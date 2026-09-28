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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsi atlikėja prieš pat koncertą patyrė skaudžią traumą: apsiplikė verdančiu vandeniu

2026-09-28 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 17:25
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Atlikėja Nicole Scherzinger patyrė skaudžią traumą likus vos valandai iki koncerto Vokietijoje. 48-erių dainininkė ant kojos apsiplikė verdančiu vandeniu, tačiau nepaisydama nudegimo vis tiek žengė į sceną.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Atlikėja Nicole Scherzinger patyrė skaudžią traumą likus vos valandai iki koncerto Vokietijoje. 48-erių dainininkė ant kojos apsiplikė verdančiu vandeniu, tačiau nepaisydama nudegimo vis tiek žengė į sceną.

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Rugsėjo 26-ąją Diuseldorfe vykusiam pasirodymui besiruošusi atlikėja patyrė traumą likus maždaug valandai iki koncerto, rašo PEOPLE. 

Nepaisydama traumos išėjo į sceną

Kitą dieną ji savo „Instagram“ istorijose pasidalijo kojos nuotrauka, kurioje matyti nudegimo žymės ir pūslės.

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„Nieko nėra geriau nei verdantis vanduo, nukritęs ant kojos likus valandai iki pasirodymo. Bet šou turi tęstis“, – ironiškai rašė N. Scherzinger.

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Ji taip pat padėkojo Diuseldorfo publikai už palaikymą ir pridūrė: „Iki greito, Amsterdamai.“

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N. Scherzinger šiuo metu kartu su Kimberly Wyatt ir Ashley Roberts dalyvauja „Pussycat Dolls“ sugrįžimo ture „PCD Forever Tour“.

Grupė į sceną grįžo po pertraukos, o šiuo metu gastroliuoja Europoje. Tiesa, Šiaurės Amerikos turo dalis gegužę buvo atšaukta dėl silpnų bilietų pardavimų.

„Pussycat Dolls“ tuomet pranešė, kad priėmė „sunkų ir širdį veriantį sprendimą“ atšaukti beveik visas Šiaurės Amerikos koncertų datas. Tuo metu grupė pabrėžė, kad Jungtinės Karalystės ir Europos pasirodymai vyks pagal planą.

Europos turas turėtų tęstis iki spalio 30-osios – paskutinis pasirodymas numatytas San Paule, Brazilijoje.

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