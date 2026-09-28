Garsi atlikėja prieš pat koncertą patyrė skaudžią traumą: apsiplikė verdančiu vandeniu

Rugsėjo 26-ąją Diuseldorfe vykusiam pasirodymui besiruošusi atlikėja patyrė traumą likus maždaug valandai iki koncerto, rašo PEOPLE.
Nepaisydama traumos išėjo į sceną
Kitą dieną ji savo „Instagram“ istorijose pasidalijo kojos nuotrauka, kurioje matyti nudegimo žymės ir pūslės.
„Nieko nėra geriau nei verdantis vanduo, nukritęs ant kojos likus valandai iki pasirodymo. Bet šou turi tęstis“, – ironiškai rašė N. Scherzinger.
Ji taip pat padėkojo Diuseldorfo publikai už palaikymą ir pridūrė: „Iki greito, Amsterdamai.“
N. Scherzinger šiuo metu kartu su Kimberly Wyatt ir Ashley Roberts dalyvauja „Pussycat Dolls“ sugrįžimo ture „PCD Forever Tour“.
Grupė į sceną grįžo po pertraukos, o šiuo metu gastroliuoja Europoje. Tiesa, Šiaurės Amerikos turo dalis gegužę buvo atšaukta dėl silpnų bilietų pardavimų.
„Pussycat Dolls“ tuomet pranešė, kad priėmė „sunkų ir širdį veriantį sprendimą“ atšaukti beveik visas Šiaurės Amerikos koncertų datas. Tuo metu grupė pabrėžė, kad Jungtinės Karalystės ir Europos pasirodymai vyks pagal planą.
Europos turas turėtų tęstis iki spalio 30-osios – paskutinis pasirodymas numatytas San Paule, Brazilijoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.