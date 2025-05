„Poezijos pavasaris“ skelbia dar vieną naujieną: vyks diskusijos su žinomais žmonėmis

Poetai ir poezijos mylėtojai šiandien, gegužės 21 dieną, MO muziejuje susitiks atvirose pokalbių-diskusijų sesijose. Diskusijų rengėjai tikisi, kad šilti ir jaukūs pokalbiai suartins poetus ir jų kūrybos skaitytojus, leis giliau panerti į poezijos pasaulį, pasiklausyti atvirų pokalbių apie eilėraščių gimimą, eksperimentus ir kūrybą.

Malda, struktūrizuojanti sielos netvarką

Pirmajame susitikime nuo 17 valandos publicistas, radijo laidų vedėjas Donatas Puslys kalbins šių metų „Poezijos pavasario“ laureatą – poetą ir žurnalistą Mindaugą Nastaravičių. Pokalbyje jiedu nagrinės poezijos laurų anatomiją.

„Mindaugo norėsiu paklausti, kaip poezija atėjo į jo gyvenimą, kodėl jis rašo, kaip rašo, kaip jo poeziją veikia šių dienų iššūkiai – karas Ukrainoje, klausiu, kokius mitus apie poeziją jis norėtų paneigti“, – pokalbio kryptis išduoda moderatorius.

Poezijos knygas D. Puslys atsiverčia, kai jam norisi lėtesnio laiko, kai pasiilgsta žodžio talpumo pasaulyje, kuriame žodžiai vis dažniau vartojami neatsakingai. „Poezija žodį pasveria. Ji – tarsi malda, struktūrizuojanti sielos netvarką. Nėra taip, kad kasdien poezijos ieškočiau, tačiau ateina laikas, kai poetinis žodis tampa vaistu, padedančiu įveikti krizes ir iššūkius. Skaitau poeziją, kai mane pradeda kamuoti svarbūs klausimai“, – sako D. Puslys.

Publicistas prisipažįsta nesekantis poezijos naujienų, o naujus autorius atrandantis per bičiulių rekomendacijas, knygų apžvalgas ir pasidalijimus socialiniuose tinkluose tų, kurių skoniu jis pasitiki. D. Pusliui visai nerūpi, kokią premiją laimėjo autorius, o prie Česlovo Milošo jis grįžta tikrai ne dėl to, kad poetas yra Nobelio premijos laureatas. Labiau dėl to, kad randa jo žodžiuose prasmę, kad šis autorius kalba apie tai, kas neramina, kas rūpi jam, skaitančiam.

Laikytis už eilėraščio

Antrasis pokalbis nuo 18 valandos MO muziejuje skiriamas eilėraščio ir dainos sinergijai. Diskusijoje, kurią ves kūrybininkė, atlikėja Dovilė Filmanavičiūtė, dalyvaus poetai E. Drungytė, Antanas A. Jonynas ir Rimvydas Stankevičius.

„Poezija man yra tarsi malda. Nesu giliai praktikuojanti katalikė, tiksliau – visai nepraktikuojanti, bet kai reikia ieškoti paguodos ar už ko nors laikytis, poezija šį darbą puikiai atlieka“, – sako diskusijos vedėja.

Dainas kurianti Dovilė teigia, kad jos gyvenime rašymas užima daug vietos. „Poeziją ir muziką dedu į vieną lentyną“, – ji sako, ir priduria rašyti eiles dainoms pradėjusi anksčiau nei kurti muziką.

Paprašyta prisiminti labiausiai patinkančią dainą, kuriai tekstą sukūrė poetas, Dovilė nusišypso – su Antanu A. Jonynu, dainos „Sentimentalus romansas“ autoriumi, ji turės progą pakalbėti diskusijoje MO muziejuje. „Ryt norėčiau pasikalbėti iš esmės – ar muzika gali egzistuoti be poezijos ir kiek poezija padeda atsiskleisti muzikai. Vertinu, kad naujoji karta

viską daro patys – kuria ir dainų tekstus, ir muziką. Manau, kad svarbu pakalbėti apie tų dainų ir eilių vertę bei turinį, kuris išlieka arba ne“, – sako D. Filmanavičiūtė.

Poezijos renesansas – čia pat

Paskutiniajame „Poezijos pavasario“ pokalbyje-diskusijoje „(Ne) drąsūs poezijos eksperimentai“ MO muziejuje 19 valandą poetus Ramunę Brundzaitę, Gretą Ambrazaitę, Dovydą Grajauską, Simoną Bernotą ir kitus kalbins Pijus Vasiliauskas, arba Pijus Opera.

„Poezija, o gal ne ji, pasakytų Kajokas, yra kažkas, ko tu neprašai, nesitiki, bet tave ištinka. Sunku pasakyti, kokią vietą ji užima – ji tiesiog alsuoja, yra tiesiog komunikacijos paties su savimi ir pasaulio pažinimo forma, gal net šiokia tokia gyvybinė funkcija, bent jau jaunystėje“, – sako Pijus Opera.

Jis prisimena pirmuosius savo, kaip pats sako, poetinius pasiseilėjimus antroje klasėje, kai laimėjo kažkokį pirmosios poezijos knygelės konkursą. „Kadangi jau nuo šešerių pradėjau repuoti, tai greta patraukė ir tekstas, juk RAP akronimas yra Rhythm and Poetry“, – prisimena.

Pijus Opera teigia, kad poezijos skaitymas ir rašymas tarp jaunųjų šiek tiek atgimsta, vėl darosi įdomi maišto ir tuo pačiu – ramybės terpė, tačiau dauguma jaunų žmonių vis dar poeziją priima kaip kažką nesuprantamo ir būtinai sentimentalaus. „Tikiu, kad poezijos renesansas tarp jaunų žmonių – visai čia pat“, – pranašauja diskusijos moderatorius.

„Poezijos pavasario“ diskusijos – puiki proga išgirsti autentiškas poetų patirtis, pasvarstyti apie šiuolaikinę kūrybą bei jos santykį su publika. Visi renginiai yra nemokami ir atviri.