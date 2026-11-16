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Paaiškėjo, kas tapo naujuoju Džeimsu Bondu: jis – žinomas aktorius

2026-11-16 18:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 18:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po kelias savaites trukusių spėlionių, kurių metu tarp galimų kandidatų buvo minimi tokie garsūs aktoriai kaip Robertas Pattinsonas, Callumas Turneris ir Nicholasas Houltas, pagaliau paaiškėjo, kas taps naujuoju Džeimsu Bondu.

Robertas Pattinsonas (nuotr. facebook.com)

Po kelias savaites trukusių spėlionių, kurių metu tarp galimų kandidatų buvo minimi tokie garsūs aktoriai kaip Robertas Pattinsonas, Callumas Turneris ir Nicholasas Houltas, pagaliau paaiškėjo, kas taps naujuoju Džeimsu Bondu.

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Legendinį britų šnipą įkūnys iš „Saulėlydžio“ filmų žinomas Robertas Pattinsonas, skelbė dailystar.co.uk.

Paskelbė žinią

R. Pattinsonas taps septintuoju aktoriumi, įkūnysiančiu legendinį agentą 007. Tai įvyks praėjus penkeriems metams nuo 2021-aisiais pasirodžiusio filmo „Mirtis palauks“ („No Time to Die“).

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Tai buvo pirmoji juosta per 64 metus trunkančią Džeimso Bondo kino istoriją, pasibaigusi pagrindinio veikėjo mirtimi. Vis dėlto agentas 007 ir vėl atgims.

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Dar prieš Danieliui Craigui pasitraukiant iš šio vaidmens, beveik kasdien netilo gandai ir spėlionės, kas seks Seano Connery, George'o Lazenby, Rogerio Moore'o, Timothy Daltono, Pierce'o Brosnano ir paties D. Craigo pėdomis.

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Nors kai kuriems Džeimsą Bondą įkūnijusiems aktoriams šis vaidmuo tapo savotiška našta, Danieliui Craigui jis padėjo išgarsėti visame pasaulyje. Prieš gaudamas agento 007 vaidmenį britų aktorius nebuvo itin žinomas, o tuomet sulaukė pašaipų ir kritikos dėl to, kad tapo pirmuoju šviesiaplaukiu Džeimsu Bondu.

Džeimso Bondo filmai iki šiol buvo kuriami gana reguliariai, tačiau 26-oji dalis pasirodys po ilgiausios pertraukos per visą šios franšizės istoriją. Paskutinis filmas „Mirtis palauks“ buvo nufilmuotas dar 2019 metais, tačiau dėl koronaviruso pandemijos jo premjerą teko atidėti.

 

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