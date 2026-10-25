Džordana Butkutė parodė, kaip atrodė jaunystėje: „Buvau tikrai verta nuodėmės“

Dž. Butkutė socialiniuose tinkluose paskelbė seną nuotrauką, kurioje pozuoja su telefono rageliu prie ausies.
Džordana parodė kadrą iš praeities
Tamsūs, vešlūs plaukai, ryškus makiažas, išraiškingi auskarai ir juodas drabužis su dekoratyviomis detalėmis – taip atlikėja atrodė prieš daugelį metų.
Prie nuotraukos dainininkė paliko ir šmaikštų komentarą.
„Nežinau, į ką aš čia panaši. Lyg italė, lyg indė.
Žinau tik viena – buvau tikrai labai stipriai verta nuodėmės“, – nesikuklino Dž. Butkutė.
Jos muzikinė kelionė prasidėjo 9-ajame dešimtmetyje, kai ji debiutavo kaip solistė ir greitai tapo viena populiariausių Lietuvos dainininkių.
1990-aisiais ji buvo vadinama „Lietuvos Madona“ dėl savo išskirtinio balso ir sceninio įvaizdžio.
Jos dainos, tokios kaip „Nemylėjau tavęs“, „Vienas namuose“ ar „Dėl tavęs“, tapo tikrais hitais, kuriuos dainuoja kelios kartos.