Princo Harry ir Meghan Markle namuose – naujas gyventojas

Šios savaitės pradžioje paaiškėjo, kad 67-erių Meghan mama Doria persikėlė gyventi į princo Harry ir Markle dvaro teritoriją Montecito mieste, Kalifornijoje, rašo portalas „Mirror“.

Sukūrė artimą ryšį su pora

Pasak pranešimų, Doria persikraustė į Sasekso svečių namus tam, kad padėtų porai išgyventi sunkų laikotarpį.

Per pastaruosius 12 mėnesių Harry ir Meghan susidūre su ne vienu išbandymu, o Dorios vaidmuo Meghan gyvenime šiuo laikotarpiu dar stipriau išaugo.

Kaip teigiama, M. Markle mamos persikraustymas į poros namus palengvino visų gyvenimą. D. Ragland nuo pat pradžių buvo labai rūpestinga savo anūkams – tiek princui Archie, tiek princesei Lilibet.

Kalbama, kad Doria netgi turėjo 5000 svarų sterlingų kainuojančias senelių auklėjimo pamokas iš kūdikių ekspertės Brandi Jordan.

Dorios uošvė Ava Burrows pasakojo, kad ji yra labai svarbi Meghan: „Todėl esu tikra, kad ji nori būti didelė jos ir jos vaikų gyvenimo dalis. Ji – nuostabi močiutė.“

Šeimai artimas šaltinis portalui „Express“ komentavo, kad anksčiau Doria gyveno toli nuo Saseksų namų, kelionė automobiliu užtrukdavo apie tris valandas.

„Pastaruosius metus Doria buvo tikra Meghan atrama. Ji ne tik buvo šalia dukros, bet ir džiaugėsi galėdama padėti prižiūrėti anūkus. 2023-ieji buvo sunkūs metai tiek Harry, tiek Meghan, ir Doria juos palaikė“, – pridūrė informatorius.

Markle nerimauja dėl taisyklių

Primename, kad neseniai Karališkosios šeimos komentatorius Neilas Seanas pareiškė, kad Sasekso kunigaikštienė M. Markle nori gauti atsakymus iš karaliaus Karolio III, kad galėtų jam paprieštarauti dėl taisyklių, kurių ji turi laikytis kaip buvusi karališkosios šeimos narė, skelbia portalas „Mirror“.

Teigiama, kad tiek Meghan, tiek Harry nesupranta, kodėl jiems taikomos kitokios taisyklės, nei kitiems karališkosios šeimos nariams, nepaisant to, kad jau ne vienerius metus yra pasitraukę iš oficialių pareigų.

Dėl poros siekio tapti finansiškai nepriklausomais nuo karališkosios šeimos jie taip pat pasirašė daugiamilijonines sutartis su „Netflix“ ir „Spotify“.

Tačiau dabar, pasak eksperto, Meghan turi klausimų, į kuriuos nori, kad karalius atsakytų, ir esą net bandė surengti su juo susitikimą, kad aptartų pagrindinius klausimus, kurie jai pasirodė svarbūs nuo tada, kai ji prisijungė prie šeimos.

Mėgino surengti susitikimą

Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)

„M. Markle nori gauti atsakymus iš Jo Didenybės Karaliaus. Ji bandė suorganizuoti su juo susitikimą, nusiuntė jam laišką ir norėjo pasikalbėti akis į akį, kad paaiškintų tas problemas, su kuriomis susidūrė nuo tada, kai tapo britų monarchijos nare“, – savo „YouTube“ kanale tikino N. Seanas.

Kalbėdamas šia tema, ekspertas paminėjo dar vieną buvusią karališkosios šeimos narę – buvusią princo Andrew žmona Sarah Ferguson, dar žinomą kaip Fergie. Po daugybės metų ji pasirodė su karališkąja šeima tradicinėje kalėdinėje išvykoje į bažnyčią.

„Meghan labai erzina tai, kad Fergie pasirodo tokiose laidose kaip ITV dienos šou „This Morning“, „Loose Women“, prisistato kaip Jorko hercogienė, pardavinėja knygas ir galbūt reklamuojasi, prisidengdama karališkosios šeimos vardu. Meghan ir Harry, regis, nesupranta, kodėl jiems galioja kitokia taisyklė“, – teigė N. Seanas.

Markle sumanymas kelia aistras

Karališkosios šeimos eksperto teiginiai pasirodė po pranešimų, kad Meghan neva planuoja parašyti knygą apie savo gyvenimą, panašiai kaip tai padarė jos uošvė princesė Diana, išleidusi knygą „Diana: Her True Story in Her Own Words“.

Tikimasi, kad romane bus aprašytas ne tik jos spalvingas gyvenimas Holivude, bet ir karališkojoje šeimoje praleistas laikas bei visų ginčų ir dramų detalės.

Kalbama, kad ši knyga bus dalis keturių knygų sutarties, kurią ji ir princas Harry pasirašė su leidykla „Penguin Random House“. Pagal tą pačią sutartį 2023 m. pradžioje Harry išleido savo memuarus „Atsarginis“.