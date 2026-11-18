Socialiniame tinkle „Instagram“ Oksana pasidalijo savo emocijomis po teismo su S. Jaisaičiu.
Oksana Pikul neslepia pykčio
Buvę sutuoktiniai teisme sprendžia klausimus dėl sūnaus Dominyko išlaikymo.
Moteris neslėpė, kad vaiko tėvo elgesys jai yra visiškai nesuprantamas.
„Va tokios emocijos po teismo.
Žiūriu į tas akis tėvo, kuris kalba tik apie pinigus...
Prašo mano įmonių deklaracijų, kalba apie per dažnas keliones su vaiku ir gero gyvenimo demonstravimą.
Kuris net skambučių vaiko nepradžiugina...
Kitas tėvas didžiuotųsi, kad vaiku pasirūpinta geriausiu būdu, o šiam pinigų reikia, nes dantenos kraujuoja bežiūrint į sūnaus aprūpintą gyvenimą! Šlykštu iki negalėjimo!“ – rašė O. Pikul.