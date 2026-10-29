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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

34-erių dainininkė po vakarienės atsidūrė ligoninėje

2026-10-29 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 16:25
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Garsi JAV dainininkė Demi Lovato išgąsdino gerbėjus – po netikėtos alerginės reakcijos jai prireikė medikų pagalbos. 34-erių atlikėja pasidalijo žinia apie savo savijautą.

Greitoji (nuotr. 123rf.com)

Garsi JAV dainininkė Demi Lovato išgąsdino gerbėjus – po netikėtos alerginės reakcijos jai prireikė medikų pagalbos. 34-erių atlikėja pasidalijo žinia apie savo savijautą.

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Kaip praneša leidinys „UNILAD“, dainininkė socialinio tinklo „Instagram“ istorijose paskelbė nuotrauką, kurioje matyti jos rankoje įvestas intraveninis kateteris ir ligoninės identifikacinė apyrankė.

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Netrukus ji paaiškino, kad galėjo patirti alerginę reakciją į pasifloras arba sušius.

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„Tai, panašu, dabar esu alergiška arba pasifloroms, arba sušiams!“ – rašė atlikėja.

Nors iš pradžių situacija galėjo pasirodyti rimta, Demi netrukus nuramino gerbėjus trumpa žinute: „Man viskas gerai!“

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Pranešama, kad po apsilankymo gydymo įstaigoje dainininkė buvo išleista namo. Vis dėlto tiksli alerginės reakcijos priežastis kol kas nepatvirtinta.

Alergija maistui gali pasireikšti ir suaugus

Šis incidentas atkreipė dėmesį į maisto alergijas, kurios gali išsivystyti ne tik vaikystėje, bet ir suaugus. Diagnozuotomis maisto alergijomis gyvena milijonai žmonių.

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Alerginė reakcija kyla tuomet, kai imuninė sistema tam tikrą maisto medžiagą klaidingai palaiko pavojinga ir į ją sureaguoja. Simptomai gali būti įvairūs – nuo odos niežėjimo ar bėrimo iki veido bei lūpų tinimo, pilvo skausmų ir kvėpavimo sunkumų.

Kai kurios reakcijos gali būti pavojingos gyvybei, todėl staiga atsiradus dusuliui, gerklės veržimui ar sparčiai tinstant veidui būtina skubiai kreiptis medicininės pagalbos.

Kol kas neaišku, kuri konkreti maisto medžiaga galėjo sukelti Demi Lovato reakciją. Pati atlikėja gerbėjams patvirtino, kad jaučiasi gerai. 

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