo vyrui Harry.

Deja, santykiai su karališkąją šeima ir toliau byra. Pora atskleiė, kad princo Harry tėvas princas Charlesas visiškai jų atsisakė, mat jie apkaltino šeimą turint rasistinių minčių.

Princas Harry taip pat atsivėrė ir kalbėjo apie tai, kad jo tėvas nustojo atsakyti jam į skambučius po to, kai jie praėjusiais metais pranešė, kad nuo karališkosios šeimos norėtų atsiskirti. Negana to, vienas žmogus iš karališkosios šeimos – kurio jiedu neįvardijo – pripažino, kad jaudinosi dėl to, kokios kūno spalvos, o tiksliau – kiek „tamsus“ – bus Harry ir Meghan vaikas.

Harry prisiminė, kad tąkart apkaltino savo šeimą visišku abejingumu, kai M. Markle nuolat ir pati kentėjo dėl rasizmo temos. Negana to, pirmąkart ir princas Harry pripažino, kad buvo „įstrigęs“ su karališkąja šeima, iki kol sutiko Meghan, ir ši jį „išgelbėjo“. Vis dėlto jis pripažino, kad jo tėvas ir brolis – taip pat įstrigę ir šeimos negali palikti.

Atviro interviu su Oprah metu M. Markle pripažino, kad nors viešumoje šypsodavosi, iš tiesų, kai likdavo viena su Harry, ji būdavo visai kitokia. Besilaukdama 5-ąjį mėnesį, jųdviejų Windsor kotedže, Meghan savo vyrui pripažino, kad negali būti palikta viena, nes turi minčių apie savižudybę, o karališkoji šeima visai šiais situacijai apskritai atsisakė pagelbėti.

„Žinojau, kad jei garsiai apie tai nekalbėsiu, tikrai tai padarysiu. Tai buvo aiški ir nuolatinė mintis. Pasakiau Harry, kad man reikia kreiptis pagalbos. Pasakiau, kad dar nesu taip jautusis – man reikia pas kažką apsilankyti. Man buvo pasakyta, kad negaliu – nebūtų gerai kreiptis į kažkokią instituciją“, – interviu metu sakė Meghan.

Negana to, nors daugeliui faktas, kad pora paliko karališkąją šeima atrodė staigus ir netikėtas, iš tiesų pora tai planavo jau 2018-aisais, praėjusius 6 mėnesiams po vestuvių. Anot Harry ir Meghan, jų gyvenimas rūmuose buvo toks, kokį dabar, pandemijos metu, visi žmonės išgyvena per karantiną.

Princas Harry taip pat papasakojo netikėtų dalykų. Pavyzdžiui tai, kad dar 2020-ųjų pradžioje karališkoji šeima visiškai atsisakė juos išlaikyti finansiškai.

Jis prabilo ir apie santykius su princu Williamu. Vyras pripažino, kad tada, kai nusprendė palikti karališkąją šeimą, neturėjo į ką kreiptis. „Labai myliu Williamą, jis mano brolis, kartu perėjome pragarą. Tačiau mūsų skirtingi keliai. Mano šeima manęs neberemia finansiškai. Kai kurie šeimos nariai pasiūlė, kad Meghan galėtų ir toliau vaidinti, nes nebėra pinigų, kuriais galėtume remti ir ją. Net prieš mums susituokiant buvo aišku, kad mums bus labai sunku“, – sakė jis.

Taip pat pagaliau Meghan prabilo apie santykius su princo Williamo žmona, Kate Middleton. M. Markle pripažino, kad Kate privertė ją verkti prieš susituokiant su Harry dėl suknelių.