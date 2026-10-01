Žinoma atlikėja prabilo apie pašlijusius santykius su seserimi: „Darome pertrauką...“

62-ejų Wynonna apie šeimos santykius papasakojo žurnalo „People“ viršelio interviu, kuris pasirodė trečiadienį. Atlikėja neslėpė, kad šiuo metu su 58-erių Ashley nėra tokio ryšio, kokio norėtųsi.
„Šiuo metu darome pertrauką. Ji gyvena savo gyvenimą, o aš – savąjį“, – apie santykius su seserimi Ashley sakė Wynonna.
Santykius temdo ir skaudžios šeimos netektys
Wynonnos ir Ashley santykiai buvo aptarinėjami ir anksčiau. 2022 metais mirė jų mama, garsi kantri muzikos atlikėja Naomi Judd. Jai buvo 76-eri. Po jos mirties viešojoje erdvėje pasirodė pranešimų, kad seserys nesutaria dėl palikimo.
Vis dėlto 2022-ųjų spalį Wynonna šiuos gandus paneigė ir tuomet tikino, kad su Ashley neturi priežasčių ginčytis dėl mamos turto.
„Mano gyvenimas yra puikus. Ashley gyvenimas taip pat puikus. Kodėl turėtume ginčytis dėl palikimo?“ – tuomet retoriškai klausė ji.
Po mamos mirties dainininkė apie jų ryšį kalbėjo itin šiltai, pabrėždama, kad seserys yra artimos ir gali viena kita pasitikėti.
„Esame pažeidžiamos viena prieš kitą ir švelnios“, – tuomet sakė Wynonna.
Naujame interviu Wynonna užsiminė, kad jų santykiams įtakos turėjo ir ankstyvas išsiskyrimas. Pasak jos, kai jai buvo 18, o Ashley – 14 metų, seseris atskyrė sėkmė ir skirtingi gyvenimo keliai. Dėl to jos prarado daug bendro laiko.
Dainininkė taip pat neatskleidė, ar sudėtingi santykiai su seserimi įkvėpė jos būsimą albumą, kurį vadina atviriausiu ir pažeidžiamiausiu savo kūriniu.
Wynonna prisipažino, kad apie naują muziką galvodama prisiminė ir mamą. Ji svarstė, kad Naomi kai kurių dainų klausytis būtų buvę labai skaudu, tačiau kartu žinojo, jog mama ją gerai pažinojo ir suprato jos atvirumą.
Prabilo ir apie kalėjime esančią dukrą
Naujajame albume atsispindi ir sudėtingi dainininkės santykiai su dukra Grace Kelley, kuri šiuo metu atlieka 15 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. 30-metė Grace buvo ne kartą sulaikyta, o jos mama neslepia labai jos pasiilgstanti.
Wynonna su vyru Cactusu Moseriu Tenesio ūkyje augina ir ketverių metų anūkę Kaliyah – Grace dukrą.
„Man jos siaubingai trūksta“, – apie dukrą sakė atlikėja.
Rugpjūtį pranešta, kad Grace laukiasi kūdikio būdama kalėjime. Wynonna atskleidė apie nėštumą sužinojusi iš antraščių ir pripažino šiuo metu apie situaciją žinanti labai nedaug.
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