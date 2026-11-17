„Amazon-MGM Studios“ paskelbė, kad „Betmeno“ žvaigždė taps septintuoju aktoriumi, įkūnysiančiu 007 agentą. Nors Pattinsonas yra pripažintas aktorius, dalis gerbėjų mano, kad jis neatitinka jų įsivaizduojamo Džeimso Bondo portreto.
Pasipylė reakcijos
Didelio dėmesio sulaukė britų leidinio „Daily Mail“ skaitytojų komentarai. Vienas jų rašė, kad aktoriui trūksta elegancijos, pasitikėjimo savimi ir seksualumo, kuriuos esą turėtų spinduliuoti Džeimsas Bondas.
Kitas komentatorius abejojo, ar Pattinsonas pasižymi pakankamu vyriškumu ir charizma, o dar vienas pareiškė, kad aktorius neatrodo kaip tikras moterų numylėtinis ar veiksmo filmų herojus.
Dalis gerbėjų kritikuoja ne tik aktoriaus išvaizdą ar įvaizdį, bet ir tai, kad jis jau yra įkūnijęs kitus itin žinomus kino personažus. Pattinsonas vaidino Betmeną, todėl kai kurie mano, kad vienam aktoriui nederėtų patikėti dviejų tokių ikoniškų vaidmenų.
„Negali tas pats aktorius vienu metu vaidinti Betmeno ir Džeimso Bondo“, – rašė vienas komentatorius. Kitas teigė, kad legendiniam agentui reikėjo pasirinkti aktorių, kuris dar nėra taip stipriai susietas su kitais garsiais kino personažais.
Panašią nuomonę išsakė ir vienas socialinio tinklo „X“ nuomonės formuotojas. Jo teigimu, šis pasirinkimas atrodo pernelyg nuspėjamas, tarsi kūrėjai būtų nusprendę nerizikuoti ir vėl pasirinkti jau žinomą žvaigždę, užuot atradę naują talentą.
Kai kurie gerbėjai mano, kad Pattinsonui labiau tiktų ne pagrindinio herojaus, o jo priešininko vaidmuo. Vis dėlto ši idėja sulaukė ir atsakomosios reakcijos – vienas internautas teigė, kad būtent mintis apie Pattinsoną kaip Bondą, o ne jo priešą, jį labiausiai ir džiugina.
Tiesa, neigiami komentarai – tik dalis reakcijų. Nemažai gerbėjų aktoriaus pasirinkimą sutiko palankiai, o net kai kurie kritikai pripažino, kad Pattinsonas yra puikus aktorius ir gali puikiai susidoroti su naujuoju vaidmeniu.
„The Hollywood Reporter“ pažymi, kad Džeimso Bondo vaidmuo sulaukia kritikos beveik kaskart, kai paskelbiamas naujas aktorius. Pavyzdžiui, 2005-aisiais Danieliui Craigui taip pat teko atlaikyti gerbėjų pasipiktinimą – tuomet daliai žiūrovų kliuvo jo šviesūs plaukai ir tai, kad jis esą nebuvo pakankamai gražus šiam vaidmeniui.
Vis dėlto galutinį atsakymą, ar Pattinsonas įtikins skeptikus, pateiks tik filmas. Kaip pastebi leidinys, praėjus savaitei ar dviem po 26-ojo Bondo filmo premjeros, aktorius jau gali būti vertinamas nebe kaip prodiuserių pasirinkimas, o tiesiog kaip Džeimsas Bondas.