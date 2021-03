Šokiruojantis Harry ir Meghan interviu: Middleton privertė verkti, karališkoji šeima – galvoti apie savižudybę ir jaudintis sūnaus odos spalva

Interviu metu Harry ir Meghan atskleidė dar negirdėtų detalių apie savo gyvenimus ir karališkąją šeimą. Meghan pripažino turėjusi minčių apie savižudybę, prisiminė, kaip Kate Middleton privertė ją verkti, kaip karališkosios šeimos nariai jaudinosi dėl to, kokios spalvos bus Harry ir Meghan sūnus Archie. Harry, savo ruožtu, prabilo apie santykius su tėvu ir broliu – papasakojo, kaip yra iš tiesų.

Skandalingo interviu metu M. Markle nesulaikė ir ašarų. Moteris prabilo apie faktą, kad karališkoji šeima privertė ją galvoti net apie savižudybę, kai ji laukėsi pirmojo vaikelio. „Daugiau nebenoriu gyventi“ – tokius žodžius ji prisiminė pasakiusi savo vyrui Harry.

Deja, santykiai su karališkąja šeima ir toliau byra. Pora atskleidė, kad princo Harry tėvas princas Charlesas visiškai jų atsisakė, mat jie apkaltino šeimą turint rasistinių minčių.

Princas Harry taip pat atsivėrė ir kalbėjo apie tai, kad jo tėvas nustojo atsakyti jam į skambučius po to, kai jie praėjusiais metais pranešė, kad nuo karališkosios šeimos norėtų atsiskirti. Negana to, vienas žmogus iš karališkosios šeimos – kurio jiedu neįvardijo – pripažino, kad jaudinosi dėl to, kokios kūno spalvos, o tiksliau – kiek „tamsus“ – bus Harry ir Meghan vaikas.

Harry prisiminė, kad tąkart apkaltino savo šeimą visišku abejingumu, kai M. Markle nuolat ir pati kentėjo dėl rasizmo temos. Negana to, pirmąkart ir princas Harry pripažino, kad buvo „įstrigęs“ su karališkąja šeima, iki kol sutiko Meghan, ir ši jį „išgelbėjo“. Vis dėlto jis pripažino, kad jo tėvas ir brolis – taip pat įstrigę ir šeimos negali palikti.

Atviro interivu su Oprah metu M. Markle pripažino, kad nors viešumoje šypsodavosi, iš tiesų, kai likdavo viena su Harry, ji būdavo visai kitokia. Besilaukdama 5-ąjį mėnesį, jųdviejų Windsor kotedže, Meghan savo vyrui pripažino, kad negali būti palikta viena, nes turi minčių apie savižudybę, o karališkoji šeima visai šiais situacijai apskritai atsisakė pagelbėti.

„Žinojau, kad jei garsiai apie tai nekalbėsiu, tikrai tai padarysiu. Tai buvo aiški ir nuolatinė mintis. Pasakiau Harry, kad man reikia kreiptis pagalbos. Pasakiau, kad dar nesu taip jautusis – man reikia pas kažką apsilankyti. Man buvo pasakyta, kad negaliu – nebūtų gerai kreiptis į kažkokią instituciją“, – interviu metu sakė Meghan.

Meghan prisiminė, kad kartą su Harry turėjo apsilankyti viename renginyje, tačiau supratęs, kokioje rimtoje padėtyje yra jo žmona, šis pasakė, kad jai, tikriausiai, eiti į tą renginį nebūtų gerai. „Aš negaliu būti palikta viena“, – pripažino Meghan.

Ir nors jųdviejų nuotraukos būdavo išnagrinėjamos itin detaliai, niekas nepastebėjo, kaip tvirtai Meghan to renginio metu buvo įsikibusi į Harry ranką. O kiekvienąkart, kai užgesdavo šviesos, jos šypseną keisdavo kūkčiojimas.

Negana to, nors daugeliui faktas, kad pora paliko karališkąją šeima atrodė staigus ir netikėtas, iš tiesų pora tai planavo jau 2018-aisais, praėjusius 6 mėnesiams po vestuvių. Anot Harry ir Meghan, jų gyvenimas rūmuose buvo toks, kokį dabar, pandemijos metu, visi žmonės išgyvena per karantiną.

Princas Harry taip pat papasakojo netikėtų dalykų. Pavyzdžiui tai, kad dar 2020-ųjų pradžioje karališkoji šeima visiškai atsisakė juos išlaikyti finansiškai.

