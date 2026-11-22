Apie tai atlikėja prabilo lapkričio 3 dieną pasirodžiusiame tinklalaidės epizode. Pokalbio metu viena iš vedėjų Fortune Feimster juokais paklausė, ar skaudūs išgyvenimai santykiuose su vyrais kada nors nebuvo paskatinę Alanis susimąstyti apie santykius su moterimis.
Nustebino netikėtu prisipažinimu
Dainininkė iš pradžių padėkojo už gražius žodžius, o tuomet netikėtai atsakė: „Aš esu panseksuali, taigi – taip.“
„Aš gaunu viską“, – pridūrė ji, sukeldama laidos vedėjų šypsenas.
Kita tinklalaidės vedėja Tig Notaro net perklausė, ar Alanis tikrai rimtai kalba apie savo seksualinę orientaciją. Atlikėja patvirtino, kad taip.
„Kaip aš galėjau to nežinoti? Ar tu žinojai?“ – nustebo T. Notaro, kreipdamasi į kolegę.
Į tai A. Morissette su humoru atsakė, kad tokius dalykus mėgsta pasilikti pokalbio pabaigai – esą jai patinka žmones šiek tiek sutrikdyti prieš atsisveikinant.
Panseksualumas – seksualinė orientacija, kai žmogų gali traukti kiti žmonės nepriklausomai nuo jų lyties ar lytinės tapatybės. Tai reiškia, kad romantinis, emocinis ar seksualinis susidomėjimas nėra apribotas konkrečia lytimi.
Ši sąvoka kartais painiojama su biseksualumu. Nors abi orientacijos gali būti susijusios su potraukiu daugiau nei vienai lyčiai, panseksualumas pabrėžia, kad lytis nėra lemiamas veiksnys renkantis žmogų.
A. Morissette nuo 2010 metų yra ištekėjusi už muzikanto Mario „Souleye“ Treadway. Pora kartu augina tris vaikus – sūnus Ever Imre ir Winter Mercy bei dukrą Onyx Solace. Atlikėja šeimos gyvenimą dažniausiai laiko atokiau nuo viešumos.