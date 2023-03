Princas Harry ir Meghan Markle pakrikštijo dukrą: karališkoji šeima šventėje nepasirodė

REKLAMA

Šią žinią portalui „People“ patvirtino Sasekso hercogo ir hercogienės atstovas spaudai.

„Galiu patvirtinti, kad princesę Lilibet Dianą penktadienį, kovo 3 d., pakrikštijo Los Andželo arkivyskupas kunigas Johnas Tayloras“, – atskleidė jis.

Pasak šaltinio, Meghan ir Harry pakvietė karalių Karolį III, karalienę konsortę Camillą, princą Williamą ir Kate Middleton, tačiau jie nedalyvavo.

Vienas informatorius portalui tikino, kad šventėje dalyvavo 20-30 žmonių, įskaitant Meghan motiną Dorią Ragland, Lilibet krikštatėvį Tylerį Perry ir neįvardytą krikštamotę. Po ceremonijos svečių laukė popietė su maistu ir šokiais, kurie patiko ir vyresniajam Harry ir Meghan vaikui Archie.

Lilibet Dianos krikštatėvis T. Perry dar praėjusią savaitę buvo pastebėtas atvykstantis į Montecito. Į ceremoniją iš savo namų Atlantoje vyras atskrido privačiu lėktuvu, o kartu su juo keliavo 10 asmenų gospelo choras. Ceremonijos metus choristai giedojo „Oh Happy Day“ ir „This Little Light of Mine“ – dainą, kuri skambėjo ir per Sasekso hercogų vestuves.

Kad T. Perry taps Lilibet Dianos krikštatėviu, paaiškėjo gruodį. Paskutiniame „Netflix“ dokumentinio serialo „Harry & Meghan“ epizode atskleista, kad 2021 m. birželio 4 d. Santa Barbaroje gimus dukrai, princas Harry ir Meghan Markle paprašė jo imtis šios pareigos.

Vyras pasakojo, kad Harry ir Meghan šio pokalbio metu buvo labai rimti, nors paprastai jų pašnekesiai būna kur kas lengvesni.