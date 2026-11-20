Kaip praneša „The Mirror“, remdamasi JAV žiniasklaidos šaltiniais, R. Pattinsonui esą buvo sumokėta apie 860 tūkst. eurų vien už dalyvavimą atrankoje į Džeimso Bondo vaidmenį.
Aiškėja galimas uždarbis
Tuo metu prognozuojama, kad bendra aktoriaus uždarbio suma gali siekti nuo 66 iki 86 mln. eurų. Vis dėlto šie skaičiai kol kas nėra oficialiai patvirtinti – „Amazon MGM Studios“ neatskleidė nei sutarties sąlygų, nei konkretaus atlygio.
Apie tai pranešama praėjus kelioms dienoms po to, kai lapkričio 16-ąją oficialiai paskelbta, jog būtent R. Pattinsonas taps naujuoju Džeimsu Bondu. Jis pakeis šį vaidmenį penkiuose filmuose atlikusį Danielį Craigą.
Teigiama, kad R. Pattinsonas pasirašė sutartį dėl trijų filmų, o jo atlygis esą bus didesnis nei kitų pretendentų į šį vaidmenį.
Naujajam filmui, kuris taps jau 26-ąja Bondo istorijos dalimi, vadovaus režisierius Denisas Villeneuve'as. Scenarijų rašys Stevenas Knightas, žinomas kaip serialo „Peaky Blinders“ kūrėjas. Filmavimo darbus planuojama pradėti 2027 metais, tačiau filmo premjeros data kol kas nepaskelbta.
R. Pattinsonas pasaulinę šlovę pelnė suvaidinęs vampyrą Edvardą „Saulėlydžio“ filmų sagoje. Vėliau aktorius ėmėsi įvairesnių vaidmenų nepriklausomame kine, o didžiuosiuose Holivudo projektuose pasirodė kaip Betmenas.