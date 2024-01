Meghan Markle gali daugiau niekada negrįžti į Jungtinę Karalystę: atskleidė priežastį

Knygos autorius O. Scobie, kuris anksčiau buvo vadinamas neoficialiu Meghan atstovu spaudai, atskleidė ir tikrąją priežastį, kodėl moteris neplanuoja grįžti į Jungtinę Karalystę.

Jis aiškina, kad Meghan neturi noro „vėl pasinerti į muilo operą rūmuose“ ir stengiasi išvengti įtraukimo „atgal į institucijos žaidimų ir manipuliacijų sūkurį.“

Tai paaiškina ir Meghan nedalyvavimą karaliaus Karolio III karūnavimo ceremonijoje gegužės mėnesį. Tuomet princas Harry buvo paskelbęs, kad dalyvaus tėvo karūnavimo ceremonijoje, tačiau jo žmona liks namuose su dviem vaikais.

Šaltiniai, artimi karūnavimo planavimui, papasakojo, kaip Harry, pranešęs apie ketinimą vykti į Jungtinę Karalystę, kelias savaites bendravo su Bakingamo rūmų padėjėjais. Buvo žinoma, kad kunigaikštis išreiškė susirūpinimą dėl savo saugumo padėties ir šeimos priėmimo, jei jis atvyktų į gegužės 6 d. renginį.

O. Scobie knygoje daug kalba ir apie M. Markle santykius su vyro broliu princu Williamu. Teigiama, kad Meghan princui Williamui nepatiko nuo pat pradžių.

„Williamas norėjo atsiriboti nuo brolio nuo pat Harry santuokos su Meghan – tuometinis Kembridžo kunigaikštis nuo pat pradžių jos nemėgo“, – rašo Omidas.

Markle nerimauja dėl taisyklių

Primename, kad neseniai Karališkosios šeimos komentatorius Neilas Seanas pareiškė, kad Sasekso kunigaikštienė M. Markle nori gauti atsakymus iš karaliaus Karolio III, kad galėtų jam paprieštarauti dėl taisyklių, kurių ji turi laikytis kaip buvusi karališkosios šeimos narė, skelbia portalas „Mirror“.

Teigiama, kad tiek Meghan, tiek Harry nesupranta, kodėl jiems taikomos kitokios taisyklės, nei kitiems karališkosios šeimos nariams, nepaisant to, kad jau ne vienerius metus yra pasitraukę iš oficialių pareigų.

Dėl poros siekio tapti finansiškai nepriklausomais nuo karališkosios šeimos jie taip pat pasirašė daugiamilijonines sutartis su „Netflix“ ir „Spotify“.

Tačiau dabar, pasak eksperto, Meghan turi klausimų, į kuriuos nori, kad karalius atsakytų, ir esą net bandė surengti su juo susitikimą, kad aptartų pagrindinius klausimus, kurie jai pasirodė svarbūs nuo tada, kai ji prisijungė prie šeimos.

Mėgino surengti susitikimą

Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)

„M. Markle nori gauti atsakymus iš Jo Didenybės Karaliaus. Ji bandė suorganizuoti su juo susitikimą, nusiuntė jam laišką ir norėjo pasikalbėti akis į akį, kad paaiškintų tas problemas, su kuriomis susidūrė nuo tada, kai tapo britų monarchijos nare“, – savo „YouTube“ kanale tikino N. Seanas.

Kalbėdamas šia tema, ekspertas paminėjo dar vieną buvusią karališkosios šeimos narę – buvusią princo Andrew žmona Sarah Ferguson, dar žinomą kaip Fergie. Po daugybės metų ji pasirodė su karališkąja šeima tradicinėje kalėdinėje išvykoje į bažnyčią.

„Meghan labai erzina tai, kad Fergie pasirodo tokiose laidose kaip ITV dienos šou „This Morning“, „Loose Women“, prisistato kaip Jorko hercogienė, pardavinėja knygas ir galbūt reklamuojasi, prisidengdama karališkosios šeimos vardu. Meghan ir Harry, regis, nesupranta, kodėl jiems galioja kitokia taisyklė“, – teigė N. Seanas.

Markle sumanymas kelia aistras

Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)

Karališkosios šeimos eksperto teiginiai pasirodė po pranešimų, kad Meghan neva planuoja parašyti knygą apie savo gyvenimą, panašiai kaip tai padarė jos uošvė princesė Diana, išleidusi knygą „Diana: Her True Story in Her Own Words“.

Tikimasi, kad romane bus aprašytas ne tik jos spalvingas gyvenimas Holivude, bet ir karališkojoje šeimoje praleistas laikas bei visų ginčų ir dramų detalės.

Kalbama, kad ši knyga bus dalis keturių knygų sutarties, kurią ji ir princas Harry pasirašė su leidykla „Penguin Random House“. Pagal tą pačią sutartį 2023 m. pradžioje Harry išleido savo memuarus „Atsarginis“.