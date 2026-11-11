Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paklausus apie naują mylimąjį Oksana Pikul atsakė, ar jis tikrai egzistuoja: štai kokia tiesa

2026-11-11 09:55 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-11 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prabangus poilsis prie Raudonosios jūros, įspūdingi saulėlydžiai, pusryčiai baseine ir atvirukus primenantys paplūdimiai – tokiais atostogų Egipte vaizdais pastaruoju metu su savo sekėjais dalijosi atlikėja ir verslininkė Oksana Pikul. Kartu su mama, drauge Monika Kvietkute ir jųdviejų sūnumis į šiltuosius kraštus išvykusi moteris neslepia – šįkart pavyko ne tik pabėgti nuo lietuviško rudens, bet ir iš tiesų pailsėti. Tiesa, net ir mėgaudamasi prabanga Oksana neatsiribojo nuo asmeninio gyvenimo įvykių, kurie pastaruoju metu sulaukia nemažai visuomenės dėmesio.

Prabangus poilsis prie Raudonosios jūros, įspūdingi saulėlydžiai, pusryčiai baseine ir atvirukus primenantys paplūdimiai – tokiais atostogų Egipte vaizdais pastaruoju metu su savo sekėjais dalijosi atlikėja ir verslininkė Oksana Pikul. Kartu su mama, drauge Monika Kvietkute ir jųdviejų sūnumis į šiltuosius kraštus išvykusi moteris neslepia – šįkart pavyko ne tik pabėgti nuo lietuviško rudens, bet ir iš tiesų pailsėti. Tiesa, net ir mėgaudamasi prabanga Oksana neatsiribojo nuo asmeninio gyvenimo įvykių, kurie pastaruoju metu sulaukia nemažai visuomenės dėmesio.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš atvirai sakau – bėgu nuo rudens. Kai Lietuvoje prasideda šaltasis sezonas, stengiuosi išvažiuoti ten, kur šilta. Man svarbu, kad ir sūnus Dominykas gautų saulės, pailsėtų. Šįkart išvykome ne per mokinių rudens atostogas, tačiau jo mokykla suteikia galimybę prisijungti prie pamokų nuotoliniu būdu. Aišku, Dominykas nebuvo labai laimingas, kad net per atostogas tenka mokytis, bet jis supranta, kad kiekvienas turime savo įsipareigojimų. O tokioje vietoje, kur leidome atostogas, net ir mokslai atrodo žymiai malonesni“, – šypsosi Oksana.

REKLAMA
REKLAMA

(64 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul ir Monika Kvietkute dalijasi atostogų kadrais

Nors Egipte ji lankėsi jau ne pirmą kartą, ypatingą įspūdį paliko pasirinktas prabangus viešbutis. Anksčiau čia jau viešėjusi atlikėja šįkart išbandė naujai atidarytą viešbučio dalį ir tikina, kad per visą savaitę beveik nekilo noro išvykti už jo teritorijos.

REKLAMA

„Esu buvusi šiame viešbutyje ir anksčiau, bet dabar „Kelionių panoramos“ ekspertai mums rekomendavo naująjį „Rixos Premium Magawish Bay View“ korpusą. Jie jau puikiai žino, kokio poilsio norime. Likome sužavėti – erdvūs, prabangūs kambariai, didžiulė restoranų įvairovė ir nerealus maistas, kas vakarą vis kitokios ir labai įdomios vakaro programos, nuostabus SPA, kuriame gali pabėgti nuo visų rūpesčių. Tai yra fantastiška vieta poilsiui su šeima. Restoranus keitėme kasdien, norėjosi viską išbandyti. O veiklos tiek daug tiek vaikams, tiek suaugusiems, kad visą savaitę net nesinorėjo niekur išvažiuoti. Tai yra vieta, į kurią tikrai grįžtume ne kartą“, – pasakoja O. Pikul.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto viena išvyka kompanijai paliko ypač ryškių prisiminimų – aplankymas vietos, kurios Egipte nesitikėtum – „Maldyvų“ sala.

