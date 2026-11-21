Kaip rašo leidinys „Fashion Times“, J. Lopez pasirodė lapkričio 10 dieną vykusiame bendrovės „Bilt“ privačiame renginyje „Bilt Town Square“, surengtame Metropoliteno meno muziejuje.
Internautai negailėjo kritikos
Iš pradžių atlikėja publiką linksmino gerai žinomomis dainomis, tarp jų – „Waiting for Tonight“ ir „On the Floor“. Vėliau ji nusimetė juodą suknelę su skeltuku ir pademonstravo dar drąsesnį įvaizdį.
Būtent šiuo įvaizdžiu J. Lopez pristatė naują dainą „Proof of Love“. Kūrinys, kaip pati atlikėja yra pasakojusi, įkvėptas jos 18-mečių dvynių Maxo ir Emme, kurie išvyko studijuoti į koledžą. Daina turėtų pasirodyti 15-osioms albumo „Love?“ metinėms skirtame viniliniame leidime.
Pasirodymo įrašams pasklidus socialiniuose tinkluose, netruko įvairių reakcijų. Dalis komentatorių kritikavo atlikėjos aprangą ir svarstė, ar tokio amžiaus moteriai dera rinktis tokį drąsų sceninį įvaizdį.
„Figūra puiki, ypač tokio amžiaus moteriai, bet gal jau laikas imtis knygų ar tapybos? Toks įvaizdis tikrai nepuošia“, – komentavo internautas.
„Vulgaru ir gėdinga“, – rėžė kitas.
„Apranga ne pagal amžių“, – rašė komentatorius.
Vis dėlto dainininkė sulaukė ir palaikymo. Jos gerbėjai pabrėžė, kad 57-erių moteris atrodo puikiai, o amžius neturėtų būti priežastis atsisakyti drąsių sceninių sprendimų.
Tiesa, panašios kritikos dėl savo aprangos atlikėja sulaukia ne pirmą kartą. Praėjusių metų gruodį, pradėdama rezidenciją Las Vegase, ji pati scenoje perskaitė internete matytus komentarus, kuriuose buvo klausiama, kodėl ji nesirengia pagal savo amžių.
Į tai J. Lopez atsakė su jai būdingu humoru: „Jeigu turėtumėte tokią užpakaliuką kaip mano, ir jūs būtumėte nuoga.“
Tačiau kritikos sulaukė ne tik J. Lopez apranga, bet ir jos vokalas. Kai kurie socialinių tinklų vartotojai abejojo, ar atlikėja iš tiesų dainavo gyvai, o kiti įtarė, kad pasirodyme buvo naudojamas automatinis balso koregavimas.
„Laikas jai garbingai baigti karjerą“, – rašė internautas.