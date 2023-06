Renata Norvilė – apie atmintin įsirėžusius Vytauto Kernagio žodžius: „Prisimindama juos, aš taip ir padariau“

Žiūrimiausia Lietuvos televizija TV3 šiemet švenčia 30-ąjį gimtadienį, dėkoja savo žiūrovams, o įspūdingą šventę atneša į kiekvieno namus. Antrąją šventinę laidą TV žiūrovai išvys birželio 4-ąją.

Filmavimo dieną sutikta R. Norvilė prisiminė nostalgiškuosius laikus televizijoje ir ryšį su šviesaus atminimo atlikėju, televizijos laidų vedėju Vytautu Kernagiu (1951-2008).

REKLAMA

REKLAMA

2004-aisiais TV3 eterį išvydo išlikimo šou „Džiunglės“, kuriame dalyvavo Lietuvos pramogų pasaulio ir politikos žvaigždės – Alanas Chošnau, Vitalijus Cololo, Renata Norvilė, Stanislovas Buškevičius ir Liveta Kazlauskienė. Tuomet Renata buvo 20-metė mergina, kuri nerdavo į nuotykius vos gaudavusi šansą.

REKLAMA

„Iki šiol vaikams pasakoju, kaip šiame projekte teko dalyvauti. „Džiunglėse“ mus kartu su latviais ir estais ištrėmė į atviras Malaizijos džiungles ir paliko. Buvo įvairiausių dalykų – ir baimių, ir iš Lietuvos atvažiavusių žmonių su savais „ožiukais“: to nevalgau, to nenoriu, to nedarau... Ten mes taip persiauklėjome, kad namo grįžome visai kitokie“, – neslėpė žinoma moteris.

Renata Norvilė – apie džiunglių nuotykį ir atmintin įsirėžusius Vytauto Kernagio žodžius (14 nuotr.) renata norvilė (tv3.lt koliažas) Renata Norvilė (nuotr. V. Černiausko) Renata Norvilė atskleidė, kaip kovoja su ligomis: „Imunitetą stiprinu natūraliais būdais“ (nuotr. Tomas Foto) +10 Renata Norvilė atskleidė, kaip kovoja su ligomis: „Imunitetą stiprinu natūraliais būdais“ (nuotr. Tomas Foto) Renata Norvilė (nuotr. Organizatorių) Renata Norvilė atskleidė, kaip kovoja su ligomis: „Imunitetą stiprinu natūraliais būdais“ (nuotr. Tomas Foto) Renata Norvilė – apie ryšį sūnumis, talentą ir panašumus: dėl vieno berniukai dažnai pykstasi (nuotr. facebook.com) Renata Norvilė – apie ryšį sūnumis, talentą ir panašumus: dėl vieno berniukai dažnai pykstasi (nuotr. facebook.com) Renata Norvilė (Fotobankas) Renata Norvilė (Fotobankas) Renata Norvilė (Fotobankas) Renata Norvilė (Fotobankas) Renata Norvilė (Fotobankas) Renata Norvilė (Fotobankas)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Renata Norvilė – apie džiunglių nuotykį ir atmintin įsirėžusius Vytauto Kernagio žodžius

Ji taip pat prisiminė ir akimirką, kai sulaukė skambučio su kvietimu sudalyvauti netradiciniame projekte:

REKLAMA

REKLAMA

„Jaunystėje buvau nutrūktgalvė mergaitė ir viskam sakydavau „taip“. Kai man paskambino ir pasiūlė, kad yra toks projektas „Džiunglės“, kuriame reiks išvažiuoti kažkur toli toli. Po antro sakinio aš net neklausiau, ką man šneka. Net nedvejodama sutikau. Paskui atskridome į džiungles ir aš pradėjau ieškoti namuko, kuriame mes gyvensime. Teko suprasti, kad viskas bus kitaip. Bet buvo smagu – aš buvau tokia berniukiška mergaitė, laipiojau po medžius. Man tai patiko ir tikrai neišgąsdino.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji pasakojo, kad jos pokyčius po projekto pastebėjo net artimiausi žmonės. „Nuo pat vaikystės labai nemėgau valgyti bulvinių blynų. Grįžusi aš juos taip kirtau… – juokėsi ji. – Mano mama man net sakė: „Vaikeli, ar tu sveika? Kas tau yra?“ Grįžus namo buvau visai pasikeitusi, „nusileidusi ant žemės“. Supratau, kad ne viskas yra taip sudėtinga, kaip mes vienas kitam piešiame. Reikia į viską paprasčiau žiūrėti.“

Prisiminė atmintin įsirėžusius žodžius

Šio projekto vedlys buvo ne kas kitas, maestro Vytautas Kernagis – tai žmogus, kuris padarė didžiulę įtaką tiek televizijai, tiek žiūrovams, tiek išlikimo šou dalyviams. Kalbėdama apie velionį, atlikėja jam negailėjo pačių gražiausių žodžių.

REKLAMA

„Prisimenu jį kaip patį nuostabiausią žmogų, didžiulį mokytoją. Pamenu, kad buvau prie jo priėjusi, tuomet dar nebuvau atlikėja. Jam sakiau, kad labai noriu dainuoti ir prašiau jo patarimo. Jis man atkirto: „Per mažai nori. Norėk daugiau. Dainuok ir eik visur.“ Prisimindama tuos žodžius aš taip ir padariau“, – šypsojosi pašnekovė.

Paklausta, ar į projektą ėjo be baimės, moteris patikino, kad ją paskatino pats projekto vedėjas bei noras veltis į visus nuotykius.

REKLAMA

„Tuomet aš į televiziją žiūrėjau vienomis akimis ir man viskas atrodė labai įspūdingai. Televizija man buvo kaip stebuklas. Dabartinis jaunimas turbūt nežiūri į ją kaip į stebuklą ir jiems yra žymiai lengviau viską pasiekti.

Jei nori būti dainininkas, šokėjas, tai televizija – pats geriausias būdas tai pasiekti. Ten eini, ir visos durys tau būna atviros. Tais laikais televizija buvo labai naujas, šviežias dalykas, – teigė R. Norvilė. – Man pasisekė, kad mačiau viską beveik nuo pradžių ir turėjau nuostabią galimybę būti televizijoje.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paklausta, ko TV3 30-mečio proga palikėtų žiūrovams ir televizijai, moteris šyptelėjo: „Žiūrovams turiu vieną linkėjimą: kol esi jaunas, versk kalnus ir eik į priekį. O televizijai norėčiau palinkėti tik klestėti.“

Šiemet 30-ąjį gimtadienį mininti žiūrimiausia Lietuvos televizija TV3 dėkoja savo žiūrovams ir nuo gegužės 21-osios tokią pat įspūdingą šventę sukurs kiekvieno iš jų namuose. Tris sekmadienius iš eilės praleiskite su ryškiausiomis visų laikų televizijos žvaigždėmis, legendinėmis jų istorijomis, žaidimais ir geriausiais pasirodymais. Ne tik prisiminkime tai, kas jau buvo, bet ir kartu kurkime gražias akimirkas ateičiai. Tegul tęsiasi žiūrėjimo džiaugsmas!

„TV30 gimtadienio šou“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!