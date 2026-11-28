Tačiau O. Pikul ne kartą atviravo, jog šiuose santykiuose pirmą kartą jaučiasi kaip tikra moteris.
Širdis vėl laisva
Visgi penktadienio naktį socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje Oksana pasidalijo atviromis akimirkomis ir patvirtino, kad šiuo metu jos širdis yra laisva:
„Ilgai svarsčiau ir nusprendžiau. Man vienai su sūnum geriausia šiuo metu. Antros pusės neturiu ir neieškau. Life is kaif.“
Kitoje įkeltoje nuotraukoje ji teigė: „Vienai būti faina.“
Nors asmeninio gyvenimo detalių Oksana nevengia aptarti viešai, vieną jo dalį šiuo metu ji sąmoningai saugo nuo smalsių akių. Neseniai apie naujus santykius prabilusi atlikėja per atostogas Egipte buvo matoma tik su artimiausiais šeimos nariais ir bičiule Monika. Tačiau, pasak jos, iš socialiniuose tinkluose rodomų akimirkų nereikėtų spręsti apie visą jos asmeninį gyvenimą.
„Tai mūsų tradicija su Monika, vaikais ir mama. Jau kelinti metai iš eilės keliaujame būtent tokiu penketuku ir mums tai labai patinka. O apie naujus santykius kol kas nenoriu daug pasakoti. Ateis laikas – pasidalinsiu. Galiu tik pasakyti, kad jau suplanuota ne viena kelionė dviese. Ir apskritai nereikėtų galvoti, kad mano gyvenime vyksta tik tai, ką rodau socialiniuose tinkluose. Jeigu kažko nerodau, tai dar nereiškia, kad mes niekur nekeliaujame ar nieko neveikiame kartu. Ne visus savo gyvenimo užkulisius noriu atskleisti“, – intriguoja Oksana Pikul.
Nors dar visai neseniai, leisdama atostogas Egipte kartu su mama, sūnumi Dominyku bei bičiule Monika Kvietkute, Oksana užsiminė apie suplanuotas keliones dviese ir kuriamus teisinius bei asmeninius planus, atrodo, kad šis etapas jau liko praeityje.
Šiandien verslininkė mėgaujasi ramybe, skiria visą dėmesį sūnui ir užtikrintai teigia, jog naujų santykių šiuo metu neieško.
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