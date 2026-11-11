Paklausus apie naują mylimąjį Oksana Pikul atsakė, ar jis tikrai egzistuoja: štai kokia tiesa

„Aš atvirai sakau – bėgu nuo rudens. Kai Lietuvoje prasideda šaltasis sezonas, stengiuosi išvažiuoti ten, kur šilta. Man svarbu, kad ir sūnus Dominykas gautų saulės, pailsėtų. Šįkart išvykome ne per mokinių rudens atostogas, tačiau jo mokykla suteikia galimybę prisijungti prie pamokų nuotoliniu būdu. Aišku, Dominykas nebuvo labai laimingas, kad net per atostogas tenka mokytis, bet jis supranta, kad kiekvienas turime savo įsipareigojimų. O tokioje vietoje, kur leidome atostogas, net ir mokslai atrodo žymiai malonesni“, – šypsosi Oksana.
Nors Egipte ji lankėsi jau ne pirmą kartą, ypatingą įspūdį paliko pasirinktas prabangus viešbutis. Anksčiau čia jau viešėjusi atlikėja šįkart išbandė naujai atidarytą viešbučio dalį ir tikina, kad per visą savaitę beveik nekilo noro išvykti už jo teritorijos.
„Esu buvusi šiame viešbutyje ir anksčiau, bet dabar „Kelionių panoramos“ ekspertai mums rekomendavo naująjį „Rixos Premium Magawish Bay View“ korpusą. Jie jau puikiai žino, kokio poilsio norime. Likome sužavėti – erdvūs, prabangūs kambariai, didžiulė restoranų įvairovė ir nerealus maistas, kas vakarą vis kitokios ir labai įdomios vakaro programos, nuostabus SPA, kuriame gali pabėgti nuo visų rūpesčių. Tai yra fantastiška vieta poilsiui su šeima. Restoranus keitėme kasdien, norėjosi viską išbandyti. O veiklos tiek daug tiek vaikams, tiek suaugusiems, kad visą savaitę net nesinorėjo niekur išvažiuoti. Tai yra vieta, į kurią tikrai grįžtume ne kartą“, – pasakoja O. Pikul.
Vis dėlto viena išvyka kompanijai paliko ypač ryškių prisiminimų – aplankymas vietos, kurios Egipte nesitikėtum – „Maldyvų“ sala.
„Mūsų viešbutis siūlo labai daug pramogų – nuo fotosesijų, vilos baseine plaukiojančių pusryčių iki trumpų išvykų su įspūdingais vaizdais. Viešbučio suorganizuotu laiveliu plaukėme vos kelias minutes, bet jausmas toks, lyg būtum atsidūręs negyvenamoje saloje. Tai toks mažas sausumos ruožas, iš abiejų pusių apsuptas vandens. Vaikai lakstė, rinko kriaukles, o mes mėgavomės vaizdais ir fotografavomės. Specialiai pasirinkome laiką, kai leidžiasi saulė – nuotraukos išėjo fantastiškos“, – įspūdžiais dalijasi ji.
Tačiau atostogų metu Oksanos socialiniuose tinkluose netrūko ne tik kvapą gniaužiančių vaizdų. Atlikėja nevengė viešai kalbėti apie nesutarimus su sūnaus tėvu Simu Jasaičiu, taip pat sureagavo į buvusio draugo Dominyko Dirksčio atostogas Tailande. Vis dėlto ji tikina, kad šie įvykiai nė kiek nesutrukdė mėgautis poilsiu.
„Aš labai gerai pailsėjau – išsimiegojau, skaniai pavalgiau, grįžau tikrai atsigavusi. O nuo gyvenimo įvykių juk niekur nepabėgsi. Net per atostogas paskambina advokatai, atsiunčia laiškų, tenka aptarti tam tikras bylos detales. Bet manęs tokie dalykai neišmuša iš vėžių. Aš mėgstu pakovoti už teisybę, mėgstu ir pašnekėti. Mano toks kovingas kraujas“, – juokiasi Oksana.
Pasak jos, viešai dalytis ne tik gražiausiomis gyvenimo akimirkomis, bet ir nemaloniomis patirtimis yra sąmoningas pasirinkimas. Atlikėja tikina sulaukianti daugybės žinučių iš moterų, kurios jos istorijose atpažįsta ir savo pačių išgyvenimus.
„Man svarbu, kad sekėjai matytų ne tik nugludintą socialinių tinklų pusę, bet ir tikrą gyvenimą – sunkumus, klaidas, skausmingus etapus. Ne visiems viskas klostosi kaip iš pasakos. Aš dalijuosi savo patirtimi, o paskui matau, kiek moterų man parašo, pasakoja savo istorijas. Pasikalbame, pasitariame, kartais viena kitai padedame. Todėl nematau čia nieko blogo. Man viešai kalbėti apie tai, kas atrodo neteisinga, yra ne vargas, o savotiškas malonumas“, – atvirauja ji.
Nors asmeninio gyvenimo detalių Oksana nevengia aptarti viešai, vieną jo dalį šiuo metu ji sąmoningai saugo nuo smalsių akių. Neseniai apie naujus santykius prabilusi atlikėja per atostogas Egipte buvo matoma tik su artimiausiais šeimos nariais ir bičiule Monika. Tačiau, pasak jos, iš socialiniuose tinkluose rodomų akimirkų nereikėtų spręsti apie visą jos asmeninį gyvenimą.
„Tai mūsų tradicija su Monika, vaikais ir mama. Jau kelinti metai iš eilės keliaujame būtent tokiu penketuku ir mums tai labai patinka. O apie naujus santykius kol kas nenoriu daug pasakoti. Ateis laikas – pasidalinsiu. Galiu tik pasakyti, kad jau suplanuota ne viena kelionė dviese. Ir apskritai nereikėtų galvoti, kad mano gyvenime vyksta tik tai, ką rodau socialiniuose tinkluose. Jeigu kažko nerodau, tai dar nereiškia, kad mes niekur nekeliaujame ar nieko neveikiame kartu. Ne visus savo gyvenimo užkulisius noriu atskleisti“, – intriguoja Oksana Pikul.