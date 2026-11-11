Legendinio filmo „Matilda“ aktoriai susitiko po 30 metų: štai kaip atrodo dabar

Žiūrovams gyvai transliuojant filmą, kurį akompanavo Karališkasis filharmonijos koncertinis orkestras, atlikdamas filmo garso takelį, D. DeVito ir D. Newmanas paskelbė, kad prie jų prisijungs ir aktoriai, rašoma ew.com.
81 metų aktorius pakvietė 39 metų filmo žvaigždę Marą Wilson išeiti iš užkulisių, pasitinkant audringiems susirinkusiųjų plojimams.
78 metų Pam Ferris, atlikusi žiauriosios Agatos Trančbul (Agatha Trunchbull) vaidmenį, taip pat dalyvavo renginyje, kartu su buvusio vaikų būrelio aktorėmis Kiami Davael, Jacqueline Steiger ir Kira Spencer Hesser, kurios atitinkamai įkūnijo Matildos bendraklases Lavender, Amanda ir Hortensia.
Nesudalyvavę aktoriai
Du svarbūs aktoriai renginio aplankyti negalėjo: tai mokytoją ponią Honey atlikusi Embeth Davidtz (61 m.) ir Rhea Perlman (78 m.), vaidinusi Matildos motiną Zinnia Wormwood.
„Taip, taip gaila, kad negalėjau dalyvauti!“ – vėliau po M. Wilson „Instagram“ įrašu, skirtu šiai progai, rašė E. Davidtz. – Visi atrodote nuostabiai!“
M. Wilson, kuriai filmuojantis Roaldo Dahlo knygos ekranizacijoje buvo tik septyneri, taip pat negailėjo džiaugsmo kupinų žodžių savo įrašo aprašyme, kuriame džiaugėsi dideliu gerbėjanų palaikymu.
„Matildos 30-mečio šventė Londono „Royal Albert Hall“ salėje!“ – rašė M. Wilson. – Penki tūkstančiai Matildos gerbėjų! Aš vis dar negaliu patikėti! Kokia laimė švęsti su žmonėmis, kurie man reiškia taip daug ir su kuriais dalijuosi tiek nuostabių prisiminimų. Jaki, Kiami, Pam, Kira, Davidai Newmanai ir, žinoma, dėdė Danny – aš jus visus myliu.“
Ar pasirodys tęsinys?
Nors Mara Wilson pastaruoju metu rečiau vaidina filmuose, ji išreiškė tam tikrą optimizmą dėl galimo „Matildos“ tęsinio. Vasarą ji kalbėjo „Fanboy Expo“ renginyje Noksvilyje, Tenesio valstijoje:
„Žmonės visada manęs klausia apie „Matildą 2“. Ir tai galėtų būti įmanoma“, – užsiminė ji apie ilgai gandais apipintą filmo tęsinį, pasakojantį apie mergaitę, kurios magiškos galios perkelia ją į netikėtas situacijas jai dorojantis su audringu gyvenimu namuose ir Trančbul tironija mokykloje.
„Vienas dalykas, kurį žmonės visada sako: „O, gal tai galėtų būti Matildos dukra?“ Ir aš dėl to turiu tam tikrų abejonių, nes manau, kad Matildos galia kyla iš jos patiriamų sunkumų“, – tęsinio siužeto vingius aptarė M. Wilson. – Jos kyla iš blogų dalykų, kuriuos ji perėjo, o visa esmė yra ta, kad ji tuos sunkumus įveikė.“
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