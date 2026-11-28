Buvusi regbio žvaigždė apie skyrybas pranešė lapkričio 27 d. savo „Instagram“ paskyroje, pasidalijęs nuoširdžiu pareiškimu.
Sunkus laikotarpis
41-erių T. Evans rašė, kad po septynerių metų kartu su grupės „Pussycat Dolls“ žvaigžde šios skyrybos jam yra „nepaprastai sunkus laikotarpis“.
Savo „Instagram Stories“ įraše T. Evans rašė:
„Sunkia širdimi pranešu, kad mes su Nicole nebesame kartu. Po septynerių meilės, įsipareigojimo ir tikėjimo bendra ateitimi metų šis laikas yra nepaprastai sunkus. Nors tai nėra tokia baigtis, kokios kada nors tikėjausi, gerbiu Nicole sprendimą ir nuoširdžiai linkiu jai kuo didžiausios laimės kitame jos gyvenimo etape. Thom x.“
N. Scherzinger viešai apie skyrybas kol kas nepasisakė.
Pažinties istorija: nuo „X Factor“ teisėjos iki gyvenimo partnerių
Buvusi pora susipažino 2019 metais, kai T. Evans dalyvavo šou „The X Factor“, kurioje N. Scherzinger dirbo teisėja.
2021 m. interviu leidiniui „The Times“ paklausta, kas jai patinka T. Evans, N. Scherzinger sakė:
„Galbūt akcentas. Galbūt žavesys. Aš tiesiog labai dėkinga, kad radau išties stiprų partnerį.“
Tais pačiais metais T. Evans leidiniui „The Sun“ teigė, kad šiuose santykiuose jaučiasi gavęs daugiau, nei nusipelnė:
„Niekas neklausia Nicole, kaip ji atsidūrė su manimi, nes aš gavau gerokai virš savo lygio. Su ja taip lengva ir smagu būti. Aš laimėjau didįjį prizą.“
Atviraudamas apie santykių pradžią, jis pridūrė:
„Man net mintis nekilo kabinti Nicole, nes tai būtų buvę neprofesionalu, o ji visais atžvilgiais tokia nuostabi ir pakerinti. Tiesiog maniau: „Ji ne mano lygos“. Tik po to, kai padarėme keistą dainos „Swing Low, Sweet Chariot“ pasirodymą ir ji geranoriškai išgelbėjo mus šou metu, mes kaip grupė nuėjome į jos persirengimo kambarį padėkoti. Tai buvo pirmasis mūsų susitikimas, ir nuo tos akimirkos atgal nesižvalgiau.“
Sužadėtuvės ir ateities planai
Pora susižadėjo 2023 m. liepą atostogaudama Portugalijoje. N. Scherzinger internete pasidalijo sužadėtuvių žiedo nuotrauka su prierašu: „Aš pasakiau TAIP.“
Poros vestuvių smulkmenos nebuvo viešinamos, tačiau 2024 m. interviu N. Scherzinger minėjo, kad ateityje tiki priaugsianti vaikų ir „nekantrauja“ tapti mama.
Kalbėdama su „The Sunday Times“, ji sakė:
„Niekada nuo to nebėgau. Nekantrauju. Laikrodis tiksi. Noriu kūdikio, bet darbai šaukia. Tačiau turėsiu rasti tam laiko, nes tikrai nekantrauju susilaukti vaikų.“
Buvę santykiai
Prieš pradedama santykius su T. Evans, N. Scherzinger palaikė ilgalaikius (su pertraukomis) romantinius santykius su „Formulės-1“ žvaigžde seru Lewisu Hamiltonu. Taip pat ji buvo susižadėjusi su dainininku Nicku Hexumu, su kuriuo susitikinėjo 2000–2004 m.
T. Evans praeityje susitikinėjo su buvusiu glamūro modeliu ir radijo laidų vedėja Kelly Brook.
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