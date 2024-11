Prisimenate „Nusivylusių namų šeimininkių“ aktores? Nustebsite, kaip atrodo dabar

Dabar, praėjus daugiau nei dešimtmečiui po serialo finišo, apžvelgiame kur ir kaip gyvena jo pagrindinės aktorės.

Teri Hatcher

Teri Hatcher atgaivino savo karjerą suvaidinusi išsiskyrusią mamą Siuzaną Majer. Už šį vaidmenį 2005 m. ji pelnė „Auksinį gaublį“.

Hatcher nuo pat pradžių įrodė, kad ji buvo puikus pasirinkimas vaidinti Siuzaną. „Tai buvo viena geriausių atrankų mano karjeroje. Tokia, iš kurios išeini ir važiuodamas liftu į automobilių stovėjimo aikštelę galvoji: „Na, geriau ir būti negalėjo“, – 2012 m. ji sakė EW.

REKLAMA

REKLAMA

Hatcher išgarsėjo vaidindama Lois Lane lengvabūdiškame superherojų seriale „ Lois ir Klarkas ‚ (1993-1997 m.), o „Bondo merginą“ išbraukė iš savo šokių kortelės filme „Rytojus niekada nemiršta“ (1997 m.), kuriame Pierce'as Brosnanas antrą kartą suvaidino superšnipą.

REKLAMA

Be antraplanio vaidmens filme „Šnipų vaikučiai“ (2001 m.), Hatcher didžiajame ekrane įkūnijo Koralinos motiną ir, žinoma, piktadarę motiną filme „Coraline“ (2009 m.). Ji taip pat vaidino Lois Lane motiną viename iš „Smalvilio“ (2010) epizodų ir nuolat vaidino karalienę Rėją seriale „Supermergaitė“ (2017).

1988-1989 m. Hatcher buvo ištekėjusi už Marcuso Leitholdo. 1994 m. ji ištekėjo už aktoriaus Jono Tenney; jie išsiskyrė 2003 m. ir turi bendrą dukrą vardu Emerson.

REKLAMA

REKLAMA

Felicity Huffman

Felicity Huffman pelnė „Emmy“ už Lynette Scavo, pervargusios motinos, svajojančios grįžti į darbinę veiklą, vaidmenį.

Kaip Huffman prisiminė 2012 m. interviu EW, per atranką ji buvo susieta su personažu: „Buvau tarsi paskendusi motinystėje, kaip ir Lynette, ir būtent dėl to gavau vaidmenį, todėl turėčiau padėkoti savo vaikams.“

Prieš gaudama vaidmenį, Huffman buvo geriausiai žinoma dėl pagrindinio vaidmens garsiajame Aarono Sorkino seriale „Sporto naktis“ (1998-2000 m.). Didžiajame ekrane ji vaidino filmuose „Ispanų kalinys “ (1997) ir „Magnolija“ (1999), o už pagrindinį transseksualios moters vaidmenį filme „Transamerika“ (2005) buvo nominuota „Oskarui“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo to laiko ji vaidino tokiuose filmuose kaip „Džordžijos taisyklė ‚ (2007) ir „Tortas“ (2014), tačiau mažajame ekrane aktorė rado pastovesnę vietą.

Ji pelnė tris „Emmy“ nominacijas už vaidmenį filme „Amerikietiškas nusikaltimas“ (2015-2017 m.).

Su kolega aktoriumi Williamu H. Macy ji susituokė 1997 m. po 15 metų pažinties. Jie turi dvi dukteris: Sophia ir Georgia.

Huffman buvo įsivėlusi į 2019 m. priėmimo į koledžą skandalą, susijus į su stojamaisiais egzaminais. Ji prisipažino kalta ir kalėjo 11 dienų. Vėliau jos nuteisimas buvo sumažintas nuo nusikaltimo iki nusižengimo.

REKLAMA

Marcia Cross

Marcia Cross pelnė „Emmy“ ir „Auksinio gaublio“ nominacijas už Bree Van de Kamp, užsisklendusios žmonos ir motinos, kuri visada stengiasi kurti tobulą įvaizdį, net kai jos gyvenimas žlunga.

M. Cross jau iš pat pradžių su šia drama siejo didelius lūkesčius. „Prieš gaudama vaidmenį pasakiau (serialo vedėjui Marcui Cherry): „Jei tai darysiu, labai norėčiau, kad ji turėtų kokį nors labai įdomų vaidmenį“, - 2012 m. sakė ji EW.

REKLAMA

„Buvau mačiusi laidą „Oprah“, kurioje visos šios moterys buvo priklausomos nuo paracetamolio. Dabar tai tikra istorija! Kiekvienas, kuriam tenka taip stipriai laikytis, tikriausiai turi kažkokią tamsiąją pusę.“

Cross pradėjo savo karjerą dieninėse muilo serijose, įskaitant „ Kitą pasaulį“ (Another World, 1986) ir „Vieną gyvenimą gyventi“ (One Life to Live , 1986-1988).

Tačiau būtent daktarės Kimberly Shaw vaidmuo seriale „Melrose Place“ (1992-1997 m.) iš tiesų privertė susimąstyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji buvo nuolatinė serialo „Everwood“ (2003-2004 m.) antrojo sezono aktorė, o paskui įsitraukė į „Nusivylusias namų šeimininkes“ (Desperate Housewives).

2006 m. Cross ištekėjo už biržos maklerio Tomo Mahoney ir vėliau susilaukė dvynių dukrų, Savannah ir Eden.

Eva Longoria

Eva Longoria suvaidino Gabrielę Solis, vienišą žmoną, kuri dėl dėmesio yra pasiryžusi nuklysti už santuokos ribų.

Kai Longoria dalyvavo atrankoje, ji daugiausia buvo žinoma iš serialo „Jauni ir neramūs“ (2001-2003 m.) ir pasirodė esanti labai tinkama šiam vaidmeniui. 2012 m. ji pasakojo EW:

REKLAMA

„Atėjau į perklausą ir Marcas Cherry paklausė: „Ką manai apie scenarijų?“ Aš atsakiau: „Neskaičiau scenarijaus. Aš tik peržvelgiau savo vaidmenį“. Jis iškart pasakė, kad žino, jog esu Gabija - tai buvo pats egoistiškiausias dalykas, kokį tik galėjau pasakyti.“

Kai „ Nusivylusios namų šeimininkės“ (Desperate Housewives) tapo kultiniu, iš Teksaso kilusi aktorė persikėlė į kiną ir nusifilmavo Christiano Bale'o vadovaujamoje policininko dramoje „ Sunkūs laikai“ (Harsh Times, 2005) ir Michaelo Douglaso trileryje „Sentinelas“ (The Sentinel , 2006).

REKLAMA

Tačiau pastaruosius kelerius metus ji daugiausia dėmesio skyrė filmavimo kameroms. Longoria kartu su Cherry prodiusavo „Lifetime“ satyrą „Devious Maids“ (2013-2016 m.), o po to, kai pramoko režisuoti, apsiėmė režisierės darbo savo debiutiniame filme „Flamin‚ Hot“ (2023 m.).

2002-2004 m. Longoria buvo ištekėjusi už aktoriaus Tailerio Kristoferio, o 2007-2011 m. - už NBA žvaigždės Tonio Parkerio. 2016 m. ji ištekėjo už Chos Bastono. Pora augina sūnų Santiago.

Nuo lapkričio 7 d. per TV8 pirmadieniais-penktadieniais 17 val. į ekranus vėl grįžta „Nusivylusios namų šeimininkės“. Kviečiame žiūrėti!