Po įspūdingos „Magiškas Liūtas karalius ir jo pasaulis“ premjeros skelbiamas turas po Lietuvą

Po premjeros pakalbintas koncerto režisierius ir atlikėjas Simonas Storpirštis neslepia, kad šis projektas – itin sudėtingas, tad visi į sceną žengė su sveika baime ir jauduliu, rašoma pranešime spaudai.

„Tai, kas praėjusį vakarą įvyko Palangos koncertų salėje yra labai aukštas laiptelis – ne tik mums, bet visai Lietuvos muzikos scenai. Tik susitikimo su žiūrovais metu supratome, kokį didelį ir gražų dalyką sukūrėme, tad esame labai laimingi. Nuoširdžiai, – sako aktorius. – Norisi tik dėkoti, kad visi sukritome į šią gražią grupę, kuri nebijo eksperimentuoti, nesirenka lengviausio kelio ir įveikia sunkiausius uždavinius. Premjeros metu pajautėme ir pamatėme, ko galbūt dar trūksta, kur galime padaryti dar geriau, tad dabar – tik į priekį.”

Nuo pat vaikystės „Liūto karaliaus“ istorija besižavinti dainininkė Oneida Kunsunga su ja supažindino ir savo dukrą Gilę, tad sero Eltono Džono bei kompozitoriaus Hanso Zimmerio kurta muzika jų namuose kurį laiką skambėjo beveik be perstojo.

„Didelė laimė buvo patirti tą mūsų visų sukurtą magiją. Esu labai dėkinga komandai, nes be muzikantų, be prodiuserių, be kolegų scenoje visa tai nebūtų įvykę. Aišku, buvo daug jaudulio, bet labai greitai mes įsiliejome į tą istoriją ir erdvę, patikėjome savimi ir padarėme labai gražų koncertą“, – sako atlikėja.

„O aš supratau, kad kolegos labai jaudinasi, todėl nusprendžiau, kad dar vieno nervo komandai nebereikia“, – juokiasi Deivis Norvilas, bet pripažįsta, jog iššūkių netrūko ir jam. „Didžiausias iš jų buvo kūriniai aukštomis natomis, tad teko daug treniruotis ne tik repeticijose, bet ir namuose. Smagu, kad gyvenime atsirado dar viena graži premjera, dar smagiau, kad ją palydėjo labai geri atsiliepimai netgi iš tų žmonių, kurie nei filmo, nei filmuko anksčiau buvo nematę.“

Unikaliame koncerte „Magiškas Liūtas karalius ir jo pasaulis“ legendinius kūrinius atlieka net keturiolikos artistų bei muzikantų kolektyvas, emocionalią koncerto atmosferą kuria nuostabusis gospel stiliaus choras „Vilnius voices“, kuriam vadovauja Kristina Žaldokaitė, gyvo garso grupė bei smuikininkė Ieva Makauskaitė. Specialiai šiems pasirodymams sukurtas išskirtinis šviesų dizainas, šou elementai ir scenografija.

„Magiškas Liūtas karalius ir jo pasaulis“ rudenį bei žiemą apsilankys Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose bei Palangoje. Bilietus platina bilietai.lt