Spalio 17 dieną Los Andžele vykusioje šeštojoje „Academy Museum Gala“ šventėje T. Swift ne tik pasirodė tarp žinomiausių pramogų pasaulio atstovų, bet ir žengė į sceną. Renginio metu ji atliko keturias dainas: „Blank Space“, „Love Story“, „The Fate of Ophelia“ ir kūrinį „I Knew It, I Knew You“, sukurtą filmui „Toy Story 5“.
Išgirdę nepatikėjo
Tačiau netrukus socialiniuose tinkluose pradėjo plisti jos pasirodymo ištraukos, o internautų reakcijos buvo nevienareikšmės. Dalis žiūrovų kritikavo atlikėjos vokalą, teigdami, kad šis skambėjo nerišliai.
Vienas komentatorius rašė: „Niekada nesuprasiu, kodėl ji tokia populiari.“ Kitas ironizavo: „Čia skamba taip, lyg dainuotų mokyklos talentų konkurse.“
Kiti internautai taip pat neslėpė nuostabos: „Mergina, prašau, pataikyk į natą“, „Jos balsas nedera su muzika“, „Kaip ji apskritai sugeba išparduoti stadionus?“
Kiti klausė, kas nutiko atlikėjos balsui, ir svarstė, ar vaizdo įrašas tikrai nėra senas.
Vis dėlto ne visi internautai buvo tokie kritiški. Vienas komentatorius pastebėjo, kad pasirodymas neskamba taip blogai, kaip teigia kiti.
Renginyje dainininkė vilkėjo ilgą tamsiai mėlyną „Ralph Lauren“ suknelę be petnešėlių, puoštą subtiliomis raukinių detalėmis ir žėrinčiais elementais.