„Mūsų viešbutis siūlo labai daug pramogų – nuo fotosesijų, vilos baseine plaukiojančių pusryčių iki trumpų išvykų su įspūdingais vaizdais. Viešbučio suorganizuotu laiveliu plaukėme vos kelias minutes, bet jausmas toks, lyg būtum atsidūręs negyvenamoje saloje. Tai toks mažas sausumos ruožas, iš abiejų pusių apsuptas vandens. Vaikai lakstė, rinko kriaukles, o mes mėgavomės vaizdais ir fotografavomės. Specialiai pasirinkome laiką, kai leidžiasi saulė – nuotraukos išėjo fantastiškos“, – įspūdžiais dalijasi ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau atostogų metu Oksanos socialiniuose tinkluose netrūko ne tik kvapą gniaužiančių vaizdų. Atlikėja nevengė viešai kalbėti apie nesutarimus su sūnaus tėvu Simu Jasaičiu, taip pat sureagavo į buvusio draugo Dominyko Dirksčio atostogas Tailande. Vis dėlto ji tikina, kad šie įvykiai nė kiek nesutrukdė mėgautis poilsiu.

REKLAMA

„Aš labai gerai pailsėjau – išsimiegojau, skaniai pavalgiau, grįžau tikrai atsigavusi. O nuo gyvenimo įvykių juk niekur nepabėgsi. Net per atostogas paskambina advokatai, atsiunčia laiškų, tenka aptarti tam tikras bylos detales. Bet manęs tokie dalykai neišmuša iš vėžių. Aš mėgstu pakovoti už teisybę, mėgstu ir pašnekėti. Mano toks kovingas kraujas“, – juokiasi Oksana.

REKLAMA

Pasak jos, viešai dalytis ne tik gražiausiomis gyvenimo akimirkomis, bet ir nemaloniomis patirtimis yra sąmoningas pasirinkimas. Atlikėja tikina sulaukianti daugybės žinučių iš moterų, kurios jos istorijose atpažįsta ir savo pačių išgyvenimus.

„Man svarbu, kad sekėjai matytų ne tik nugludintą socialinių tinklų pusę, bet ir tikrą gyvenimą – sunkumus, klaidas, skausmingus etapus. Ne visiems viskas klostosi kaip iš pasakos. Aš dalijuosi savo patirtimi, o paskui matau, kiek moterų man parašo, pasakoja savo istorijas. Pasikalbame, pasitariame, kartais viena kitai padedame. Todėl nematau čia nieko blogo. Man viešai kalbėti apie tai, kas atrodo neteisinga, yra ne vargas, o savotiškas malonumas“, – atvirauja ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors asmeninio gyvenimo detalių Oksana nevengia aptarti viešai, vieną jo dalį šiuo metu ji sąmoningai saugo nuo smalsių akių. Neseniai apie naujus santykius prabilusi atlikėja per atostogas Egipte buvo matoma tik su artimiausiais šeimos nariais ir bičiule Monika. Tačiau, pasak jos, iš socialiniuose tinkluose rodomų akimirkų nereikėtų spręsti apie visą jos asmeninį gyvenimą.

REKLAMA

„Tai mūsų tradicija su Monika, vaikais ir mama. Jau kelinti metai iš eilės keliaujame būtent tokiu penketuku ir mums tai labai patinka. O apie naujus santykius kol kas nenoriu daug pasakoti. Ateis laikas – pasidalinsiu. Galiu tik pasakyti, kad jau suplanuota ne viena kelionė dviese. Ir apskritai nereikėtų galvoti, kad mano gyvenime vyksta tik tai, ką rodau socialiniuose tinkluose. Jeigu kažko nerodau, tai dar nereiškia, kad mes niekur nekeliaujame ar nieko neveikiame kartu. Ne visus savo gyvenimo užkulisius noriu atskleisti“, – intriguoja Oksana Pikul.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų