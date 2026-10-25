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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džordana Butkutė parodė, kaip atrodė jaunystėje: „Buvau tikrai verta nuodėmės“

2026-10-25 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 17:15
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Džordana Butkutė pasidalijo išskirtiniu kadru iš jaunystės. Dainininkė prisiminė anuometę save ir nevengė šmaikštaus komentaro apie savo išvaizdą.

Džordana Butkutė pasidalijo išskirtiniu kadru iš jaunystės. Dainininkė prisiminė anuometę save ir nevengė šmaikštaus komentaro apie savo išvaizdą.

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Dž. Butkutė socialiniuose tinkluose paskelbė seną nuotrauką, kurioje pozuoja su telefono rageliu prie ausies.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Džordana Butkutė surengė koncertą

Džordana parodė kadrą iš praeities

Tamsūs, vešlūs plaukai, ryškus makiažas, išraiškingi auskarai ir juodas drabužis su dekoratyviomis detalėmis – taip atlikėja atrodė prieš daugelį metų.

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Prie nuotraukos dainininkė paliko ir šmaikštų komentarą.

„Nežinau, į ką aš čia panaši. Lyg italė, lyg indė.

Žinau tik viena – buvau tikrai labai stipriai verta nuodėmės“, – nesikuklino Dž. Butkutė.

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Jos muzikinė kelionė prasidėjo 9-ajame dešimtmetyje, kai ji debiutavo kaip solistė ir greitai tapo viena populiariausių Lietuvos dainininkių.

1990-aisiais ji buvo vadinama „Lietuvos Madona“ dėl savo išskirtinio balso ir sceninio įvaizdžio.

Jos dainos, tokios kaip „Nemylėjau tavęs“, „Vienas namuose“ ar „Dėl tavęs“, tapo tikrais hitais, kuriuos dainuoja kelios kartos.

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