Jis prabilo ir apie santykius su princu Williamu. Vyras pripažino, kad tada, kai nusprendė palikti karališkąją šeimą, neturėjo į ką kreiptis. „Labai myliu Williamą, jis mano brolis, kartu perėjome pragarą. Tačiau mūsų skirtingi keliai. Mano šeima manęs neberemia finansiškai. Kai kurie šeimos nariai pasiūlė, kad Meghan galėtų ir toliau vaidinti, nes nebėra pinigų, kuriais galėtume remti ir ją. Net prieš mums susituokiant buvo aišku, kad mums bus labai sunku“, – sakė jis.

Taip pat pagaliau Meghan prabilo apie santykius su princo Williamo žmona, Kate Middleton. M. Markle pripažino, kad Kate privertė ją verkti prieš susituokiant su Harry dėl suknelių. Tiesa, Meghan hercogienei pripažino atleidusi, kai ši atsiprašydama nupirko jai gėlių.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Oprah dėl interviu su karališkąja pora į M. Markle kreipėsi dar 2018-aisiais, prieš jųdviejų vestuves. Deja, Meghan tik dabar pripažino, kad interviu ji norėjo duoti jau ir tada – paprasčiausiai karališkoji šeima to padaryti neleido.

„Man nė nebuvo leista tau atvirai to pasakyti“, – atsakė M. Markle.

Oprah prisiminė, kad tąkart ji gavo atsakymą, kad interviu būtų galima padaryti, tačiau ne tuo metu. „Dabar mes esame kitoje pusėje, daug ką patyrėme. Taip pat pagaliau turime galimybę sprendimus priimti patys, ko negalėčiau pasakyti apie ankstesnį laikotarpį. Sprendimas neduoti interviu tąkart nebuvo mano“, – atviravo M. Markle.

Interviu Meghan pripažino ir tai, kad perėjimas nuo laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, kokį turėjo, kai buvo Holivudo žvaigždė, į visai kitokį konstruktą, kuriame gyveno jos vyro šeima, buvo viswai kitoks, nei galėtų įsivaizduoti kiti.

Ne ką mažiau skandalingos ir kitos, anksčiau pasirodžiusios interviu ištraukos. „Nesuprantu, kaip jie gali tikėtis, kad po viso šito laiko mes vis tiek tylėsime, jei Firma vaidina aktyvų vaidmenį leidžiant toliau gyvuoti melui apie mus“, – sakė M. Markle.

„Firma“ kartais pašaipiai vadinama britų karališkoji šeima.

Harry ir Meghan pernai paskelbė, kad atsitraukia nuo karališkųjų pareigų, ir šis atsiskyrimas nuo šeimos darėsi vis piktesnis. Anksčiau šiais metais buvo patvirtintas jų nušalinimas visam laikui nuo karališkųjų pareigų. Rūmai ir pora varžosi dėl išsiskyrimo vaizdavimo kontrolės ir, tuo pačiu, visuomenės simpatijų.

Anksčiau praėjusią savaitę JAV transliuotojo CBS paskelbtoje interviu ištraukoje Harry, kuris dažnai skundžiasi žiniasklaidos kišimusi, sakė nerimaujantis dėl „istorijos pasikartojimo“, tikriausiai turėdamas galvoje savo motinos mirtį.

Diana žuvo, kai paparacų Paryžiuje atkakliai persekiotas ir dideliu greičiu lėkęs jos automobilis pateko į baisią avariją.

Interviu metu princas Harry teigė, kad jo ir Meghan pasitraukimas iš karališkosios šeimos buvo „nesuvokiamai sunkus“, ir kad tai jam primena jo paties mamą, princesę Dianą, kuri išgyveno panašią patirtį.

Tai – pirmasis interviu, kurį pora davė po to, kai praėjusiais metais paliko karališkąją šeimą.

„Esu labai laimingas, ir man palengvėjo, kad galiu čia kalbėtis su jumis šalia sėdint ir mano žmonai. Sunku suvokti, ką jai reiškia visa tai, ką anksčiau teko patirti vienai. Mums abiems buvo nepakeliamai sunku, tačiau bent jau turėjome vienas kitą“, – vaizdo ištraukoje sakė princas Harry.

Anot jo, jį labiausiai gąsdino faktas, kad istorija ir vėl kartosis, turėdamas omenyje savo motiną.

Diana ir princas Charlesas išsiskyrė 1990-aisiais, o po 7 metų princesė žuvo avarijoje. Harry dažnai didelį žiniasklaidos susidomėjimą laikė viena jos mirties priežasčių.

Teigiama, kad minėtame interviu bus daug įdomių ir gluminančių klausimų, o išgirdusi viską, ką pora turėjo pasakyti, O. Winfrey atsakė, jog jiedu pasakė daug šokiruojančių dalykų.